A VERT egy nyílt forráskódú fájlkonvertáló eszköz, amely mindent helyben, a böngészőben dolgoz fel WebAssembly segítségével. A fájlok soha nem hagyják el a felhasználó eszközét – nincs szerveroldali feldolgozás, feltöltés és adatmegőrzés. Dokumentumokat, képeket, hangot és videót konvertál FFmpeg-WASM használatával.

A VERT saját üzemeltetése egy VPS-en privát csapat eszközként teszi elérhetővé bármely böngészőből, harmadik féltől származó konverziós szolgáltatások igénybevétele nélkül. A kötegelt konverzió drag-and-drop funkcióval, fájlméret-korlátok nélkül és nulla felhőfüggőséggel praktikus alternatívává teszi az adatvédelmi szempontból tudatos munkafolyamatokhoz.