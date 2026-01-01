A Maintenant egy nyílt forráskódú, egységes felügyeleti eszköz, amely egyszerre több saját üzemeltetésű eszközt is helyettesít. Csak helyezzen el egyetlen containert, és az automatikusan felfedezi a gazdagépen lévő összes munkaterhelést. Egyetlen Go-alapú irányítópultról követi nyomon a container állapotát, az erőforrás-felhasználást, a HTTP és TCP végpontokat, a TLS tanúsítványokat, a képfrissítéseket és a hálózati biztonsági kockázatokat.

A saját üzemeltetők és kis csapatok számára tervezett Maintenant egyetlen bináris fájlként érkezik, amelyet SQLite támogat, külső adatbázis vagy naplózó nélkül. Szándékosan beépített hitelesítés nélkül szállítják, és a meglévő fordított proxy mögé szánják. Így egyetlen identitásréteget tarthat fenn a teljes stackjén. Emellett minden metrikát, naplóbejegyzést és riasztást birtokol, gazdagépenkénti vagy metrikánkénti árazás nélkül.