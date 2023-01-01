Samohostiran upravitelj kodova dvofaktorske autentifikacije za web i mobilne uređajeImplementacija
AI API proxy za usmjeravanje s optimizacijom tokena za 40+ pružatelja LLM-aImplementacija
Ackee je samohostirani Node.js alat za analitiku za praćenje web stranica usmjeren na privatnost.Implementacija
Open-source no-code automatizacija tijeka rada s više od 200 integracija s aplikacijamaImplementacija
Aplikacija za osobne financije fokusirana na privatnost s budžetiranjem po omotnicamaImplementacija
Potpuno opremljeno sučelje za upravljanje bazama podataka koje podržava 11+ sustava baza podatakaImplementacija
Samohostirani alat za praćenje i planiranje putovanja s interaktivnim kartamaImplementacija
Sveobuhvatni radni prostor koji kombinira dokumente, bijele ploče i baze podataka uz AIImplementacija
Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memoryImplementacija
Platforma otvorenog koda za LLMOps, promptove, evaluaciju i praćenje LLM-aImplementacija
Trajna memorija za AI agente za kodiranje s hibridnim BM25 vektorskim i grafovskim pretraživanjemImplementacija
Strujanje osobnih glazbenih biblioteka putem Subsonic-kompatibilnog API poslužiteljaImplementacija
Osobni dnevnik letenja s interaktivnom kartom, statistikom i podrškom za više korisnikaImplementacija
AI agent za marketing sadržaja otvorenog koda za objavljivanje na više platformi i monetizacijuImplementacija
Free open-source accounting software for small businesses and freelancersImplementacija
Platforma otvorenog koda za upravljanje upozorenjima za objedinjavanje nadzornih upozorenjaImplementacija
Samostalno hostirana baza znanja s proširenim Markdownom i dozvolama po dokumentuImplementacija
Samohostirani popis datoteka i WebDAV poslužitelj s podrškom za 30+ pozadinskih sustava za pohranuImplementacija
Web sučelje za preuzimanje videozapisa s YouTubea i drugih stranicaImplementacija
Ampache je web-bazirana aplikacija za strujanje audio/video sadržaja i upravitelj medijimaImplementacija
Lagana samostalno ugošćena wiki s Git-podržanim stranicama i uređivanjem u MarkdownuImplementacija
AnonUpload je sigurna anonimna aplikacija za dijeljenje datoteka bez zahtjeva za bazom podatakaImplementacija
Sveobuhvatna AI aplikacija za RAG, agente i chatbotove s bilo kojim LLM pružateljemImplementacija
Platforma otvorenog koda za pitanja i odgovore za dijeljenje timskog znanja i izgradnju zajedniceImplementacija
Platforma otvorenog koda za DORA metrike i analitiku inženjerskog timaImplementacija
Web-bazirani pristupnik za udaljenu radnu površinu bez klijenta za RDP, VNC, SSH i TelnetImplementacija
Poslovna platforma za pretraživanje otvorenog koda temeljena na Apache LuceneuImplementacija
Apache Superset je moderna platforma za istraživanje i vizualizaciju podataka za BIImplementacija
AppFlowy je radni prostor otvorenog koda pokretan umjetnom inteligencijom i alternativa Notionu.Implementacija
Open-source low-code platforma za izradu internih alata i aplikacijaImplementacija
Analitika SDK-a s naglaskom na privatnost za mobilne, stolne i web aplikacijeImplementacija
Izvorna baza podataka s više modela za grafove, dokumente i podatke ključ-vrijednostImplementacija
Višemodelna baza podataka za grafičke, dokumentne, ključ-vrijednost i podatke vremenskih serijaImplementacija
Samostalno hostirano rješenje za arhiviranje interneta za očuvanje web stranica i medijaImplementacija
Collaborative platform for AI engineers to build high-quality datasetsImplementacija
Lagan samohostiran sustav komentara s Go pozadinom i ugradivim JS widgetomImplementacija
AstrBot je višeplatformski AI chatbot okvir otvorenog kodaImplementacija
Samostalno hostiran poslužitelj audioknjiga i podcasta s višekorisničkom podrškomImplementacija
Pružatelj identiteta otvorenog koda usmjeren na fleksibilnost i svestranostImplementacija
Samostalno hostiran poslužitelj za autentifikaciju otvorenog koda s društvenom prijavom, MFA-om i RBAC-omImplementacija
Otvorenog koda, samohostirana platforma Baza podataka kao usluga za automatizaciju PostgreSQL-aImplementacija
Moderan alat za automatizaciju preuzimanja za torrente i usenet s praćenjem IRC-a u stvarnom vremenuImplementacija
Zapier alternativa otvorenog koda za povezivanje aplikacija i automatizaciju tijekova radaImplementacija
Aplikacija za praćenje beba pomaže roditeljima pratiti dnevne aktivnosti i zdravljeImplementacija
