A Tautulli egy Python-alapú megfigyelő és nyomkövető eszköz, amelyet kifejezetten a Plex Media Serverhez fejlesztettek. Rögzít minden lejátszási eseményt – ki mit nézett, mikor, milyen minőségben és melyik eszközről. Az adatokat gazdag grafikonokon és szűrhető előzménytáblázatokban mutatja be.

A Tautulli saját üzemeltetése egy VPS-en, a Plex szerverrel együtt vagy attól elkülönítve, állandó statisztikákat és értesítéseket biztosít. Ezeket Discordon, Slacken, Telegramon és e-mailen keresztül kaphatja meg, anélkül, hogy a Plex felhőszolgáltatásaira támaszkodna. Bármely Plex szerverhez csatlakozik a hálózaton keresztül.