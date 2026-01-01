Telepítse a LakeFS-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú, Git-szerű verziókövetés az adattavához, amely elágazást és véglegesítést tesz lehetővé az objektumtárolóban.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a LakeFS
A LakeFS egy nyílt forráskódú adatverziózási platform, amely Git-szerű munkafolyamatokat alkalmaz az adattavakon. Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy elágazásokat hozzanak létre elszigetelt adatkísérletezéshez, reprodukálható pillanatképeket rögzítsenek, és atomikusan egyesítsék a változásokat – mindezt adatduplikálás nélkül. A LakeFS natívan működik az AWS S3, az Azure Blob Storage és a Google Cloud Storage szolgáltatásokkal. Egy teljesen S3-kompatibilis API-t tesz elérhetővé, így a meglévő eszközök nem igényelnek módosítást.
A LakeFS saját VPS-en történő üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít az adat- és ML-csapatoknak az adatverziózási infrastruktúrájuk felett. Akár reprodukálható gépi tanulási kísérletekre, biztonságos előkészítő környezetekre ETL-folyamatokhoz, vagy a rossz adatbetöltés visszagörgetésének lehetőségére van szüksége. A LakeFS ugyanazt a megbízhatóságot nyújtja az adatkezelésben, mint amit a Git a kódkezelésben.
A LakeFS főbb funkciói
Git-szerű adatágazás
Hozzon létre izolált adatágakat kísérletezéshez vagy előkészítéshez, objektumok duplikálása nélkül, kizárólag metaadatokkal támogatott nulla másolású elágazás használatával.
Reprodukálható commitek
Bármikor rögzítsen adatpillanatképeket, így a gépi tanulási kísérletek és a folyamatfuttatások pontosan reprodukálhatók egy ismert adatállapotból.
Atomikus összevonások
Az adatágakat atomi módon egyesítse vissza a fő ágba, biztosítva, hogy a downstream fogyasztók mindig konzisztens és teljes adatkészletet lássanak.
S3-kompatibilis API
A LakeFS egy teljesen S3-kompatibilis végpontot biztosít, így a Spark, a Pandas és más eszközök bármilyen kódmódosítás nélkül csatlakoznak.
Adat visszaállítás
Azonnal visszaállíthatja bármely korábbi véglegesítésre, hogy helyreálljon a véletlen törlésekből vagy a hibás adatbetöltésből másodpercek alatt.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a LakeFS szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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