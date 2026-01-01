A dashdot egy könnyű, nyílt forráskódú szerver irányítópult. Az önállóan üzemeltetők számára készült, akik egy gyönyörű, áttekinthető képet szeretnének kapni VPS-ük létfontosságú adatairól. Ellentétben a teljes körű felügyeleti rendszerekkel, amelyek adatbázisokat, ügynököket és komplex konfigurációt igényelnek, a dashdot egyetlen konténerként fut. Telepítse, és a CPU terhelés, a RAM használat, a tárhelykapacitás és a hálózati átviteli sebesség azonnal megjelenik, beállítás nélkül.

Az üvegszerű felületet úgy tervezték, hogy böngészőfülben rögzíthető legyen, vagy falra szerelt képernyőn jelenjen meg. Mivel közvetlenül a gazdagépről olvassa a rendszer metrikáit, minden az Ön infrastruktúráján marad. Nincs külső telemetria, nincs szükség fiókokra, és nem hagyja el adat az Ön szerverét.