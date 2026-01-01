Nyílt forráskódú e-kereskedelmi platform modern, skálázható B2C és B2B online áruházak építéséhez.
Válasszon VPS csomagot a Shopware szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Shopware
A Shopware egy nyílt forráskódú e-kereskedelmi platform, PHP-re és Symfony-ra épülve. Rugalmasságot, teljesítményt és teljes tulajdonjogot biztosít a kereskedőknek az üzletük felett. API-first architektúrájával, headless képességeivel és Rule Builder funkciójával egyaránt alkalmas gyors, közvetlenül a fogyasztóknak értékesítő márkákhoz. Emellett komplex B2B katalógusokhoz is ideális, egyedi árazással, szegmentációval és munkafolyamatokkal.
A Shopware saját VPS-en való üzemeltetésével az ügyféladatok, megrendelések és fizetési integrációk az Ön ellenőrzése alatt maradnak. Nincsenek rendelésenkénti díjak és platformfüggőség sem. Ez a sablon a Shopware-t MariaDB-vel, Redis-szel (gyorsítótárazáshoz és munkamenetekhez) és OpenSearch-csel (gyors termékkereséshez) együtt tartalmazza. Így egy éles forgalomra kész, éles környezetnek megfelelő stack-et kap.
A Shopware főbb funkciói
Fej nélküli és API-first
A Store API és az Admin API lehetővé teszi egyedi webáruházak és integrációk építését bármilyen keretrendszerben, miközben a Shopware marad a kereskedelmi motor.
Szabálykészítő
Dinamikus árak, promóciók, szállítási módok és fizetési lehetőségek konfigurálása kosár, ügyfél vagy kontextus alapján — kódírás nélkül.
Vizuális vásárlási élmények
A fogd és vidd elrendezések és a CMS blokkok segítségével a kereskedők kampányokhoz és ügyfélszegmensekhez igazított kategória- és céloldalakat hozhatnak létre.
Beépített B2B funkciók
Ügyfélre szabott árazás, árajánlat-munkafolyamatok, munkavállalói menedzsment és tömeges rendelés támogatja a komplex B2B értékesítést alapértelmezetten.
OpenSearch termékkeresés
Az OpenSearch gyors, szempontok szerinti termékkeresést biztosít nagy katalógusokban, relevanciahangolással és szűrőkkel, amelyek túlmutatnak a MySQL keresésen.
Bővítmények és alkalmazások
A Shopware Áruház több ezer bővítményt és alkalmazást kínál fizetésekhez, marketinghez, ERP-hez és analitikához, amellyel bővítheti a platformot a növekedés során.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Shopware szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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