Telepítse a Buildbotot egyetlen kattintással.
Rugalmas, nyílt forráskódú CI/CD keretrendszer szoftverek összeállításának, tesztelésének és telepítésének automatizálására elosztott munkavégzők között.
Válasszon VPS csomagot a Buildbot szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Buildbot
A Buildbot egy Python alapú folyamatos integrációs és szállítási keretrendszer, amely automatizálja a szoftverek építését, tesztelését és telepítését. Az egyedi véleményt képviselő, hosztolt CI szolgáltatásokkal ellentétben a Buildbot teljes mértékben konfigurálható Python kódban. Minden trigger, ütemező, építő és jelentéskészítő programozottan van definiálva, pontos irányítást biztosítva a csapatoknak az építési folyamataik felett, a deklaratív YAML sémák korlátai nélkül.
A Buildbot saját VPS-en történő üzemeltetése a saját szerverein tartja az építési infrastruktúrát, percenkénti számlázás, tárházkorlátok és külső CI szolgáltató rendelkezésre állásától való függőség nélkül. A master-worker architektúra egy kis VPS-en lévő egyetlen workertől dedikált gépeken lévő több tucat workerig skálázódik, mindez egy központi webes irányítópultról koordinálva.
A Buildbot főbb funkciói
Python-konfigurált folyamatok
Határozzon meg minden build lépést, triggert és értesítést Python kódban a teljes rugalmasság érdekében, amit a deklaratív YAML konfigurációk nem tudnak felülmúlni.
Elosztott dolgozó architektúra
Futtasson buildeket bármennyi munkafolyamaton — helyi konténereken, távoli gépeken vagy felhőalapú virtuális gépeken —, melyeket egyetlen mester koordinál.
Weboldal építési irányítópult
A Buildbot webes felületéről nyomon követheti a build előzményeket, az élő előrehaladást és a munkavégzők állapotát, vízesés, konzol és rács nézetekkel.
Rugalmas ütemezés
Építések indítása kód-commitok, időzítések, manuális kérések vagy upstream építési eredmények alapján, kompozálható ütemező objektumok használatával.
REST API és jelentők
Lekérdezheti a build állapotát REST API-n keresztül, és értesítéseket küldhet e-mailre, Slackre, GitHub állapotellenőrzésekre vagy bármilyen egyedi webhook végpontra.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Buildbot szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést az önállóan tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. A Kodee és az ügyfélszolgálat munkatársa, Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.
A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.
A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.