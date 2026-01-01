A Password Pusher egy nyílt forráskódú alkalmazás, amely felváltja a veszélyes szokást, hogy hitelesítő adatokat e-mailben vagy üzenetben, egyszerű szövegként küldjünk. Ahelyett, hogy közvetlenül elküldené a titkot, generálhat egy egyszer használatos URL-t. Ez az URL egyszer kézbesíti a hasznos adatot. Ezután a megtekintések száma, az eltelt idő vagy mindkettő alapján törli magát. Jelszavak, fájlok, URL-ek és QR-kódok mind támogatottak, és minden küldéshez további jelszó szükséges lehet, mielőtt az megjelenik.

A Password Pusher saját VPS-en történő önálló üzemeltetése minden titkot az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán belül tart. Így egyetlen harmadik fél SaaS sem olvassa, naplózza vagy őrzi meg megosztott hitelesítő adatait. A teljes auditnapló pedig az adatokkal együtt az Ön szerverén marad.