Telepítse a Tautulli-t egykattintásos telepítéssel.
Felügyeleti és analitikai kiegészítő a Plex Media Serverhez részletes statisztikákkal és egyedi értesítésekkel.
Válasszon VPS csomagot a Tautulli szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Tautulli
A Tautulli egy Python-alapú megfigyelő és nyomkövető eszköz, amelyet kifejezetten a Plex Media Serverhez fejlesztettek. Rögzít minden lejátszási eseményt – ki mit nézett, mikor, milyen minőségben és melyik eszközről. Az adatokat gazdag grafikonokon és szűrhető előzménytáblázatokban mutatja be.
A Tautulli saját üzemeltetése egy VPS-en, a Plex szerverrel együtt vagy attól elkülönítve, állandó statisztikákat és értesítéseket biztosít. Ezeket Discordon, Slacken, Telegramon és e-mailen keresztül kaphatja meg, anélkül, hogy a Plex felhőszolgáltatásaira támaszkodna. Bármely Plex szerverhez csatlakozik a hálózaton keresztül.
A Tautulli főbb funkciói
Lejátszási előzmények
Minden adatfolyamot naplóznak felhasználóval, eszközzel, minőséggel és időtartammal, így teljes nyilvántartása van a médiakiszolgáló tevékenységéről.
Egyéni értesítések
Értesítések küldése új tartalomról, stream indításokról, átkódolásokról vagy felhasználói bejelentkezésekről Discordon, Slacken, Telegramon, e-mailben és még sok máson keresztül.
Statisztikai irányítópult
A vizuális grafikonok megmutatják az egyidejű adatfolyamokat, a sávszélesség-használatot, a népszerű médiát és a felhasználónkénti tevékenységet bármely időtartományban.
Hírlevél támogatás
Automatikusan generáljon és küldjön e-mail hírleveleket, kiemelve a nemrég hozzáadott filmeket és epizódokat Plex felhasználóinak.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Tautulli szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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