Akár 69% kedvezmény a Rackula szolgáltatásra

Telepítse a Rackulát egyetlen kattintással.

Fogd és vidd szerver rack elrendezés tervező adatközpont, otthoni labor és AV berendezések telepítéseinek tervezéséhez.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Rackulát egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Rackula szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Rackula

A Rackula egy nyílt forráskódú vizuális racktervező, amely drag-and-drop felületen segíti a rendszergazdákat, homelab-felhasználókat és AV-technikusokat a szerverrack-elrendezések megtervezésében. Támogatja a szabványos 1U–48U rackméreteket. Valós eszközök képeinek könyvtárával érkezik, amely a NetBox-ból szinkronizálódik. Lehetővé teszi a kész diagramok PNG, PDF vagy SVG formátumban történő exportálását dokumentáció céljából.

Ha saját VPS-en üzemelteti a Rackulát, minden rackdiagram, egyedi eszköz és csapatelrendezés az Ön irányítása alatt marad. Így nem egy külső SaaS szolgáltató tárolja azokat. A perzisztens telepítés megosztja az elrendezéseket böngészők és eszközök között egy backend API-n keresztül. Támogatja az URL és QR-kód megosztást a távoli technikusoknak történő gyors átadáshoz. Védi a módosító műveleteket a beépített hitelesítés mögött.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A Rackula főbb funkciói

Fogd és vidd tervező

Tervezze meg vizuálisan a rack elrendezéseket, eszközöket húzva 1U–48U slotokba, anélkül, hogy diagramokat írna táblázatokba vagy általános rajzolóeszközökbe.

Valós eszköz képanyag

Készítsen diagramokat pontos elülső és hátsó fényképek felhasználásával, valódi hardverről, melyek a NetBox eszköz-típus könyvtárából származnak.

Többformátumú exportálás

Exportálja a kész rackeket PNG, PDF vagy SVG fájlként változáskezelési jegyekhez, runbookokhoz és ügyféloldali dokumentációhoz.

URL és QR megosztás

Ossza meg a rack elrendezést a helyszíni technikusokkal egyetlen linken vagy beolvasható QR-kódon keresztül, ahelyett, hogy képernyőképeket küldene e-mailben.

Perzisztens háttérrendszer

Elrendezések szinkronizálása böngészők és eszközök között egy backend API-n keresztül, lemezes tárolással, amely túléli a konténer újraindításokat.

Beépített hitelesítés

Védje az olvasási és írási hozzáférést felhasználónévvel és jelszóval történő bejelentkezéssel, valamint egy API írási tokennel, amely a módosító útvonalakat védi.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Rackula szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
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Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

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30 napos pénzvisszatérítési garancia

Próbálja ki kockázatmentesen 30 napos pénzvisszafizetési garanciánkkal. A részletekért tekintse meg visszatérítési szabályzatunkat.

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