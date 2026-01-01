Telepítse a Casdoor-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú identitás- és hozzáférés-kezelő platform OAuth 2.0, OIDC és SAML protokollokkal a központosított egyszeri bejelentkezéshez.
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Erre jó a Casdoor
A Casdoor egy nyílt forráskódú Identitás- és Hozzáférés-kezelő (IAM) platform, amely központosított hitelesítési szerverként működik az alkalmazásai számára. Beépített OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML és LDAP támogatással lehetővé teszi bármely alkalmazás számára, hogy a felhasználói bejelentkezést egyetlen megbízható szolgáltatásra delegálja. Ez megszünteti az alkalmazásonkénti bejelentkezési rendszereket, és egyetlen hitelesítő adatcsomagot biztosít a felhasználóknak a teljes rendszeren keresztül.
A Casdoor saját üzemeltetésével a felhasználói hitelesítő adatok és munkamenet-adatok teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt maradnak. Nincs felhasználónkénti díjszabás és szolgáltatói függőség. Beépített többfaktoros hitelesítés, közösségi bejelentkezési integrációk és a Casbinen keresztül megvalósított részletes jogosultságok teszik teljessé ezt az identitásplatformot bármilyen méretű csapatok számára.
A Casdoor főbb funkciói
Univerzális SSO protokollok
Az OAuth 2.0, az OpenID Connect és a SAML támogatás lehetővé teszi, hogy a Casdoor identitásszolgáltatóként működjön szinte bármely alkalmazás számára azonnal.
Többfaktoros hitelesítés
Érvényesítse a TOTP-t, a WebAuthn hardverkulcsokat, az SMS-kódokat vagy a Face ID-t az összes csatlakoztatott alkalmazásban, alkalmazásonkénti MFA-szabályzatokkal.
Közösségi bejelentkezési szolgáltatók
A GitHub, Google, Microsoft és több tucat más szolgáltató beépített csatlakozói lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy meglévő fiókjaikkal jelentkezzenek be.
Részletes hozzáférés-vezérlés
A Casbin-alapú ACL, RBAC és ABAC házirendek pontosan szabályozzák, hogy mely felhasználók és szerepkörök férhetnek hozzá mely erőforrásokhoz a teljes rendszerében.
Többszervezeti támogatás
Kezeljen több elkülönített szervezetet külön felhasználói csoportokkal, alkalmazásokkal és szabályzatokkal egyetlen Casdoor példányból.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Casdoor szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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