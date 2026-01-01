A Zulip egy hatékony, nyílt forráskódú csapat chat platform, amely minden beszélgetést témákba rendez csatornákon belül, alapvetően eltérve a lapos csatornás eszközöktől. Ahelyett, hogy egy megkülönböztetetlen üzenetfolyam lenne, minden beszélgetés egy elnevezett témához tartozik. Ez lehetővé teszi a csapattagoknak a szelektív tájékozódást, az aszinkron válaszadást és a korábbi döntések megtalálását végtelen görgetés nélkül.

A Zulip saját VPS-en történő önálló üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít csapatának a kommunikációs adatok, az üzenetelőzmények és az integrációk felett. A Zulip több mint 100 integrációt támogat fejlesztési és produktivitási eszközökkel, és natív mobil és asztali alkalmazásokat biztosít minden főbb platformra.