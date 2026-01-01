A Karakeep egy modern, saját üzemeltetésű könyvjelzőkezelő, amelyet átfogó információarchiválásra terveztek. Az URL-ek mentésén túl jegyzeteket, képeket, PDF-eket és teljes oldaltartalmat rögzít, automatikus metaadat-kinyeréssel. Az AI-alapú címkézés és összefoglalás – OpenAI vagy helyi Ollama modellek segítségével – automatikusan rendezi a gyűjteményt. A Meilisearch-alapú teljes szöveges keresés azonnalivé teszi a visszakeresést, még több ezer mentett elemmel is.

A Karakeep saját VPS-en történő üzemeltetése teljesen privátan tartja a böngészési előzményeket és a mentett tartalmat. Nincsenek könyvjelzőnkénti díjak, tárhelykvóták és harmadik fél hozzáférése az adataihoz. A Chrome és Firefox böngészőbővítményei, valamint az iOS és Android mobilalkalmazások szinkronban tartanak mindent az összes eszközén.