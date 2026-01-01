Telepítse most egykattintásos telepítéssel.
Konfigurációmentes Docker és Kubernetes felügyelet konténer állapotának ellenőrzésével, végpontellenőrzésekkel, tanúsítványokkal és nyilvános állapotoldallal.
Válasszon VPS csomagot a Maintenant szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Maintenant
A Maintenant egy nyílt forráskódú, egységes felügyeleti eszköz, amely egyszerre több saját üzemeltetésű eszközt is helyettesít. Csak helyezzen el egyetlen containert, és az automatikusan felfedezi a gazdagépen lévő összes munkaterhelést. Egyetlen Go-alapú irányítópultról követi nyomon a container állapotát, az erőforrás-felhasználást, a HTTP és TCP végpontokat, a TLS tanúsítványokat, a képfrissítéseket és a hálózati biztonsági kockázatokat.
A saját üzemeltetők és kis csapatok számára tervezett Maintenant egyetlen bináris fájlként érkezik, amelyet SQLite támogat, külső adatbázis vagy naplózó nélkül. Szándékosan beépített hitelesítés nélkül szállítják, és a meglévő fordított proxy mögé szánják. Így egyetlen identitásréteget tarthat fenn a teljes stackjén. Emellett minden metrikát, naplóbejegyzést és riasztást birtokol, gazdagépenkénti vagy metrikánkénti árazás nélkül.
A Maintenant főbb funkciói
Automatikus konténerfelderítés
Érzékeli az összes Docker konténert és Kubernetes munkaterhelést abban a pillanatban, amikor elindul, állapotváltozásokkal, újraindítási ciklusokkal és naplófolyamokkal együtt.
Végpont és életjel-ellenőrzések
HTTP, TCP és cron állapotfigyelők definiálása Docker címkék segítségével, konfigurálható hiba- és helyreállítási küszöbértékekkel.
TLS tanúsítványkövetés
Automatikusan importálja a tanúsítványokat felügyelt HTTPS végpontokról, és riasztást küld 30, 14, 7, 3 és 1 nappal a lejárat előtt.
Erőforrás-metrikák
Ábrázolja a valós idejű CPU-t, memóriát, hálózatot és lemez I/O-t konténerenként, csillapított küszöbérték-riasztásokkal, hogy alacsonyan tartsa a zajszintet.
Információ frissítése
OCI regisztereket vizsgál a képlenyomatok összehasonlítására, így pontosan tudja, mely munkaterhelésekhez várnak újabb verziók.
Nyilvános állapotoldal
A monitorok súlyosságát egy valós idejű állapotoldalon összesíti, amelyet szerveroldali események működtetnek az ügyfelek és csapattársak számára.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Maintenant szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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