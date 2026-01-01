A CiviCRM egy célorientált, nyílt forráskódú CRM nonprofit szervezetek, civil szervezetek, egyesületek és polgári szervezetek számára. A sales-orientált kereskedelmi CRM-ekkel ellentétben minden modulja – a kapcsolatok, adományok, tagságok, események, levelezések és ügykezelés – a forrásgyűjtők, szervezők és programkoordinátorok munkafolyamataihoz igazodik. Ők ügyfeleket kezelnek, nem pedig potenciális vevőket.

A CiviCRM saját VPS-en történő üzemeltetése teljes ellenőrzése alatt tartja az adományozói nyilvántartásokat, az adományozási előzményeket és a tagadatokat. Nincs kapcsolatonkénti árképzés, nincsenek harmadik féltől származó adatfeldolgozók, és teljes tulajdonjogot biztosít minden elkészített jelentés és szegmentálás felett.