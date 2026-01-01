Telepítse a Zulipot egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú csapat chat platform, rendezett témakör-szálakkal, a fókuszált és aszinkron csapatkommunikációra tervezve.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Zulip
A Zulip egy hatékony, nyílt forráskódú csapat chat platform, amely minden beszélgetést témákba rendez csatornákon belül, alapvetően eltérve a lapos csatornás eszközöktől. Ahelyett, hogy egy megkülönböztetetlen üzenetfolyam lenne, minden beszélgetés egy elnevezett témához tartozik. Ez lehetővé teszi a csapattagoknak a szelektív tájékozódást, az aszinkron válaszadást és a korábbi döntések megtalálását végtelen görgetés nélkül.
A Zulip saját VPS-en történő önálló üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít csapatának a kommunikációs adatok, az üzenetelőzmények és az integrációk felett. A Zulip több mint 100 integrációt támogat fejlesztési és produktivitási eszközökkel, és natív mobil és asztali alkalmazásokat biztosít minden főbb platformra.
A Zulip főbb funkciói
Témakörök szálazása
Minden üzenet egy elnevezett témához tartozik egy csatornán belül, így a beszélgetések rendezettek és könnyen követhetők maradnak még nagy forgalmú csapatokban is.
Erőteljes teljes szöveges keresés
Keresés a teljes üzenetelőzményekben, beleértve a fájlokat és linkeket is, hogy azonnal megtalálja a korábbi beszélgetéseket vagy döntéseket.
100+ integráció
A GitHub, Jira, PagerDuty, Grafana, Sentry és még sok más natív integrációja közvetlenül a csapatcsatornáidba viszi a kontextust.
Natív alkalmazások
Az iOS-re és Androidra készült mobilalkalmazások, valamint a Windowsra, macOS-re és Linuxra készült asztali alkalmazások minden eszközön összekötik a csapatát.
Billentyűzet-vezérelt munkafolyamat
Átfogó billentyűparancsok és egy zavaró tényezőktől mentes felület lehetővé teszik a haladó felhasználók számára, hogy egér nélkül navigáljanak és válaszoljanak az üzenetekre.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Zulip szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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