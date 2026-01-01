A Buildbot egy Python alapú folyamatos integrációs és szállítási keretrendszer, amely automatizálja a szoftverek építését, tesztelését és telepítését. Az egyedi véleményt képviselő, hosztolt CI szolgáltatásokkal ellentétben a Buildbot teljes mértékben konfigurálható Python kódban. Minden trigger, ütemező, építő és jelentéskészítő programozottan van definiálva, pontos irányítást biztosítva a csapatoknak az építési folyamataik felett, a deklaratív YAML sémák korlátai nélkül.

A Buildbot saját VPS-en történő üzemeltetése a saját szerverein tartja az építési infrastruktúrát, percenkénti számlázás, tárházkorlátok és külső CI szolgáltató rendelkezésre állásától való függőség nélkül. A master-worker architektúra egy kis VPS-en lévő egyetlen workertől dedikált gépeken lévő több tucat workerig skálázódik, mindez egy központi webes irányítópultról koordinálva.