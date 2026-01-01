Az ownCloud egy saját üzemeltetésű fájlszinkronizáló és -megosztó platform. Ez a felhőalapú tárolás kényelmét nyújtja, de teljesen a saját infrastruktúráján belül. Bárhonnan elérhető, eszközök között szinkronizálható és csapattagokkal megosztható. A Google Drive vagy a Dropbox-szal ellentétben az ownCloud a saját szerverén tárolja a fájlokat. Ezáltal az érzékeny dokumentumok és adatok közvetlen ellenőrzése alatt maradnak.

Világszerte használják vállalkozások, egyetemek és adatvédelemre érzékeny magánszemélyek. Az ownCloud támogatja a fájlverziózást, a részletes megosztási engedélyeket, valamint szinkronizáló klienseket biztosít Windows, macOS, Linux, iOS és Android rendszerekhez. Ez a telepítés MariaDB-t tartalmaz a megbízható adattároláshoz és Redis-t a teljesítmény-gyorsítótárazáshoz.