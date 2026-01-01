A Moodle a világ legnépszerűbb nyílt forráskódú tanulásmenedzsment rendszere. 489 millió felhasználó bízik benne 152 000+ webhelyen, 236 országban. Mindent biztosít, amire az oktatóknak és képzési csapatoknak szükségük van. Ez magában foglalja a tanfolyamkészítést, kvízeket, értékeléseket, társfelülvizsgálatokat, vitafórumokat, jegykezelést és mobil hozzáférést. Mindez egy önállóan üzemeltetett platformon valósul meg. A Moodle a WCAG 2.1 AA akadálymentességi szabványnak megfelel, és több mint 2 000 bővítménnyel rendelkezik. Bármilyen tanulási környezethez alkalmazkodik, az általános iskoláktól a vállalati képzési osztályokig.

A Moodle önálló üzemeltetése VPS-en megszünteti a felhasználónkénti licencdíjakat. Teljes tulajdonjogot biztosít a tanfolyam tartalmához és a tanulói adatokhoz. Telepíthet egyedi bővítményeket, alkalmazhat márkás témákat. Integrálhatja a meglévő hitelesítési rendszerekkel. Mindezt a hosztolt LMS szolgáltatók által támasztott korlátozások nélkül.