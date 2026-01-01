A Paisa egy saját üzemeltetésű személyes pénzügyi nyomkövető, amely a kettős könyvelési modellen alapul. Pontos, teljes képet ad pénzügyeiről – eszközökről, kötelezettségekről, bevételekről, kiadásokról és nettó vagyonról. Ezeket az adatokat teljes egészében az Ön tulajdonában lévő egyszerű szöveges naplófájlokkal követheti nyomon. A felhőalapú pénzügyi alkalmazásokkal ellentétben minden adata a saját szerverén marad, előfizetési díjak és harmadik fél hozzáférése nélkül a pénzügyi nyilvántartásaihoz.

A webes felület interaktív irányítópultokká alakítja át a könyvelési naplóját: kategóriánkénti kiadási bontások, eszközallokációs diagramok, nyugdíjcél-előrejelzések, továbbá befektetési hozamkövetés befektetési alapok és részvények számára. A többpénznemű támogatás kezeli a különböző országokban vagy eszközosztályokban elosztott pénzügyeket.