A Radarr egy átfogó, automatizált filmgyűjtemény-kezelő Usenet és BitTorrent felhasználók számára.

Figyeli az RSS feedeket az új kiadásokért, amelyek megfelelnek a minőségi profiljainak. Letöltéseket indít olyan klienseken keresztül, mint a qBittorrent vagy a SABnzbd, és automatikusan átnevezi és rendezi a könyvtárát. Az egyéni formátumtámogatás lehetővé teszi, hogy meghatározott kódolásokat célozzon meg — 4K HDR, Dolby Vision, REMUX. A Radarr frissíti a meglévő fájlokat, ha jobb kiadások jelennek meg.

A Radarr futtatása egy VPS-en éjjel-nappal aktívan tartja, állandó sávszélességgel. Ez biztosítja, hogy soha ne maradjon le egyetlen megjelenésről sem. Közvetlenül integrálódik a Plex, Jellyfin és Emby rendszerekkel, hogy frissítse a médiaszerver könyvtárát, amint egy új fájl érkezik. Természetesen párosítható a Sonarr, Lidarr és Prowlarr rendszerekkel egy teljes automatizált média ökoszisztéma létrehozásához.