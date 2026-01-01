Telepítse a Neko-t egykattintásos telepítéssel.
Saját üzemeltetésű virtuális böngésző, amely megosztott munkamenetet streamel több felhasználónak valós időben WebRTC-n keresztül.
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Erre jó a Neko
A Neko egy saját üzemeltetésű virtuális böngésző, amely élő böngészőmunkamenetet streamel WebRTC-n keresztül, így több felhasználó is megtekintheti és vezérelheti egyszerre. Eredetileg közös filmnézésekre készült. Azonban sokoldalú távoli böngészőplatformmá fejlődött, amely támogatja a Firefoxot, a Chromiumot és más motorokat, állandó profil tárolással.
A Neko saját VPS-en történő üzemeltetése lehetővé teszi, hogy Ön irányítsa, ki férhet hozzá a munkamenethez. Emellett megőrzi otthoni IP-címének magánjellegét. Továbbá biztosítja a zökkenőmentes streameléshez szükséges feltöltési sávszélességet minden csatlakoztatott néző számára. Mindez harmadik féltől származó képernyőmegosztó szolgáltatásokra való támaszkodás nélkül történik.
A Neko főbb funkciói
Valós idejű WebRTC streamelés
Az ultraalacsony késleltetésű streamelés a távoli böngészőinterakciót olyan reszponzívvá teszi, mint a helyi böngészést, még több egyidejű néző esetén is.
Többfelhasználós vezérlés
Több felhasználó megoszthatja a kurzorvezérlést és a billentyűzet bemenetet ugyanabban a munkamenetben, vizuális jelzésekkel, amelyek mutatják az egyes résztvevők kurzorpozícióját.
Szerepalapú hozzáférés
Az admin és tag szerepkörök lehetővé teszik, hogy menet közben adjon vagy vonjon vissza hozzáférést, ezzel védve az érzékeny műveleteket, miközben lehetővé teszi a közös böngészést.
Állandó böngészőprofil
Böngészőbeállítások, könyvjelzők és munkamenetadatok egy elnevezett kötetben tárolódnak, így a virtuális böngészője az újraindítások után pontosan ott folytatja, ahol abbahagyta.
Rugalmas böngészőmotorok
Válasszon a Firefox, Chromium, ungoogled-chromium és egyéb változatok közül, hogy megfeleljen adatvédelmi, kompatibilitási vagy funkcionális igényeinek.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Neko szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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