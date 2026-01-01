Akár 69% kedvezmény a Zulip szolgáltatásra

Telepítse a Zulipot egyetlen kattintással.

Nyílt forráskódú csapat chat platform, rendezett témakör-szálakkal, a fókuszált és aszinkron csapatkommunikációra tervezve.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Zulipot egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Zulip szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Zulip

A Zulip egy hatékony, nyílt forráskódú csapat chat platform, amely minden beszélgetést témákba rendez csatornákon belül, alapvetően eltérve a lapos csatornás eszközöktől. Ahelyett, hogy egy megkülönböztetetlen üzenetfolyam lenne, minden beszélgetés egy elnevezett témához tartozik. Ez lehetővé teszi a csapattagoknak a szelektív tájékozódást, az aszinkron válaszadást és a korábbi döntések megtalálását végtelen görgetés nélkül.

A Zulip saját VPS-en történő önálló üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít csapatának a kommunikációs adatok, az üzenetelőzmények és az integrációk felett. A Zulip több mint 100 integrációt támogat fejlesztési és produktivitási eszközökkel, és natív mobil és asztali alkalmazásokat biztosít minden főbb platformra.

Vágjon bele!
Erre jó a {name}

A Zulip főbb funkciói

Témakörök szálazása

Minden üzenet egy elnevezett témához tartozik egy csatornán belül, így a beszélgetések rendezettek és könnyen követhetők maradnak még nagy forgalmú csapatokban is.

Erőteljes teljes szöveges keresés

Keresés a teljes üzenetelőzményekben, beleértve a fájlokat és linkeket is, hogy azonnal megtalálja a korábbi beszélgetéseket vagy döntéseket.

100+ integráció

A GitHub, Jira, PagerDuty, Grafana, Sentry és még sok más natív integrációja közvetlenül a csapatcsatornáidba viszi a kontextust.

Natív alkalmazások

Az iOS-re és Androidra készült mobilalkalmazások, valamint a Windowsra, macOS-re és Linuxra készült asztali alkalmazások minden eszközön összekötik a csapatát.

Billentyűzet-vezérelt munkafolyamat

Átfogó billentyűparancsok és egy zavaró tényezőktől mentes felület lehetővé teszik a haladó felhasználók számára, hogy egér nélkül navigáljanak és válaszoljanak az üzenetekre.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Zulip szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Ajánlott szerverhely:

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele!
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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