Telepítse a Karakeep-et egykattintásos telepítéssel.
Saját üzemeltetésű könyvjelzőkezelő AI-alapú címkézéssel, teljes szöveges kereséssel és oldalarchiválással linkek, jegyzetek és PDF-ek számára.
Válasszon VPS csomagot a Karakeep szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Karakeep
A Karakeep egy modern, saját üzemeltetésű könyvjelzőkezelő, amelyet átfogó információarchiválásra terveztek. Az URL-ek mentésén túl jegyzeteket, képeket, PDF-eket és teljes oldaltartalmat rögzít, automatikus metaadat-kinyeréssel. Az AI-alapú címkézés és összefoglalás – OpenAI vagy helyi Ollama modellek segítségével – automatikusan rendezi a gyűjteményt. A Meilisearch-alapú teljes szöveges keresés azonnalivé teszi a visszakeresést, még több ezer mentett elemmel is.
A Karakeep saját VPS-en történő üzemeltetése teljesen privátan tartja a böngészési előzményeket és a mentett tartalmat. Nincsenek könyvjelzőnkénti díjak, tárhelykvóták és harmadik fél hozzáférése az adataihoz. A Chrome és Firefox böngészőbővítményei, valamint az iOS és Android mobilalkalmazások szinkronban tartanak mindent az összes eszközén.
A Karakeep főbb funkciói
AI-alapú címkézés
Automatikusan címkézze és foglalja össze a mentett elemeket az OpenAI vagy egy helyileg futó Ollama modell segítségével — kézi rendszerezés nem szükséges.
Teljes szöveges keresés
A Meilisearch indexeli az összes mentett tartalmat, beleértve az archivált oldalakat és PDF-eket is, így bármit megtalálhat gyűjteményében milliszekundumok alatt.
Oldal archiválás és OCR
Őrizze meg a teljes oldaltartalmat, még akkor is, ha az eredeti források eltűnnek, és vonjon ki kereshető szöveget a képekből a beépített OCR segítségével.
Böngésző és mobil szinkronizálás
Mentse el a könyvjelzőket egy kattintással a Chrome vagy Firefox bővítményekből, és érje el teljes gyűjteményét iOS és Android alkalmazásokból, automatikus szinkronizálással.
RSS hírfolyam importálása
Automatikusan importálja a tartalmat RSS-hírcsatornákból rendezett gyűjteményekbe, így tudásbázisa naprakész marad kézi mentés nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Karakeep szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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