A Rackula egy nyílt forráskódú vizuális racktervező, amely drag-and-drop felületen segíti a rendszergazdákat, homelab-felhasználókat és AV-technikusokat a szerverrack-elrendezések megtervezésében. Támogatja a szabványos 1U–48U rackméreteket. Valós eszközök képeinek könyvtárával érkezik, amely a NetBox-ból szinkronizálódik. Lehetővé teszi a kész diagramok PNG, PDF vagy SVG formátumban történő exportálását dokumentáció céljából.

Ha saját VPS-en üzemelteti a Rackulát, minden rackdiagram, egyedi eszköz és csapatelrendezés az Ön irányítása alatt marad. Így nem egy külső SaaS szolgáltató tárolja azokat. A perzisztens telepítés megosztja az elrendezéseket böngészők és eszközök között egy backend API-n keresztül. Támogatja az URL és QR-kód megosztást a távoli technikusoknak történő gyors átadáshoz. Védi a módosító műveleteket a beépített hitelesítés mögött.