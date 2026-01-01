Telepítse a CiviCRM-et egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú tagi kapcsolatkezelő rendszer, amelyet nonprofit szervezetek, érdekvédelmi csoportok és tagok által vezérelt szervezetek számára fejlesztettek.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a CiviCRM
A CiviCRM egy célorientált, nyílt forráskódú CRM nonprofit szervezetek, civil szervezetek, egyesületek és polgári szervezetek számára. A sales-orientált kereskedelmi CRM-ekkel ellentétben minden modulja – a kapcsolatok, adományok, tagságok, események, levelezések és ügykezelés – a forrásgyűjtők, szervezők és programkoordinátorok munkafolyamataihoz igazodik. Ők ügyfeleket kezelnek, nem pedig potenciális vevőket.
A CiviCRM saját VPS-en történő üzemeltetése teljes ellenőrzése alatt tartja az adományozói nyilvántartásokat, az adományozási előzményeket és a tagadatokat. Nincs kapcsolatonkénti árképzés, nincsenek harmadik féltől származó adatfeldolgozók, és teljes tulajdonjogot biztosít minden elkészített jelentés és szegmentálás felett.
A CiviCRM főbb funkciói
Kapcsolatmenedzsment
Kövesse nyomon a korlátlan számú kapcsolattartót, háztartást és szervezetet, a nonprofit munkafolyamatokhoz igazított kapcsolatokkal, címkékkel és egyéni mezőkkel.
Adományok és adománygyűjtés
Fogadjon el online adományokat, kezelje a felajánlásokat, futtasson ismétlődő adományozási programokat, és egyeztesse a hozzájárulásokat a beépített pénzügyi jelentésekkel.
Tagságkezelés
Automatizálja a tagsági regisztrációkat, megújításokat és a többszintű előnyöket konfigurálható tagsági típusokkal és életciklus-emlékeztetőkkel.
Események és regisztráció
Eseményoldalakat hozhat létre, jegyeket értékesíthet, résztvevőket kezelhet és nyomon követheti a részvételi előzményeket az egyes kapcsolati rekordok többi adata mellett.
E-mail és tömeges levelezés
Szegmentálja a közönségeket, küldjön célzott e-mail kampányokat, és mérje a megnyitásokat, kattintásokat és visszafordulásokat anélkül, hogy kontaktusonkénti levelezési díjat fizetne.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a CiviCRM szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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