A Shopware egy nyílt forráskódú e-kereskedelmi platform, PHP-re és Symfony-ra épülve. Rugalmasságot, teljesítményt és teljes tulajdonjogot biztosít a kereskedőknek az üzletük felett. API-first architektúrájával, headless képességeivel és Rule Builder funkciójával egyaránt alkalmas gyors, közvetlenül a fogyasztóknak értékesítő márkákhoz. Emellett komplex B2B katalógusokhoz is ideális, egyedi árazással, szegmentációval és munkafolyamatokkal.

A Shopware saját VPS-en való üzemeltetésével az ügyféladatok, megrendelések és fizetési integrációk az Ön ellenőrzése alatt maradnak. Nincsenek rendelésenkénti díjak és platformfüggőség sem. Ez a sablon a Shopware-t MariaDB-vel, Redis-szel (gyorsítótárazáshoz és munkamenetekhez) és OpenSearch-csel (gyors termékkereséshez) együtt tartalmazza. Így egy éles forgalomra kész, éles környezetnek megfelelő stack-et kap.