Telepítse a Radarrt egykattintásos telepítéssel.
Automatizált filmgyűjtemény-kezelő, amely figyeli a megjelenéseket, letölt a preferált kliensen keresztül, és rendszerezetten tartja a könyvtárát.
Válasszon VPS csomagot a Radarr szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Radarr
A Radarr egy átfogó, automatizált filmgyűjtemény-kezelő Usenet és BitTorrent felhasználók számára.
Figyeli az RSS feedeket az új kiadásokért, amelyek megfelelnek a minőségi profiljainak. Letöltéseket indít olyan klienseken keresztül, mint a qBittorrent vagy a SABnzbd, és automatikusan átnevezi és rendezi a könyvtárát. Az egyéni formátumtámogatás lehetővé teszi, hogy meghatározott kódolásokat célozzon meg — 4K HDR, Dolby Vision, REMUX. A Radarr frissíti a meglévő fájlokat, ha jobb kiadások jelennek meg.
A Radarr futtatása egy VPS-en éjjel-nappal aktívan tartja, állandó sávszélességgel. Ez biztosítja, hogy soha ne maradjon le egyetlen megjelenésről sem. Közvetlenül integrálódik a Plex, Jellyfin és Emby rendszerekkel, hogy frissítse a médiaszerver könyvtárát, amint egy új fájl érkezik. Természetesen párosítható a Sonarr, Lidarr és Prowlarr rendszerekkel egy teljes automatizált média ökoszisztéma létrehozásához.
A Radarr főbb funkciói
Automatizált felügyelet
Az RSS-hírcsatorna-figyelés észleli az új filmek megjelenését abban a pillanatban, amikor azok megjelennek, és automatikusan sorba állítja a letöltéseket a minőségi preferenciái alapján.
Minőségi profilok
Határozza meg a filmenkénti elfogadható felbontásokat, kodekeket és fájlméreteket, hogy csak azokat a verziókat töltse le és tartsa meg, amelyeket valóban szeretne.
Automatikus frissítések
A Radarr figyeli a jobb minőségű kiadásokat a kezdeti letöltés után, és átláthatóan lecseréli a fájlokat, idővel csúcsminőségűvé téve a könyvtárát.
Médiaszerver integráció
Automatikus könyvtárfrissítési értesítések Plex, Jellyfin és Emby esetén azt jelentik, hogy az újonnan letöltött filmek másodperceken belül megjelennek a streaming alkalmazásában.
Importok listázása
Importálja a figyelőlistákat az IMDb-ről, a Trakt-ról és a TMDb-ről, hogy automatikusan hozzáadja a filmeket a figyelt várólistájához, amint megjelöli a megtekintendő címeket.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Radarr szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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