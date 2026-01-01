Telepítse az eKuiper-t egyetlen kattintással.
Könnyűsúlyú SQL és szabályrendszer peremhálózati IoT adatok valós idejű adatfolyam-elemzéséhez.
Válasszon VPS csomagot a eKuiper szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a eKuiper
Az LF Edge eKuiper egy Linux Foundation Edge projekt, amely valós idejű adatfolyam-feldolgozást és szabályalapú analitikát biztosít erőforrás-korlátozott peremeszközök számára. Körülbelül 10 MB-os kis méretével adatokat gyűjt be MQTT brókerekből, HTTP végpontokból, Kafkából, fájlforrásokból és több tucat más protokollból. Ezeket az adatokat azonnal átalakítja ismerős SQL szintaxis vagy vizuális húzd és ejtsd szabályszerkesztő segítségével.
Az eKuiper saját VPS-en történő üzemeltetése teljes mértékben az Ön irányítása alá helyezi az IoT analitikai folyamatot. Az érzékelőadatok, az üzleti szabályok és a gépi tanulási következtetések az Ön tulajdonában lévő infrastruktúrán maradnak, üzenetenkénti felhődíjak és upstream függőségek nélkül. Ez a sablon az eKuiper motort a hivatalos web alapú kezelőfelülettel (UI) együtt tartalmazza a vizuális adatfolyam- és szabályszerkesztéshez.
A eKuiper főbb funkciói
SQL adatfolyam-feldolgozás
Szűrje, aggregálja, illessze össze és alakítsa át a valós idejű IoT adatfolyamokat ANSI SQL szintaxis használatával, ahelyett, hogy egyedi Go vagy Java kódot írna.
Vizuális szabálykezelő
A beépített webkonzol segítségével adatfolyamokat, szabályokat és adatcsatornákat építhet egy fogd és vidd grafikus szerkesztővel, anélkül, hogy konfigurációs fájlokat érintene.
MQTT és Kafka natív
Az MQTT, Kafka, EdgeX, Pulsar, HTTP, Redis és InfluxDB rendszerekhez készült első osztályú csatlakozók egyszerűvé teszik az ipari érzékelők és üzenetközvetítők bekötését.
ML inferálás a peremen
Beágyazhatja a TensorFlow Lite és ONNX modelleket közvetlenül az SQL lekérdezésekbe, hogy anomáliadetektálást és osztályozást futtasson folyamatosan érkező szenzoradatokon.
Apró perem-lábnyom
A motor körülbelül 10 MB memóriát használ, így kényelmesen telepíthető könnyűsúlyú VPS csomagokon, más alkalmazások mellett.
Beépülő modul bővíthetőség
Bővítse az eKuipert egyedi Go, Python vagy hordozható bővítményekkel, hogy saját forrásokat, fogadókat és SQL funkciókat adjon hozzá, az Ön munkaterheléséhez igazítva.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a eKuiper szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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