Telepítse az OpenHuman-t egykattintásos telepítéssel.
Saját üzemeltetésű személyes AI mag, amely 118+ alkalmazást kapcsol össze, és egy privát memóriafát épít, amit teljes mértékben Ön irányít.
Válasszon VPS csomagot a OpenHuman szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a OpenHuman
Az OpenHuman egy nyílt forráskódú személyes AI szuperintelligencia, amelyet úgy terveztek, hogy a saját infrastruktúráján fusson. Egy Rust mag és egy Obsidian-kompatibilis, helyi-első memóriafa köré épül. Több mint száz szolgáltatáshoz csatlakozik egykattintásos OAuth-on keresztül, mint például a Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Calendar és még sok más. Húszpercenként csendesen friss adatokat húz be egy privát tudásbázisba.
Az OpenHuman saját üzemeltetése minden e-mailt, dokumentumot és beszélgetést egy Ön által birtokolt munkaterületen tart. Emellett továbbra is lehetővé teszi a kérések továbbítását igény szerint érvelő, gyors vagy vizuális modellekhez. Nincsenek felhasználónkénti díjak és gyártói függőség. Egyetlen harmadik féltől származó AI szolgáltatás sem látja az Ön nyers adatait, hacsak Ön kifejezetten oda nem irányítja.
A OpenHuman főbb funkciói
Helyi alapú memória
Minden üzenet, dokumentum és integrációs szinkronizálás egy helyi SQLite tárolóba és Obsidian-kompatibilis vaultba kerül. Ezt közvetlenül a lemezről olvashatja, szerkesztheti és biztonsági másolatot készítheti.
118+ integráció
Egykattintásos OAuth csatlakozók Gmailhez, Notionhöz, GitHubhoz, Slackhez, Stripe-hoz, Naptárhoz és tucatnyi más szolgáltatáshoz, egy háttérben futó munkafolyamattal, amely húsz percenként frissíti az adatokat.
Natív ügynökeszközök
Beépített webes keresés, adatgyűjtés, fájlrendszer-hozzáférés, git műveletek és hang (STT/TTS) lehetővé teszik az ügynököknek, hogy az Ön nevében cselekedjenek külső bővítmény-keretrendszerek nélkül.
TokenJuice tömörítés
Egy eszközön futó prompt kompresszor, amely eltávolítja a redundáns tokeneket az ügynök hívásokból, akár 80%-kal csökkentve a modell API költségeit a hosszú ideig futó munkafolyamatokban.
Egységes modellútválasztás
Váltson a logikai, gyors és vizuális modellek között egyetlen előfizetéssel, vagy irányítsa a magot helyi Ollama és LM Studio háttérrendszerekre a teljes adatvédelem érdekében.
Megerősített RPC mag
A fej nélküli Rust mag egy bearer-hitelesített RPC végpontot tesz elérhetővé, írásvédett konténerként fut csökkentett képességekkel, és tisztán párosítható asztali kliensekkel a hálózaton keresztül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a OpenHuman szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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