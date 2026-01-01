Akár 69% kedvezmény a Atomic Server szolgáltatásra

Telepítse az Atomic Servert egykattintásos telepítéssel.

Nyílt forráskódú valós idejű headless CMS és gráfadatbázis együttműködési tudásbázisokhoz és strukturált tartalomhoz.

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Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219 Ft /hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszafizetési garancia
Telepítse az Atomic Servert egykattintásos telepítéssel.

Válasszon VPS csomagot a Atomic Server szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059 Ft
2 219 Ft /hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669 Ft
3 229 Ft /hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519 Ft
4 439 Ft /hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219 Ft
8 879 Ft /hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059 Ft
2 219 Ft /hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669 Ft
3 229 Ft /hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519 Ft
4 439 Ft /hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219 Ft
8 879 Ft /hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Atomic Server

Az Atomic Server egy nyílt forráskódú headless CMS és gráff adatbázis. Az Atomic Data-ra épül, amely az RDF szigorú alhalmaza. Minden tartalomnak típusos sémát és stabil URL-t biztosít. A hagyományos CMS-ekkel ellentétben, amelyek átláthatatlan adatblokkokat tárolnak, az Atomic Server strukturált, összekapcsolt adatokat tárol. Ezek lekérdezhetők, érvényesíthetők és valós időben szinkronizálhatók a kliensek között.

Az Atomic Server saját VPS-en történő üzemeltetése teljes ellenőrzése alatt tartja tudásgráfját, dokumentumait és táblázatait. Mindez gyártói függőség vagy felhasználónkénti díjak nélkül valósul meg. A beépített WebSockets élő frissítéseket továbbít minden csatlakoztatott kliensnek. Ezáltal erős alapot biztosít együttműködési eszközöknek, belső wikiknek és egyedi alkalmazásoknak, amelyek strukturált, valós idejű backendet igényelnek.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A Atomic Server főbb funkciói

Valós idejű szinkronizálás

A beépített WebSockets azonnal továbbítják a változásokat minden csatlakoztatott kliensnek, így a kollaboratív szerkesztés és az élő irányítópultok extra infrastruktúra nélkül működnek.

Típusozott tudásgráf

Minden erőforrásnak van sémája és egyedi URL-je az Atomic Data alapján. Ez tartalmának olyan érvényesítést, összekapcsolást és lekérdezhetőséget biztosít, amit a lapos dokumentumtárolók nem tudnak felülmúlni.

Erőteljes táblázatszerkesztő

Strukturált rekordok szerkesztése táblázatkezelőhöz hasonló UI-n, típusos oszlopokkal, hivatkozásokkal és érvényesítéssel — egy ismerős felület nem technikai hozzájárulók számára.

Teljes szöveges keresés

Az integrált teljes szöveges keresés automatikusan indexel minden erőforrást, így a nagy tudásbázisok azonnal kereshetővé válnak külön motor konfigurálása nélkül.

JS, React, Svelte SDK-k

A hivatalos klienskönyvtárakkal a fejlesztők egyedi felületeket és alkalmazásokat hozhatnak létre, melyek tipizált API-n keresztül olvasnak, írnak és feliratkoznak az élő változásokra.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Atomic Server szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

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