A Casdoor egy nyílt forráskódú Identitás- és Hozzáférés-kezelő (IAM) platform, amely központosított hitelesítési szerverként működik az alkalmazásai számára. Beépített OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML és LDAP támogatással lehetővé teszi bármely alkalmazás számára, hogy a felhasználói bejelentkezést egyetlen megbízható szolgáltatásra delegálja. Ez megszünteti az alkalmazásonkénti bejelentkezési rendszereket, és egyetlen hitelesítő adatcsomagot biztosít a felhasználóknak a teljes rendszeren keresztül.

A Casdoor saját üzemeltetésével a felhasználói hitelesítő adatok és munkamenet-adatok teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt maradnak. Nincs felhasználónkénti díjszabás és szolgáltatói függőség. Beépített többfaktoros hitelesítés, közösségi bejelentkezési integrációk és a Casbinen keresztül megvalósított részletes jogosultságok teszik teljessé ezt az identitásplatformot bármilyen méretű csapatok számára.