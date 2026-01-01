Telepítse a Password Pusher-t egyetlen kattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú szolgáltatás jelszavak, fájlok és linkek megosztására önmegsemmisítő URL-eken keresztül, amelyek megtekintési szám vagy idő alapján járnak le.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Password Pusher
A Password Pusher egy nyílt forráskódú alkalmazás, amely felváltja a veszélyes szokást, hogy hitelesítő adatokat e-mailben vagy üzenetben, egyszerű szövegként küldjünk. Ahelyett, hogy közvetlenül elküldené a titkot, generálhat egy egyszer használatos URL-t. Ez az URL egyszer kézbesíti a hasznos adatot. Ezután a megtekintések száma, az eltelt idő vagy mindkettő alapján törli magát. Jelszavak, fájlok, URL-ek és QR-kódok mind támogatottak, és minden küldéshez további jelszó szükséges lehet, mielőtt az megjelenik.
A Password Pusher saját VPS-en történő önálló üzemeltetése minden titkot az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán belül tart. Így egyetlen harmadik fél SaaS sem olvassa, naplózza vagy őrzi meg megosztott hitelesítő adatait. A teljes auditnapló pedig az adatokkal együtt az Ön szerverén marad.
A Password Pusher főbb funkciói
Önmegsemmisítő linkek
Egyszer használatos URL-ek lejárnak egy beállított számú megtekintés vagy időablak után, így a titkokat nem lehet újraolvasni vagy kiszivárogtatni a beérkező üzenetekből.
Jelszókifejezés-védelem
Adjon hozzá egy külön jelszót a linkhez, így egy elfogott URL önmagában nem elegendő a titok felfedéséhez.
Fájlok és QR-kódok
Jelszavakat, fájlokat, URL-eket és QR-kódokat küldhet ugyanazon ellenőrzött kézbesítési folyamaton keresztül, típusonkénti lejárati szabályzatokkal.
Teljes auditnaplózás
Nyomon követheti a létrehozást, lekérést és a megtekintő azonosítóját minden push-nál, opcionális fiókokkal és kétfaktoros hitelesítéssel a műszerfalhoz.
Testreszabott márkázás
Fehér címkézze az UI-t saját címmel, szlogennel, témával és lábléccel belső csapatok vagy ügyféloldali telepítések számára.
JSON API
Integrálja a jelszómegosztást szkriptekbe, CI pipeline-okba vagy belső eszközökbe a dokumentált JSON API v2-n keresztül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Password Pusher szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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