A Homarr egy elegáns, nyílt forráskódú irányítópult, amely egyetlen felületet biztosít az összes saját üzemeltetésű alkalmazásához. Ahelyett, hogy tucatnyi szolgáltatás URL-jét könyvjelzőzné, a Homarr rendezett csempékként jeleníti meg őket. Ezek élő állapotjelzőkkel, kereséssel és gyorsműveletekkel rendelkeznek – mindezt egyetlen oldalon.

A Homarr telepítése saját VPS-re azt jelenti, hogy az irányítópultja privát marad, és azonnal betöltődik a helyi hálózaton. Emellett közvetlenül integrálható a Dockerrel, hogy automatikusan felfedezze a futó konténereket és valós időben megjelenítse azok állapotát.