Akár 69% kedvezmény a Tautulli szolgáltatásra

Telepítse a Tautulli-t egykattintásos telepítéssel.

Felügyeleti és analitikai kiegészítő a Plex Media Serverhez részletes statisztikákkal és egyedi értesítésekkel.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Tautulli-t egykattintásos telepítéssel.

Válasszon VPS csomagot a Tautulli szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Tautulli

A Tautulli egy Python-alapú megfigyelő és nyomkövető eszköz, amelyet kifejezetten a Plex Media Serverhez fejlesztettek. Rögzít minden lejátszási eseményt – ki mit nézett, mikor, milyen minőségben és melyik eszközről. Az adatokat gazdag grafikonokon és szűrhető előzménytáblázatokban mutatja be.

A Tautulli saját üzemeltetése egy VPS-en, a Plex szerverrel együtt vagy attól elkülönítve, állandó statisztikákat és értesítéseket biztosít. Ezeket Discordon, Slacken, Telegramon és e-mailen keresztül kaphatja meg, anélkül, hogy a Plex felhőszolgáltatásaira támaszkodna. Bármely Plex szerverhez csatlakozik a hálózaton keresztül.

Vágjon bele!
Erre jó a {name}

A Tautulli főbb funkciói

Lejátszási előzmények

Minden adatfolyamot naplóznak felhasználóval, eszközzel, minőséggel és időtartammal, így teljes nyilvántartása van a médiakiszolgáló tevékenységéről.

Egyéni értesítések

Értesítések küldése új tartalomról, stream indításokról, átkódolásokról vagy felhasználói bejelentkezésekről Discordon, Slacken, Telegramon, e-mailben és még sok máson keresztül.

Statisztikai irányítópult

A vizuális grafikonok megmutatják az egyidejű adatfolyamokat, a sávszélesség-használatot, a népszerű médiát és a felhasználónkénti tevékenységet bármely időtartományban.

Hírlevél támogatás

Automatikusan generáljon és küldjön e-mail hírleveleket, kiemelve a nemrég hozzáadott filmeket és epizódokat Plex felhasználóinak.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Tautulli szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Ajánlott szerverhely:

Ellenőrzés...

Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele!
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀

Noel
Noel

Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.

Omkar
Omkar

Miután elvesztettem a hozzáférést a saját tárhelyen üzemeltetett n8n példányomhoz, felvettem a kapcsolatot a Hostinger ügyfélszolgálatával, és teljesen lenyűgözött. Az ügyfélszolgálat munkatársai, Kodee és Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.

Sylvain
Sylvain

Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.

Herriman
Herriman

A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.

Martin K
Martin K

A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.

30 napos pénzvisszatérítési garancia

Próbálja ki kockázatmentesen 30 napos pénzvisszafizetési garanciánkkal. A részletekért tekintse meg visszatérítési szabályzatunkat.

Vágjon bele!

További telepíthető alkalmazások

Immich

Immich

Az Immich egy nagy teljesítményű, saját üzemeltetésű fotó- és videókezelő megoldás.

Telepítés
Airsonic Advanced

Airsonic Advanced

Személyes zenei könyvtárak lejátszása egy Subsonic-kompatibilis API szerveren keresztül.

Telepítés
AllTube

AllTube

Webes felület videók letöltésére YouTube-ról és más oldalakról

Telepítés
Az összes alkalmazás megtekintése

Törődünk személyes adatai biztonságával

A weboldal a webhely megfelelő működéséhez szükséges, az oldal használatáról adatokat gyűjtő, illetve marketing célú sütiket használ. Az elfogadással beleegyezik a sütik célzott hirdetésekhez, személyre szabáshoz és elemzésekhez történő, Süti szabályzatunkban részletezett felhasználásába.