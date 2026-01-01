Telepítse a VERT-et egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú fájlkonvertáló, amely teljes egészében a böngészőben fut WebAssembly használatával — nincs fájlfeltöltés, teljes adatvédelem.
Válasszon VPS csomagot a VERT szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a VERT
A VERT egy nyílt forráskódú fájlkonvertáló eszköz, amely mindent helyben, a böngészőben dolgoz fel WebAssembly segítségével. A fájlok soha nem hagyják el a felhasználó eszközét – nincs szerveroldali feldolgozás, feltöltés és adatmegőrzés. Dokumentumokat, képeket, hangot és videót konvertál FFmpeg-WASM használatával.
A VERT saját üzemeltetése egy VPS-en privát csapat eszközként teszi elérhetővé bármely böngészőből, harmadik féltől származó konverziós szolgáltatások igénybevétele nélkül. A kötegelt konverzió drag-and-drop funkcióval, fájlméret-korlátok nélkül és nulla felhőfüggőséggel praktikus alternatívává teszi az adatvédelmi szempontból tudatos munkafolyamatokhoz.
A VERT főbb funkciói
Csak böngészőben történő feldolgozás
Minden konverzió helyben történik WebAssembly használatával, így a fájlok soha nem hagyják el a felhasználó böngészőjét, teljes adatvédelmet biztosítva.
Nincs fájlméret-korlátozás
A feltöltési korlátokkal rendelkező felhőalapú konverterekkel ellentétben a VERT bármilyen méretű fájlt feldolgoz közvetlenül a böngészőben a rendelkezésre álló eszközmemória felhasználásával.
Többformátumú támogatás
Dokumentumok, képek, hanganyagok és videók konvertálása több tucat formátum között az FFmpeg-WASM konverziós motor használatával.
Kötegelt átalakítás
Húzzon és ejtsen több fájlt egyszerre és konvertálja át mindet egyetlen kötegelt művelettel a lépések ismétlése nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a VERT szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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