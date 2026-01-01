Az OpenHuman egy nyílt forráskódú személyes AI szuperintelligencia, amelyet úgy terveztek, hogy a saját infrastruktúráján fusson. Egy Rust mag és egy Obsidian-kompatibilis, helyi-első memóriafa köré épül. Több mint száz szolgáltatáshoz csatlakozik egykattintásos OAuth-on keresztül, mint például a Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Calendar és még sok más. Húszpercenként csendesen friss adatokat húz be egy privát tudásbázisba.

Az OpenHuman saját üzemeltetése minden e-mailt, dokumentumot és beszélgetést egy Ön által birtokolt munkaterületen tart. Emellett továbbra is lehetővé teszi a kérések továbbítását igény szerint érvelő, gyors vagy vizuális modellekhez. Nincsenek felhasználónkénti díjak és gyártói függőség. Egyetlen harmadik féltől származó AI szolgáltatás sem látja az Ön nyers adatait, hacsak Ön kifejezetten oda nem irányítja.