Web UI za restic backup s raspoređivanjem, enkripcijom i vraćanjem na razini datotekaImplementacija
Samostalno hostiran CalDAV i CardDAV poslužitelj za kalendare i kontakteImplementacija
Samohostiran upravitelj recepata za koktele i praćenje inventara kućnog baraImplementacija
No-code baza podataka otvorenog koda i Airtable alternativa za timoveImplementacija
Automatizirano upravljanje titlovima i pomoćnik za preuzimanje za Sonarr i RadarrImplementacija
Minimalistički samohostirani alat za praćenje navika fokusiran na dnevne provjere i nizoveImplementacija
PDF alat temeljen na pregledniku s naglaskom na privatnost za spajanje, razdvajanje, pretvaranje i uređivanje PDF-ovaImplementacija
Lagana platforma za nadzor servera s Docker statistikama i upozorenjimaImplementacija
Lagan nadzorni agent za Beszel sustav za nadzor poslužiteljaImplementacija
Lagana samohostirana pohrana u oblaku s sinkronizacijom datoteka i podrškom za CalDAV/CardDAVImplementacija
Samostalno hostirana platforma za financijsko računovodstvo s inteligentnim izvještavanjem i podrškom za više valutaImplementacija
Samostalno hostiran poslužitelj za streaming glazbe s web-reproduktorom i mobilnim aplikacijamaImplementacija
Browser-accessible 3D modeling, animation, and rendering suiteImplementacija
Platforma za bilježenje i mikroblogiranje pokretana umjetnom inteligencijom, s podrškom za Markdown i upravljanjem zadacima.Implementacija
Poslužitelj osobnih podataka za decentraliziranu društvenu mrežu BlueskyImplementacija
Samohostiran AI pomoćnik za kodiranje za generiranje full-stack aplikacija u preglednikuImplementacija
Upravitelj zbirke e-knjiga i audioknjiga, oživljavanje Readarra od strane zajedniceImplementacija
Strukturirani samostalno hostirani wiki za timove s knjigama, poglavljima, stranicama i pretraživanjemImplementacija
Pretvorite bilo koji javni Telegram kanal u SEO-prijateljski mikroblog s RSS-omImplementacija
Headless Chrome preglednik kao usluga za web scraping i automatizacijuImplementacija
Aplikacija za proračun osobnih financija za praćenje troškova i financijsko planiranjeImplementacija
Platforma s malo koda za izradu poslovnih aplikacija i radnih tokova za nekoliko minutaImplementacija
Samostalno hostirana platforma za praćenje pogrešaka za nadzor aplikacijaImplementacija
Samostalno hostiran CI/CD okvir za automatizirane izrade i implementacijeImplementacija
Platforma otvorenog koda za upravljanje promjenama sheme baze podataka i DevOpsImplementacija
Open-source i low-code platforma za integraciju API-ja i automatizaciju radnog tijekaImplementacija
Samohostiran upravitelj isječaka koda sa isticanjem sintakse i pretraživanjemImplementacija
Open-source scheduling platform for booking meetings and appointmentsImplementacija
Calibre-Web je web aplikacija za pregledavanje, čitanje i upravljanje vašom bibliotekom e-knjigaImplementacija
CAPTCHA alternativa s dokazom rada, s naglaskom na privatnost i bez praćenja.Implementacija
IAM platforma otvorenog koda s podrškom za SSO, OAuth 2.0, OIDC i SAMLImplementacija
Open-source platforma za podcast hosting s analitikom i društvenim značajkamaImplementacija
Centrifugo je skalabilan poslužitelj za razmjenu poruka u stvarnom vremenu za izgradnju aplikacija u stvarnom vremenu.Implementacija
Alat za detekciju i praćenje promjena web stranica s vizualnim odabirom i obavijestimaImplementacija
Uređivač dijagrama baze podataka otvorenog koda s AI DDL izvozom i vizualizacijom shemeImplementacija
ChatGPT web sučelje fokusirano na privatnost s lokalnom pohranom podataka i upravljanjem razgovorimaImplementacija
Full-stack dostupnost i nadzor infrastrukture uz javne stranice statusaImplementacija
Aplikacija otvorenog koda za nadzor poslužitelja i praćenje dostupnostiImplementacija
Nadzor infrastrukture i aplikacija s automatskim otkrivanjem i upozoravanjemImplementacija
Samohostirani trezor datoteka za prijenos i dijeljenje datoteka s poveznicama za dijeljenjeImplementacija
Platforma za uvođenje zaposlenika otvorenog koda sa Slack botom i automatizacijom tijeka radaImplementacija
Vektorska baza podataka otvorenog koda za AI aplikacije i semantičko pretraživanjeImplementacija
WordPress varijanta bez Gutenberg uređivača blokova, usmjerena na stabilnostImplementacija
Stupčasta OLAP baza podataka za analitiku u stvarnom vremenu s latencijom upita u milisekundamaImplementacija
Web-baziran alat za upravljanje bazama podataka za sveobuhvatnu administraciju podatakaImplementacija
