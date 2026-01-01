Telepítse a WatchState-et egykattintásos telepítéssel.
Önállóan üzemeltetett szinkronizáló motor, amely összehangolja a megtekintési előzményeket a Plex, Jellyfin és Emby háttérrendszerek között.
Válasszon VPS csomagot a WatchState szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a WatchState
A WatchState egy nyílt forráskódú eszköz, amelyet olyan háztartások számára fejlesztettek ki, amelyek egynél több médiaszervert üzemeltetnek. Ahelyett, hogy a Traktra vagy más külső szolgáltatásokra támaszkodna, közvetlenül a Plex, Jellyfin és Emby API-kkal kommunikál. Ezáltal konzisztensen tartja a lejátszási állapotokat, a folytatási pozíciókat és a megtekintési előzményeket minden csatlakoztatott backend között.
A WatchState saját VPS-en történő üzemeltetése teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt tartja a fiók tokeneket, a megtekintési adatokat és a webhook forgalmat. A konténer tartalmaz egy webes UI-t a backendek hozzáadásához. Támogatja a sok-sok vagy egyirányú szinkronizálást, és a tervezett importálásokat valós idejű webhook eseményekkel kombinálja, így a változások másodperceken belül terjednek.
A WatchState főbb funkciói
Több háttérrendszeres szinkronizálás
Nézési állapot szinkronizálása sok-sok vagy egyirányú módon a Plex, Jellyfin és Emby szerverek között egyetlen irányítópultról.
Webhook-alapú frissítések
Közvetlenül érkeznek a lejátszási, szüneteltetési és scrobble események minden háttérrendszerről, így a megtekintési előzmények másodperceken belül frissülnek, nem kell beolvasásra várni.
Többfelhasználós azonosságok
Több felhasználót leképezni különböző szerverek között közös identitásokra, és minden családtagot szinkronban tartani anélkül, hogy az előzmények összekeverednének.
Hordozható biztonsági mentések
Exportálja minden backend teljes állapotát egy hordozható formátumba, amelyet később visszaállíthat vagy áttelepíthet egy másik szerverre.
Könyvtári paritásellenőrzések
Észlelje a nem egyező, eltérő vagy elavult bejegyzéseket, és a háttérrendszerek közötti eltéréseket, így kijavíthatja a metaadatokat, mielőtt szinkronizálási konfliktusokat okoznának.
Útvonalillesztés
Elemek párosítása megosztott médiaútvonalak alapján, ha a külső azonosítók hiányoznak vagy megbízhatatlanok, ideális a több backend között elosztott könyvtárak számára.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a WatchState szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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