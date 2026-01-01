Telepítse az ownCloudot egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú fájlszinkronizáló és megosztó platform, amely privát felhőt biztosít dokumentumai, fényképei és adatai számára.
Válasszon VPS csomagot a ownCloud szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a ownCloud
Az ownCloud egy saját üzemeltetésű fájlszinkronizáló és -megosztó platform. Ez a felhőalapú tárolás kényelmét nyújtja, de teljesen a saját infrastruktúráján belül. Bárhonnan elérhető, eszközök között szinkronizálható és csapattagokkal megosztható. A Google Drive vagy a Dropbox-szal ellentétben az ownCloud a saját szerverén tárolja a fájlokat. Ezáltal az érzékeny dokumentumok és adatok közvetlen ellenőrzése alatt maradnak.
Világszerte használják vállalkozások, egyetemek és adatvédelemre érzékeny magánszemélyek. Az ownCloud támogatja a fájlverziózást, a részletes megosztási engedélyeket, valamint szinkronizáló klienseket biztosít Windows, macOS, Linux, iOS és Android rendszerekhez. Ez a telepítés MariaDB-t tartalmaz a megbízható adattároláshoz és Redis-t a teljesítmény-gyorsítótárazáshoz.
A ownCloud főbb funkciói
Eszközök közötti szinkronizálás
Asztali kliensek Windows, macOS és Linux rendszerekhez, valamint iOS és Android alkalmazások automatikusan szinkronban tartják a fájlokat minden eszközén.
Részletes fájlmegosztás
Fájlok és mappák megosztása belső felhasználókkal vagy külső vendégekkel, szabályozva a megtekintési, szerkesztési, újramegosztási engedélyeket és a hivatkozások lejárati dátumait.
Fájl verziókövetés
Minden fájlszerkesztés új verziót hoz létre, amelyet böngészhet és visszaállíthat, védelmet nyújtva a véletlen felülírások és adatvesztés ellen.
WebDAV hozzáférés
Az ownCloud csatlakoztatható hálózati meghajtóként bármely operációs rendszeren, a beépített WebDAV szerver használatával, anélkül, hogy dedikált szinkronizációs klienst telepítene.
Alkalmazáspiactér
Bővítse a funkcionalitást irodai dokumentumok szerkesztéséhez, víruskereséshez, LDAP hitelesítéshez és kétfaktoros bejelentkezéshez szükséges alkalmazásokkal az ownCloud piactérről.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a ownCloud szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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