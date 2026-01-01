Az OpenProject egy nyílt forráskódú projektmenedzsment platform, amely önállóan üzemeltethető alternatívát kínál a csapatoknak a Jira, Asana és Basecamp helyett. Egyetlen alkalmazásban lefedi a teljes projekt életciklust: a feladat- és hibakövetést, a Gantt ütemterv tervezést, az agilis táblákat (Scrum és Kanban), valamint a beépített időkövetést. A SaaS eszközökkel ellentétben az önálló üzemeltetés minden projektadatot, ütemtervet és csapatkommunikációt a saját infrastruktúráján belül tart.

Szoftverfejlesztő, mérnöki, kormányzati és építőipari szervezetek csapatai használják az OpenProjectet komplex, többcsapatos projektek kezelésére, szigorú adatszuverenitási követelmények mellett. Ez a sablon az OpenProjectet dedikált webes, háttérfolyamat-kezelő és PostgreSQL szolgáltatásokkal telepíti, a javasolt éles környezeti architektúrát követve.