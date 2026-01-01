Telepítse a LazyLibrarian-t egyetlen kattintással.
Automatizálási eszköz, amely nyomon követi a szerzőket, megtalálja az e-könyveket és hangoskönyveket, és átadja azokat a letöltőidnek.
Válasszon VPS csomagot a LazyLibrarian szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a LazyLibrarian
A LazyLibrarian a Sonarr és a Radarr könyvekre fókuszáló megfelelője – egy saját üzemeltetésű automatizálási szerver, amely figyeli kedvenc szerzőit, nyomon követi az egyes könyvkiadásokat, Usenet és torrent indexelőkön keres megfelelő fájlokat, és a kiválasztott kiadásokat átadja az NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent vagy bármely más, már futó letöltőnek.
A LazyLibrarian saját üzemeltetése egy VPS-en egy 24/7-es könyvtárost biztosít, amely azonnal elkapja az új kiadásokat, amint megjelennek, kiszedi az ismétlődéseket a meglévő Calibre könyvtárából, és automatikusan átnevez és címkéz mindent, így az e-könyv és hangoskönyv gyűjteménye manuális munka nélkül rendezett marad.
A LazyLibrarian főbb funkciói
Szerző nyomon követése és felfedezése
Adjon hozzá szerzőket név szerint, és a LazyLibrarian összeállítja teljes bibliográfiájukat a Goodreads, a Google Könyvek, az OpenLibrary és más forrásokból.
Hangoskönyv és e-könyv támogatás
Kezeli mind a hangoskönyv, mind az e-könyv formátumokat, külön minőségi és forrás szabályokkal mindegyikhez, így egyetlen példány két könyvtárat kezel.
Calibre és Goodreads integráció
Importálja meglévő Calibre könyvtárát a duplikátumok elkerülése érdekében, szinkronizálja az olvasott/elolvasni kívánt listákat a Goodreads-ről, és automatikusan frissíti a metaadatokat.
Natív indexelő támogatás
Beépített bővítmények NZBGet, SABnzbd, qBittorrent, Transmission, Deluge, valamint több tucat Usenet és torrent indexelő számára, Newznab és Torznab protokollokon keresztül.
Magazin és sorozat követés
Figyeli a tematikus magazinokat és többkötetes sorozatokat, sorba állítva az új kiadásokat, amint elérik az indexelőket kézi keresések nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a LazyLibrarian szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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