Telepítse az Atomic Servert egykattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú valós idejű headless CMS és gráfadatbázis együttműködési tudásbázisokhoz és strukturált tartalomhoz.
Válasszon VPS csomagot a Atomic Server szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Atomic Server
Az Atomic Server egy nyílt forráskódú headless CMS és gráff adatbázis. Az Atomic Data-ra épül, amely az RDF szigorú alhalmaza. Minden tartalomnak típusos sémát és stabil URL-t biztosít. A hagyományos CMS-ekkel ellentétben, amelyek átláthatatlan adatblokkokat tárolnak, az Atomic Server strukturált, összekapcsolt adatokat tárol. Ezek lekérdezhetők, érvényesíthetők és valós időben szinkronizálhatók a kliensek között.
Az Atomic Server saját VPS-en történő üzemeltetése teljes ellenőrzése alatt tartja tudásgráfját, dokumentumait és táblázatait. Mindez gyártói függőség vagy felhasználónkénti díjak nélkül valósul meg. A beépített WebSockets élő frissítéseket továbbít minden csatlakoztatott kliensnek. Ezáltal erős alapot biztosít együttműködési eszközöknek, belső wikiknek és egyedi alkalmazásoknak, amelyek strukturált, valós idejű backendet igényelnek.
A Atomic Server főbb funkciói
Valós idejű szinkronizálás
A beépített WebSockets azonnal továbbítják a változásokat minden csatlakoztatott kliensnek, így a kollaboratív szerkesztés és az élő irányítópultok extra infrastruktúra nélkül működnek.
Típusozott tudásgráf
Minden erőforrásnak van sémája és egyedi URL-je az Atomic Data alapján. Ez tartalmának olyan érvényesítést, összekapcsolást és lekérdezhetőséget biztosít, amit a lapos dokumentumtárolók nem tudnak felülmúlni.
Erőteljes táblázatszerkesztő
Strukturált rekordok szerkesztése táblázatkezelőhöz hasonló UI-n, típusos oszlopokkal, hivatkozásokkal és érvényesítéssel — egy ismerős felület nem technikai hozzájárulók számára.
Teljes szöveges keresés
Az integrált teljes szöveges keresés automatikusan indexel minden erőforrást, így a nagy tudásbázisok azonnal kereshetővé válnak külön motor konfigurálása nélkül.
JS, React, Svelte SDK-k
A hivatalos klienskönyvtárakkal a fejlesztők egyedi felületeket és alkalmazásokat hozhatnak létre, melyek tipizált API-n keresztül olvasnak, írnak és feliratkoznak az élő változásokra.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Atomic Server szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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