Telepítse a dashdotot egyetlen kattintással.
Minimalista szerver irányítópult, amely valós idejű CPU, RAM, tárhely és hálózati statisztikákat mutat modern üvegmorfikus dizájnnal.
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Erre jó a dashdot
A dashdot egy könnyű, nyílt forráskódú szerver irányítópult. Az önállóan üzemeltetők számára készült, akik egy gyönyörű, áttekinthető képet szeretnének kapni VPS-ük létfontosságú adatairól. Ellentétben a teljes körű felügyeleti rendszerekkel, amelyek adatbázisokat, ügynököket és komplex konfigurációt igényelnek, a dashdot egyetlen konténerként fut. Telepítse, és a CPU terhelés, a RAM használat, a tárhelykapacitás és a hálózati átviteli sebesség azonnal megjelenik, beállítás nélkül.
Az üvegszerű felületet úgy tervezték, hogy böngészőfülben rögzíthető legyen, vagy falra szerelt képernyőn jelenjen meg. Mivel közvetlenül a gazdagépről olvassa a rendszer metrikáit, minden az Ön infrastruktúráján marad. Nincs külső telemetria, nincs szükség fiókokra, és nem hagyja el adat az Ön szerverét.
A dashdot főbb funkciói
Valós idejű rendszermetrikák
Az élő CPU terhelés, a RAM használat, a tárhelykapacitás és a hálózati átviteli sebesség folyamatosan frissül, így mindig egy pillantással látja szervere aktuális állapotát.
Konfigurációmentes telepítés
Nincs adatbázis, nincs ügynök, nincs telepítővarázsló — egy konténer elindul, és a szerverstatisztikái azonnal megjelennek kézi konfiguráció nélkül.
CPU hőmérséklet-figyelés
A hoszt közvetlenül beolvassa a hardver hőmérséklet-érzékelőket, így korai figyelmeztetést kaphat a hőmérsékleti problémákról, mielőtt azok befolyásolnák a teljesítményt.
Üvegmorfikus tervezés
A mattüveg felületű kezelőfelületet úgy alakították ki, hogy rögzíthető legyen egy böngészőfülön, vagy megjeleníthető legyen egy dedikált monitoron élő szerverállapot-kijelzőként.
Kis helyigény
A dashdot minimális saját CPU-t és RAM-ot használ, így a felügyeleti többletterhelés nem befolyásolja jelentősen az általa mért erőforrásokat.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a dashdot szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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