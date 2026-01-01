A jfa-go egy saját üzemeltetésű felhasználókezelő társ a Jellyfinhez (másodlagos Emby támogatással). Felváltja a manuális fióklétrehozást megosztható meghívólinkekkel. Minden meghívó alkalmazhat egy Jellyfin profilt, amely szabályozza a könyvtárhozzáférést, a transzkódolási korlátokat és egyéb szerverbeállításokat. A használati korlátok, lejárati dátumok, jelszószabályok és CAPTCHA opciók szigorú ellenőrzést adnak az adminisztrátoroknak a regisztráció felett.

A jfa-go saját üzemeltetése a Jellyfin mellett egyszerűsíti a család, barátok vagy fizetős támogatók bevezetését. Jelszó-visszaállítási folyamatokat ad hozzá, amelyek működnek a Jellyfin natív „Elfelejtett jelszó” funkciójával. Összeköti a felhasználói értesítéseket a Discorddal, Telegrammal, Matrixszal és e-maillel, anélkül, hogy bármilyen adatot harmadik fél szolgáltatásainak adna.