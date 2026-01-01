Telepítse a jfa-go-t egykattintásos telepítéssel.
Meghívásos felhasználókezelés Jellyfinhez profilokkal, jelszó-visszaállításokkal és többcsatornás értesítésekkel.
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Erre jó a jfa-go
A jfa-go egy saját üzemeltetésű felhasználókezelő társ a Jellyfinhez (másodlagos Emby támogatással). Felváltja a manuális fióklétrehozást megosztható meghívólinkekkel. Minden meghívó alkalmazhat egy Jellyfin profilt, amely szabályozza a könyvtárhozzáférést, a transzkódolási korlátokat és egyéb szerverbeállításokat. A használati korlátok, lejárati dátumok, jelszószabályok és CAPTCHA opciók szigorú ellenőrzést adnak az adminisztrátoroknak a regisztráció felett.
A jfa-go saját üzemeltetése a Jellyfin mellett egyszerűsíti a család, barátok vagy fizetős támogatók bevezetését. Jelszó-visszaállítási folyamatokat ad hozzá, amelyek működnek a Jellyfin natív „Elfelejtett jelszó” funkciójával. Összeköti a felhasználói értesítéseket a Discorddal, Telegrammal, Matrixszal és e-maillel, anélkül, hogy bármilyen adatot harmadik fél szolgáltatásainak adna.
A jfa-go főbb funkciói
Meghíváson alapuló regisztráció
Generáljon megosztható meghívólinkeket használati korlátokkal, lejárati dátumokkal és linkenkénti Jellyfin profilokkal, így minden vendég automatikusan megkapja a megfelelő hozzáférést.
Önkiszolgáló jelszó-visszaállítás
Használja a Jellyfin „Elfelejtett jelszó” folyamatát vagy tegyen elérhetővé egy „Saját fiók” oldalt, hogy a felhasználók rendszergazda nélkül állíthassák vissza hitelesítő adataikat.
Többcsatornás értesítések
Lépjen kapcsolatba a felhasználókkal Discordon, Telegramon, Matrixon vagy e-mailben a lejárati figyelmeztetések, bejelentések és fiókesemények miatt, Markdown sablonok használatával.
Tömeges felhasználókezelés
Minden Jellyfin fiók megtekintése egyetlen irányítópulton, és a felhasználók tömeges engedélyezése, letiltása, törlése vagy újraprofilozása, nem pedig egyenként.
Fiók lejárati szabályok
Rendeljen időkorlátos lejáratot a meghívókhoz, így a próba- vagy fizetős tagságok automatikusan letiltódnak vagy törlődnek egy meghatározott időszak után.
Ombi és Jellyseerr szinkronizálás
Tartsa szinkronban a felhasználóneveket, jelszavakat és kapcsolattartási adatokat a jfa-go, az Ombi és a Jellyseerr között, hogy a kérések a megfelelő fiókhoz legyenek rendelve.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a jfa-go szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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