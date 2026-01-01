Telepítse az OpenProjectet egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú projektmenedzsment platform, amely magában foglalja a feladatkövetést, a Gantt-tervezést, az agilis táblákat és az időkövetést egy saját üzemeltetésű alkalmazásban.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a OpenProject
Az OpenProject egy nyílt forráskódú projektmenedzsment platform, amely önállóan üzemeltethető alternatívát kínál a csapatoknak a Jira, Asana és Basecamp helyett. Egyetlen alkalmazásban lefedi a teljes projekt életciklust: a feladat- és hibakövetést, a Gantt ütemterv tervezést, az agilis táblákat (Scrum és Kanban), valamint a beépített időkövetést. A SaaS eszközökkel ellentétben az önálló üzemeltetés minden projektadatot, ütemtervet és csapatkommunikációt a saját infrastruktúráján belül tart.
Szoftverfejlesztő, mérnöki, kormányzati és építőipari szervezetek csapatai használják az OpenProjectet komplex, többcsapatos projektek kezelésére, szigorú adatszuverenitási követelmények mellett. Ez a sablon az OpenProjectet dedikált webes, háttérfolyamat-kezelő és PostgreSQL szolgáltatásokkal telepíti, a javasolt éles környezeti architektúrát követve.
A OpenProject főbb funkciói
Munkacsomag nyomon követés
Feladatokat, hibákat, felhasználói történeteket és mérföldköveket hozhat létre és kezelhet gazdag metaadatokkal, hierarchiákkal és elemek közötti kapcsolatokkal.
Gantt idővonal tervezés
Ütemezze a munkát időben interaktív Gantt-diagramokkal, függőségekkel és mérföldkő-követéssel a többfázisú projektekhez.
Agile táblák
Futtasson Scrum sprinteket vagy Kanban munkafolyamatokat fogd és vidd táblákkal, backlog kezeléssel és sebességkövetéssel.
Idő- és költségkövetés
Rögzítse az időt a munkacsomagokhoz, állítson be költségvetéseket és készítsen költségjelentéseket, hogy a projektek az ütemtervnek és a költségvetésnek megfelelően haladjanak.
GitHub és GitLab integráció
Összekapcsolja a pull requesteket és a commiteket közvetlenül a munkacsomagokkal, egységes képet adva a fejlesztőknek és projektmenedzsereknek a haladásról.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a OpenProject szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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