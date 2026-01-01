A LazyLibrarian a Sonarr és a Radarr könyvekre fókuszáló megfelelője – egy saját üzemeltetésű automatizálási szerver, amely figyeli kedvenc szerzőit, nyomon követi az egyes könyvkiadásokat, Usenet és torrent indexelőkön keres megfelelő fájlokat, és a kiválasztott kiadásokat átadja az NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent vagy bármely más, már futó letöltőnek.

A LazyLibrarian saját üzemeltetése egy VPS-en egy 24/7-es könyvtárost biztosít, amely azonnal elkapja az új kiadásokat, amint megjelennek, kiszedi az ismétlődéseket a meglévő Calibre könyvtárából, és automatikusan átnevez és címkéz mindent, így az e-könyv és hangoskönyv gyűjteménye manuális munka nélkül rendezett marad.