Telepítse a Paisa-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú személyes pénzügyi nyomkövető, amely kettős könyvelést használ az eszközök, kiadások és nettó vagyon teljes átláthatóságához.
Válasszon VPS csomagot a Paisa szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Paisa
A Paisa egy saját üzemeltetésű személyes pénzügyi nyomkövető, amely a kettős könyvelési modellen alapul. Pontos, teljes képet ad pénzügyeiről – eszközökről, kötelezettségekről, bevételekről, kiadásokról és nettó vagyonról. Ezeket az adatokat teljes egészében az Ön tulajdonában lévő egyszerű szöveges naplófájlokkal követheti nyomon. A felhőalapú pénzügyi alkalmazásokkal ellentétben minden adata a saját szerverén marad, előfizetési díjak és harmadik fél hozzáférése nélkül a pénzügyi nyilvántartásaihoz.
A webes felület interaktív irányítópultokká alakítja át a könyvelési naplóját: kategóriánkénti kiadási bontások, eszközallokációs diagramok, nyugdíjcél-előrejelzések, továbbá befektetési hozamkövetés befektetési alapok és részvények számára. A többpénznemű támogatás kezeli a különböző országokban vagy eszközosztályokban elosztott pénzügyeket.
A Paisa főbb funkciói
Kettős könyvelés
Minden tranzakciót megfelelő terhelési és jóváírási tételekkel rögzítenek, ami matematikailag pontos nyomon követést biztosít, amely automatikusan észleli a hibákat.
Nettó vagyon műszerfal
Egyetlen nézet összesíti az összes eszközt és kötelezettséget az idő múlásával, megmutatva, hogy az Ön teljes pénzügyi helyzete hogyan változik hónapról hónapra.
Befektetési hozam nyomon követése
Kövesse nyomon a befektetési alapok és részvények teljesítményét XIRR számításokkal, így mindig tudni fogja az egyes befektetések tényleges évesített hozamát.
Költségvetés vs tényleges elemzés
Hasonlítsa össze a tervezett kiadásokat a tényleges költségekkel kategóriánként, hogy azonosítsa, hová megy valójában a pénze ahhoz képest, ahová tervezte költeni.
Sima szöveges adatfájlok
Az összes pénzügyi adatot ember által olvasható naplófájlokban tárolhatja, amelyeket szerkeszthet, verziókezelhet és biztonsági másolatot készíthet az alkalmazástól függetlenül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Paisa szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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