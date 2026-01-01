Akár 69% kedvezmény a Karakeep szolgáltatásra

Telepítse a Karakeep-et egykattintásos telepítéssel.

Saját üzemeltetésű könyvjelzőkezelő AI-alapú címkézéssel, teljes szöveges kereséssel és oldalarchiválással linkek, jegyzetek és PDF-ek számára.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Karakeep-et egykattintásos telepítéssel.

Válasszon VPS csomagot a Karakeep szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Karakeep

A Karakeep egy modern, saját üzemeltetésű könyvjelzőkezelő, amelyet átfogó információarchiválásra terveztek. Az URL-ek mentésén túl jegyzeteket, képeket, PDF-eket és teljes oldaltartalmat rögzít, automatikus metaadat-kinyeréssel. Az AI-alapú címkézés és összefoglalás – OpenAI vagy helyi Ollama modellek segítségével – automatikusan rendezi a gyűjteményt. A Meilisearch-alapú teljes szöveges keresés azonnalivé teszi a visszakeresést, még több ezer mentett elemmel is.

A Karakeep saját VPS-en történő üzemeltetése teljesen privátan tartja a böngészési előzményeket és a mentett tartalmat. Nincsenek könyvjelzőnkénti díjak, tárhelykvóták és harmadik fél hozzáférése az adataihoz. A Chrome és Firefox böngészőbővítményei, valamint az iOS és Android mobilalkalmazások szinkronban tartanak mindent az összes eszközén.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A Karakeep főbb funkciói

AI-alapú címkézés

Automatikusan címkézze és foglalja össze a mentett elemeket az OpenAI vagy egy helyileg futó Ollama modell segítségével — kézi rendszerezés nem szükséges.

Teljes szöveges keresés

A Meilisearch indexeli az összes mentett tartalmat, beleértve az archivált oldalakat és PDF-eket is, így bármit megtalálhat gyűjteményében milliszekundumok alatt.

Oldal archiválás és OCR

Őrizze meg a teljes oldaltartalmat, még akkor is, ha az eredeti források eltűnnek, és vonjon ki kereshető szöveget a képekből a beépített OCR segítségével.

Böngésző és mobil szinkronizálás

Mentse el a könyvjelzőket egy kattintással a Chrome vagy Firefox bővítményekből, és érje el teljes gyűjteményét iOS és Android alkalmazásokból, automatikus szinkronizálással.

RSS hírfolyam importálása

Automatikusan importálja a tartalmat RSS-hírcsatornákból rendezett gyűjteményekbe, így tudásbázisa naprakész marad kézi mentés nélkül.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Karakeep szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Ajánlott szerverhely:

Ellenőrzés...

Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀

Noel
Noel

Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.

Omkar
Omkar

Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést az önállóan tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. A Kodee és az ügyfélszolgálat munkatársa, Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.

Sylvain
Sylvain

Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.

Herriman
Herriman

A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.

Martin K
Martin K

A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.

30 napos pénzvisszatérítési garancia

Próbálja ki kockázatmentesen 30 napos pénzvisszafizetési garanciánkkal. A részletekért tekintse meg visszatérítési szabályzatunkat.

Vágjon bele

További telepíthető alkalmazások

AFFiNE

AFFiNE

Minden az egyben munkaterület, amely dokumentumokat, fehér táblákat és adatbázisokat egyesít AI-val.

Telepítés
AppFlowy

AppFlowy

Az AppFlowy egy AI-alapú, nyílt forráskódú munkaterület és Notion alternatíva.

Telepítés
BeaverHabits

BeaverHabits

Minimalista, saját üzemeltetésű szokáskövető, napi bejelölésekre és sorozatokra összpontosítva

Telepítés
Az összes alkalmazás megtekintése

Törődünk személyes adatai biztonságával

A weboldal a webhely megfelelő működéséhez szükséges, az oldal használatáról adatokat gyűjtő, illetve marketing célú sütiket használ. Az elfogadással beleegyezik a sütik célzott hirdetésekhez, személyre szabáshoz és elemzésekhez történő, Süti szabályzatunkban részletezett felhasználásába.