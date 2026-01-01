Az Atomic Server egy nyílt forráskódú headless CMS és gráff adatbázis. Az Atomic Data-ra épül, amely az RDF szigorú alhalmaza. Minden tartalomnak típusos sémát és stabil URL-t biztosít. A hagyományos CMS-ekkel ellentétben, amelyek átláthatatlan adatblokkokat tárolnak, az Atomic Server strukturált, összekapcsolt adatokat tárol. Ezek lekérdezhetők, érvényesíthetők és valós időben szinkronizálhatók a kliensek között.

Az Atomic Server saját VPS-en történő üzemeltetése teljes ellenőrzése alatt tartja tudásgráfját, dokumentumait és táblázatait. Mindez gyártói függőség vagy felhasználónkénti díjak nélkül valósul meg. A beépített WebSockets élő frissítéseket továbbít minden csatlakoztatott kliensnek. Ezáltal erős alapot biztosít együttműködési eszközöknek, belső wikiknek és egyedi alkalmazásoknak, amelyek strukturált, valós idejű backendet igényelnek.