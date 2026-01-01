Telepítse a Kill Billt egy kattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú előfizetéses számlázási és fizetési platform SaaS, piacterek és használatalapú vállalkozások számára.
Válasszon VPS csomagot a Kill Bill szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Kill Bill
A Kill Bill egy kipróbált, nyílt forráskódú számlázási és fizetési platform. Ezt havonta több millió számlát feldolgozó vállalatok használják éles környezetben. Kezeli a teljes bevételszerzési folyamatot. Ez magában foglalja a katalóguskezelést, az előfizetéseket, az ismétlődő számlázást, az adókat és a fizetési útválasztást. Mindezt egy bővíthető architektúrán keresztül teszi. Ez lehetővé teszi a fizetési átjárók, adómotorok és analitikai szolgáltatók kombinálását. Így nem kell újraírni az üzleti logikát.
A Kill Bill saját üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít az ügyfél fizetési metaadatai, az előfizetési előzmények és az árazási szabályok felett. Nincsenek tranzakciónkénti díjak vagy szolgáltatói függőség. A mellékelt Kaui adminisztrációs felhasználói felület webkonzolt biztosít a pénzügyi és támogatási csapatoknak. Ezen keresztül kezelhetik a fiókokat, számlákat, visszatérítéseket és csomagváltásokat. Mindezt egyetlen API hívás megírása nélkül.
A Kill Bill főbb funkciói
Előfizetési motor
Modellpróbák, határozott idejű szerződések, vegyes árazás és komplex katalógus frissítések és visszaminősítések, az arányosítás automatikus kezelésével.
Fizetési átjáró beépülő modulok
Irányítsa a terheléseket a Stripe, Adyen, Braintree, PayPal és több tucat más szolgáltató felé, felcserélhető fizetési bővítmények használatával.
Számlázás és fizetési felszólítás
Ütemezetten generáljon számlákat, konfigurálható felszólítási szabályokkal próbálja újra a sikertelen fizetéseket, és szerezze vissza a bevételt egyedi szkriptek írása nélkül.
Kaui adminisztrációs konzol
Fiókokat böngészhet, kifizetéseket téríthet vissza, előfizetéseket szerkeszthet és számlákat ellenőrizhet egy dedikált webes felhasználói felületen keresztül, amelyet a támogatási és pénzügyi csapatok használnak.
REST API és bővítmények
A teljes REST API és egy Java/Ruby plugin SDK segítségével integrálhatja a Kill Billt CRM-ekkel, adórendszerekkel és analitikai eszközökkel a mag forkolása nélkül.
Több-bérlősre kész
Izolálja a márkákat, régiókat vagy ügyfélszegmenseket egyetlen példányon belül, beépített több-bérlős architektúra használatával külön katalógusokkal és hitelesítő adatokkal.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Kill Bill szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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