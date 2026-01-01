A LakeFS egy nyílt forráskódú adatverziózási platform, amely Git-szerű munkafolyamatokat alkalmaz az adattavakon. Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy elágazásokat hozzanak létre elszigetelt adatkísérletezéshez, reprodukálható pillanatképeket rögzítsenek, és atomikusan egyesítsék a változásokat – mindezt adatduplikálás nélkül. A LakeFS natívan működik az AWS S3, az Azure Blob Storage és a Google Cloud Storage szolgáltatásokkal. Egy teljesen S3-kompatibilis API-t tesz elérhetővé, így a meglévő eszközök nem igényelnek módosítást.

A LakeFS saját VPS-en történő üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít az adat- és ML-csapatoknak az adatverziózási infrastruktúrájuk felett. Akár reprodukálható gépi tanulási kísérletekre, biztonságos előkészítő környezetekre ETL-folyamatokhoz, vagy a rossz adatbetöltés visszagörgetésének lehetőségére van szüksége. A LakeFS ugyanazt a megbízhatóságot nyújtja az adatkezelésben, mint amit a Git a kódkezelésben.