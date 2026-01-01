Telepítse a Moodle-t egyetlen kattintással.
A világ legnépszerűbb nyílt forráskódú LMS, amelyben 489 millió felhasználó bízik online tanfolyamokhoz, értékelésekhez és képzésekhez.
Válasszon VPS csomagot a Moodle szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Moodle
A Moodle a világ legnépszerűbb nyílt forráskódú tanulásmenedzsment rendszere. 489 millió felhasználó bízik benne 152 000+ webhelyen, 236 országban. Mindent biztosít, amire az oktatóknak és képzési csapatoknak szükségük van. Ez magában foglalja a tanfolyamkészítést, kvízeket, értékeléseket, társfelülvizsgálatokat, vitafórumokat, jegykezelést és mobil hozzáférést. Mindez egy önállóan üzemeltetett platformon valósul meg. A Moodle a WCAG 2.1 AA akadálymentességi szabványnak megfelel, és több mint 2 000 bővítménnyel rendelkezik. Bármilyen tanulási környezethez alkalmazkodik, az általános iskoláktól a vállalati képzési osztályokig.
A Moodle önálló üzemeltetése VPS-en megszünteti a felhasználónkénti licencdíjakat. Teljes tulajdonjogot biztosít a tanfolyam tartalmához és a tanulói adatokhoz. Telepíthet egyedi bővítményeket, alkalmazhat márkás témákat. Integrálhatja a meglévő hitelesítési rendszerekkel. Mindezt a hosztolt LMS szolgáltatók által támasztott korlátozások nélkül.
A Moodle főbb funkciói
Tanfolyamkészítő
Fogd és vidd tanfolyamszervezés videók, SCORM csomagok, kvízek, feladatok és interaktív tevékenységek támogatásával egy egységes szerkesztőben.
Értékelő eszközök
Kvízek, társértékelések, rubrika alapú osztályozás és automatizált visszajelzés rugalmas módokat biztosítanak az oktatóknak a tanulók előrehaladásának értékelésére és nyomon követésére.
Együttműködési funkciók
Vitafórumok, csevegőszobák, wikik és a beépített videokonferencia-integráció elősegítik az aktív tanulást és a csoportos interakciót bármilyen méretben.
Analitika és jelentések
A testreszabható jelentések nyomon követik a tanfolyam elvégzését, a kvízeredményeket és az elkötelezettségi mutatókat, így az oktatók időben azonosíthatják a nehézségekkel küzdő tanulókat.
Plugin ökoszisztéma
Több mint 2 000 bővítmény bővíti a Moodle-t játékosítással, külső integrációkkal, egyedi tevékenységtípusokkal és speciális értékelési formátumokkal.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Moodle szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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