A WatchState egy nyílt forráskódú eszköz, amelyet olyan háztartások számára fejlesztettek ki, amelyek egynél több médiaszervert üzemeltetnek. Ahelyett, hogy a Traktra vagy más külső szolgáltatásokra támaszkodna, közvetlenül a Plex, Jellyfin és Emby API-kkal kommunikál. Ezáltal konzisztensen tartja a lejátszási állapotokat, a folytatási pozíciókat és a megtekintési előzményeket minden csatlakoztatott backend között.

A WatchState saját VPS-en történő üzemeltetése teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt tartja a fiók tokeneket, a megtekintési adatokat és a webhook forgalmat. A konténer tartalmaz egy webes UI-t a backendek hozzáadásához. Támogatja a sok-sok vagy egyirányú szinkronizálást, és a tervezett importálásokat valós idejű webhook eseményekkel kombinálja, így a változások másodperceken belül terjednek.