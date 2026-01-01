Az LF Edge eKuiper egy Linux Foundation Edge projekt, amely valós idejű adatfolyam-feldolgozást és szabályalapú analitikát biztosít erőforrás-korlátozott peremeszközök számára. Körülbelül 10 MB-os kis méretével adatokat gyűjt be MQTT brókerekből, HTTP végpontokból, Kafkából, fájlforrásokból és több tucat más protokollból. Ezeket az adatokat azonnal átalakítja ismerős SQL szintaxis vagy vizuális húzd és ejtsd szabályszerkesztő segítségével.

Az eKuiper saját VPS-en történő üzemeltetése teljes mértékben az Ön irányítása alá helyezi az IoT analitikai folyamatot. Az érzékelőadatok, az üzleti szabályok és a gépi tanulási következtetések az Ön tulajdonában lévő infrastruktúrán maradnak, üzenetenkénti felhődíjak és upstream függőségek nélkül. Ez a sablon az eKuiper motort a hivatalos web alapú kezelőfelülettel (UI) együtt tartalmazza a vizuális adatfolyam- és szabályszerkesztéshez.