Telepítse a Ghostfoliót egykattintásos telepítéssel.
Adatvédelem-központú nyílt forráskódú vagyonkezelési irányítópult részvények, ETF-ek és kriptovaluták közötti befektetések nyomon követésére.
Válasszon VPS csomagot a Ghostfolio szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Ghostfolio
A Ghostfolio egy nyílt forráskódú személyes pénzügyi irányítópult. Egyetlen egységes nézetbe vonja össze befektetési portfólióját, több eszközosztályból – részvényekből, ETF-ekből, kriptovalutákból és egyebekből. Részletes teljesítményelemzéseket, idővel súlyozott hozamokat és valós idejű piaci adatokat biztosít anélkül, hogy pénzügyi adatait harmadik fél szolgáltatóknak küldené.
A Ghostfolio saját VPS-en történő üzemeltetése teljes tulajdonjogot biztosít az érzékeny pénzügyi információk felett. Ez a telepítés magában foglalja a PostgreSQL-t a tartós adattároláshoz és a Redis-t a gyorsítótárazáshoz. Ez biztosítja a gyors portfóliószámításokat és a megbízható teljesítményt, ahogy a tranzakciós előzmények növekednek.
A Ghostfolio főbb funkciói
Többeszközös nyomon követés
Figyelje a részvényeket, ETF-eket, kriptovalutákat, kötvényeket és alternatív eszközöket egy egységes portfólió-irányítópulton.
Teljesítmény elemzés
Részletes idővel súlyozott hozamok, belső megtérülési ráta és évesített teljesítménymutatók segítenek értékelni befektetési döntéseit.
Adatvédelmet szem előtt tartó tervezés
Minden pénzügyi adat a saját szerverén marad — nincs harmadik féltől származó felhőalapú hozzáférés a portfóliójához vagy tranzakciós előzményeihez.
Osztalék követés
Nyomon követheti az osztalékbevételeket és kifizetéseket az összes befektetésén, jövedelemjelentéssel és hozamszámításokkal.
CSV importálás
Importáljon tranzakciókat CSV fájlokból és különböző brókerplatformokról, hogy gyorsan bevezesse meglévő portfólióelőzményeit.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Ghostfolio szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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