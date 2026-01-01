Telepítse a Homarr-t egyetlen kattintással.
Modern, testreszabható szerver irányítópult az összes saját üzemeltetésű szolgáltatásának egy helyen történő szervezésére és felügyeletére.
Válasszon VPS csomagot a Homarr szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Homarr
A Homarr egy elegáns, nyílt forráskódú irányítópult, amely egyetlen felületet biztosít az összes saját üzemeltetésű alkalmazásához. Ahelyett, hogy tucatnyi szolgáltatás URL-jét könyvjelzőzné, a Homarr rendezett csempékként jeleníti meg őket. Ezek élő állapotjelzőkkel, kereséssel és gyorsműveletekkel rendelkeznek – mindezt egyetlen oldalon.
A Homarr telepítése saját VPS-re azt jelenti, hogy az irányítópultja privát marad, és azonnal betöltődik a helyi hálózaton. Emellett közvetlenül integrálható a Dockerrel, hogy automatikusan felfedezze a futó konténereket és valós időben megjelenítse azok állapotát.
A Homarr főbb funkciói
Szolgáltató szervezet
Csoportosítsa az alkalmazásokat egyedi táblákba és kategóriákba, hogy minden szolgáltatás egy kattintással elérhető legyen.
Docker integráció
Automatikusan észleli a futó konténereket, és megjeleníti azok állapotát, egészségi állapotát és erőforrás-használatát kézi konfiguráció nélkül.
Állapotfigyelés
Pingeljen szolgáltatásokat rendszeres időközönként, és mutasson élő fel/le jelzőket közvetlenül minden csempén.
Testreszabható elrendezés
A Fogd és vidd rácsszerkesztő lehetővé teszi a csempék átméretezését, átrendezését és stílusának beállítását, hogy illeszkedjen a munkafolyamatához.
Keresés és könyvjelzők
Azonnali keresés az összes konfigurált szolgáltatásban és az interneten, billentyűparancsokkal a haladó felhasználók számára.
Többfelhasználós támogatás
Hozzon létre külön fiókokat szerepkör-alapú engedélyekkel, így minden csapattag csak azt látja, amire szüksége van.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Homarr szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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