MetaTrader 5 egykattintásos telepítése.
Futtassa a MetaTrader 5-öt böngészőben KasmVNC-n keresztül, éjjel-nappali forex és CFD kereskedéshez, dedikált Windows gép nélkül.
Válasszon VPS csomagot a MetaTrader 5 szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.
Erre jó a MetaTrader 5
MetaTrader 5 a világ legnépszerűbb kiskereskedelmi kereskedési platformja forex, részvények, határidős ügyletek, CFD-k és kriptovaluták számára. Kereskedők milliói használják, és brókerek százai támogatják világszerte. Ez a sablon futtatja a MetaTrader 5 teljes Windows verzióját egy Wine-on-Linux konténerben. A KasmVNC-n keresztül elérhetővé téve bármely böngészőből hozzáférhet, anélkül, hogy helyben telepítené az asztali klienst.
Az MT5 saját VPS-en történő üzemeltetése 24/7-es online kereskedési terminált biztosít a kereskedőknek. Ez futtatja az Expert Advisorokat (EA-kat) és a copy-trading előfizetéseket anélkül, hogy egy asztali számítógépet ébren tartana. A böngészőalapú KasmVNC felület lehetővé teszi, hogy bárhonnan bejelentkezzen – asztali gépről, táblagépről vagy telefonról. Így nem kell telepítenie a saját MT5 klienst minden eszközre.
A MetaTrader 5 főbb funkciói
Folyamatos EAs
Futtasson Expert Advisorokat és copy-trading előfizetéseket éjjel-nappal, asztali gép bekapcsolva tartása nélkül – az Ön VPS-e automatikusan kezeli az éjszakai és hétvégi piaci eseményeket.
Böngésző hozzáférés
Csatlakozzon az MT5 termináljához bármilyen modern böngészővel rendelkező eszközről a KasmVNC-n keresztül — asztali számítógépről, táblagépről vagy telefonról — nincs szükség Windows telepítésre.
Csatlakozás bármely brókerhez
Használjon bármely MetaTrader 5 brókert — több száz támogatja az MT5-öt, például az IC Markets, Pepperstone, FxPro, OANDA, XM és sok más világszerte.
Grafikonok és indikátorok
Teljes körű MT5 grafikonok technikai indikátorokkal, piaci mélységgel, több időkeretes elemzéssel és egyedi indikátor szkriptekkel az MQL5 segítségével.
Algoritmikus kereskedés
MQL5 IDE a terminálban Expert Advisorok, egyedi indikátorok és szkriptek írásához, valamint opcionális Python RPyC integráció külső automatizáláshoz.
Állandó konfiguráció
A terminálprofilja, sablonjai, EAs-ei, indikátorai és fiók hitelesítő adatai megmaradnak a konténer újraindítások során egy dedikált konfigurációs köteten keresztül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a MetaTrader 5 szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Ajánlott szerverhely:
Ellenőrzés...
Helyi indulás. Globális növekedés
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést az önállóan tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. A Kodee és az ügyfélszolgálat munkatársa, Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.
A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.
A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést az önállóan tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. A Kodee és az ügyfélszolgálat munkatársa, Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.
A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.
A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Próbálja ki kockázatmentesen 30 napos pénzvisszafizetési garanciánkkal. A részletekért tekintse meg visszatérítési szabályzatunkat.
További telepíthető alkalmazások
Anki Sync Server Enhanced
Önállóan üzemeltetett Anki szinkronizációs szerver többfelhasználós támogatással, biztonsági mentésekkel és webes irányítópulttalTelepítés
Blender
Böngészőből elérhető 3D modellező, animációs és renderelő csomagTelepítés
CommaFeed
Önállóan üzemeltetett, Google Reader ihlette RSS olvasó billentyűparancsokkal és mobilalkalmazásokkalTelepítés