A Neko egy saját üzemeltetésű virtuális böngésző, amely élő böngészőmunkamenetet streamel WebRTC-n keresztül, így több felhasználó is megtekintheti és vezérelheti egyszerre. Eredetileg közös filmnézésekre készült. Azonban sokoldalú távoli böngészőplatformmá fejlődött, amely támogatja a Firefoxot, a Chromiumot és más motorokat, állandó profil tárolással.

A Neko saját VPS-en történő üzemeltetése lehetővé teszi, hogy Ön irányítsa, ki férhet hozzá a munkamenethez. Emellett megőrzi otthoni IP-címének magánjellegét. Továbbá biztosítja a zökkenőmentes streameléshez szükséges feltöltési sávszélességet minden csatlakoztatott néző számára. Mindez harmadik féltől származó képernyőmegosztó szolgáltatásokra való támaszkodás nélkül történik.