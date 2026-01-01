Telepítse a Rackulát egyetlen kattintással.
Fogd és vidd szerver rack elrendezés tervező adatközpont, otthoni labor és AV berendezések telepítéseinek tervezéséhez.
Válasszon VPS csomagot a Rackula szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Rackula
A Rackula egy nyílt forráskódú vizuális racktervező, amely drag-and-drop felületen segíti a rendszergazdákat, homelab-felhasználókat és AV-technikusokat a szerverrack-elrendezések megtervezésében. Támogatja a szabványos 1U–48U rackméreteket. Valós eszközök képeinek könyvtárával érkezik, amely a NetBox-ból szinkronizálódik. Lehetővé teszi a kész diagramok PNG, PDF vagy SVG formátumban történő exportálását dokumentáció céljából.
Ha saját VPS-en üzemelteti a Rackulát, minden rackdiagram, egyedi eszköz és csapatelrendezés az Ön irányítása alatt marad. Így nem egy külső SaaS szolgáltató tárolja azokat. A perzisztens telepítés megosztja az elrendezéseket böngészők és eszközök között egy backend API-n keresztül. Támogatja az URL és QR-kód megosztást a távoli technikusoknak történő gyors átadáshoz. Védi a módosító műveleteket a beépített hitelesítés mögött.
A Rackula főbb funkciói
Fogd és vidd tervező
Tervezze meg vizuálisan a rack elrendezéseket, eszközöket húzva 1U–48U slotokba, anélkül, hogy diagramokat írna táblázatokba vagy általános rajzolóeszközökbe.
Valós eszköz képanyag
Készítsen diagramokat pontos elülső és hátsó fényképek felhasználásával, valódi hardverről, melyek a NetBox eszköz-típus könyvtárából származnak.
Többformátumú exportálás
Exportálja a kész rackeket PNG, PDF vagy SVG fájlként változáskezelési jegyekhez, runbookokhoz és ügyféloldali dokumentációhoz.
URL és QR megosztás
Ossza meg a rack elrendezést a helyszíni technikusokkal egyetlen linken vagy beolvasható QR-kódon keresztül, ahelyett, hogy képernyőképeket küldene e-mailben.
Perzisztens háttérrendszer
Elrendezések szinkronizálása böngészők és eszközök között egy backend API-n keresztül, lemezes tárolással, amely túléli a konténer újraindításokat.
Beépített hitelesítés
Védje az olvasási és írási hozzáférést felhasználónévvel és jelszóval történő bejelentkezéssel, valamint egy API írási tokennel, amely a módosító útvonalakat védi.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Rackula szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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