A Kill Bill egy kipróbált, nyílt forráskódú számlázási és fizetési platform. Ezt havonta több millió számlát feldolgozó vállalatok használják éles környezetben. Kezeli a teljes bevételszerzési folyamatot. Ez magában foglalja a katalóguskezelést, az előfizetéseket, az ismétlődő számlázást, az adókat és a fizetési útválasztást. Mindezt egy bővíthető architektúrán keresztül teszi. Ez lehetővé teszi a fizetési átjárók, adómotorok és analitikai szolgáltatók kombinálását. Így nem kell újraírni az üzleti logikát.

A Kill Bill saját üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít az ügyfél fizetési metaadatai, az előfizetési előzmények és az árazási szabályok felett. Nincsenek tranzakciónkénti díjak vagy szolgáltatói függőség. A mellékelt Kaui adminisztrációs felhasználói felület webkonzolt biztosít a pénzügyi és támogatási csapatoknak. Ezen keresztül kezelhetik a fiókokat, számlákat, visszatérítéseket és csomagváltásokat. Mindezt egyetlen API hívás megírása nélkül.