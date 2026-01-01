A Ghostfolio egy nyílt forráskódú személyes pénzügyi irányítópult. Egyetlen egységes nézetbe vonja össze befektetési portfólióját, több eszközosztályból – részvényekből, ETF-ekből, kriptovalutákból és egyebekből. Részletes teljesítményelemzéseket, idővel súlyozott hozamokat és valós idejű piaci adatokat biztosít anélkül, hogy pénzügyi adatait harmadik fél szolgáltatóknak küldené.

A Ghostfolio saját VPS-en történő üzemeltetése teljes tulajdonjogot biztosít az érzékeny pénzügyi információk felett. Ez a telepítés magában foglalja a PostgreSQL-t a tartós adattároláshoz és a Redis-t a gyorsítótárazáshoz. Ez biztosítja a gyors portfóliószámításokat és a megbízható teljesítményt, ahogy a tranzakciós előzmények növekednek.