MetaTrader 5 a világ legnépszerűbb kiskereskedelmi kereskedési platformja forex, részvények, határidős ügyletek, CFD-k és kriptovaluták számára. Kereskedők milliói használják, és brókerek százai támogatják világszerte. Ez a sablon futtatja a MetaTrader 5 teljes Windows verzióját egy Wine-on-Linux konténerben. A KasmVNC-n keresztül elérhetővé téve bármely böngészőből hozzáférhet, anélkül, hogy helyben telepítené az asztali klienst.

Az MT5 saját VPS-en történő üzemeltetése 24/7-es online kereskedési terminált biztosít a kereskedőknek. Ez futtatja az Expert Advisorokat (EA-kat) és a copy-trading előfizetéseket anélkül, hogy egy asztali számítógépet ébren tartana. A böngészőalapú KasmVNC felület lehetővé teszi, hogy bárhonnan bejelentkezzen – asztali gépről, táblagépről vagy telefonról. Így nem kell telepítenie a saját MT5 klienst minden eszközre.