Cloudflare Tunnel daemon za siguran daljinski pristup bez otvaranja portovaImplementacija
Samohostirana platforma za pohranu u oblaku s upravljanjem datotekama i mogućnostima dijeljenjaImplementacija
Lagana headless CMS platforma za upravljanje sadržajem i APIsImplementacija
VS Code pokrenut u pregledniku za udaljeni razvoj s bilo kojeg uređajaImplementacija
Platforma otvorenog koda za postavljanje samostalno hostiranih razvojnih okruženja u oblakuImplementacija
Kolaborativni uređivač markdowna u stvarnom vremenu za dokumentaciju i bilježenjeImplementacija
Samohostiran preglednički uredski paket za zajedničko uređivanje dokumenataImplementacija
Samohostirani RSS čitač inspiriran Google Readerom s tipkovničkim prečacima i mobilnim aplikacijamaImplementacija
Samostalno hostiran online pretvarač datoteka koji podržava 1000+ formataImplementacija
Reaktivna platforma baze podataka otvorenog koda za razvoj modernih aplikacijaImplementacija
Lagan PHP OPDS i HTML poslužitelj koji izlaže Calibre biblioteku e-knjiga mobilnim čitačima i preglednicimaImplementacija
Samostalno hostana nadzorna ploča za upravljanje poslužiteljima, dostupnošću i mrežnom infrastrukturomImplementacija
Analitika proizvoda s naglaskom na privatnost za mobilne, web i desktop aplikacijeImplementacija
Web puzavac otvorenog koda za AI aplikacije s izlazom spremnim za LLMImplementacija
Multi-server task scheduler and runner with web-based interfaceImplementacija
OSINT platforma koja objedinjuje 27 globalnih izvora podataka u stvarnom vremenu u jedinstvenu nadzornu pločuImplementacija
Secure, encrypted note and file sharing service inspired by PrivNoteImplementacija
Kolaborativni uredski paket s enkripcijom od kraja do kraja i pohranom nultog znanjaImplementacija
Web alat za enkripciju, kodiranje, kompresiju i operacije analize podatakaImplementacija
Raspoređivač radnih tokova temeljen na DAG-u s web korisničkim sučeljem za upravljanje cron poslovima i tokovima zadatakaImplementacija
Samohostiran upravitelj fotografija s prepoznavanjem lica i detekcijom objekataImplementacija
Minimalistička nadzorna ploča poslužitelja s podacima o CPU-u, RAM-u, pohrani i mreži u stvarnom vremenuImplementacija
Osobna nadzorna ploča za samostalno hostiranje, s widgetima, temama i provjerom statusaImplementacija
Samohostirani federirani glasnik s end-to-end enkripcijom i tematskim nitimaImplementacija
Databasus je alat za izradu sigurnosnih kopija baza podataka za PostgreSQL, MySQL i MongoDB.Implementacija
AI-pokretano SQL chat sučelje za istraživanje i vizualizaciju bilo koje baze podatakaImplementacija
Samohostirani alat za praćenje povijesti lokacija s toplinskim kartama i statistikom putovanjaImplementacija
DB Browser for SQLite je vizualni alat za stvaranje, dizajniranje i uređivanje SQLite datoteka baze podatakaImplementacija
Lightweight BitTorrent client with web interface and plugin supportImplementacija
Otvorena platforma za stvaranje LLM aplikacija s RAG-om, agentima i radnim tokovimaImplementacija
Headless CMS koji obuhvaća baze podataka s dinamičnim API-jem i administratorskom aplikacijomImplementacija
Platforma otvorenog koda za angažman korisnika za automatizirano višekanalno slanje porukaImplementacija
Obavještavač o ažuriranju Docker slika za primanje obavijesti kada se slike ažurirajuImplementacija
Ekspertni sustav otvorenog koda za vođene intervjue i automatizirano sastavljanje dokumenataImplementacija
Privatni Docker registar za pohranu i distribuciju kontejnerskih slikaImplementacija
Dockge je moderan, jednostavan za korištenje i reaktivan samohostirani upravitelj Docker Compose stogovaImplementacija
Kolaborativni wiki i platforma za dokumentaciju s uređivanjem u stvarnom vremenuImplementacija
Samostalno ugošćen organizator dokumenata s OCR-om, ekstrakcijom NLP-a i pretraživanjem cijelog tekstaImplementacija
Platforma otvorenog koda za digitalno potpisivanje dokumenataImplementacija
Platforma za potpisivanje dokumenata otvorenog koda s mogućnostima e-potpisaImplementacija
Open-source no-code platforma za izradu AI glasovnih agenata u minutamaImplementacija
Lagana wiki platforma temeljena na datotekama za dokumentaciju i baze znanjaImplementacija
Jedinstvena platforma za upravljanje i nadzor portfelja naziva domenaImplementacija
Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilitiesImplementacija
Preuzmite Spotify glazbu s YouTubea s omotom albuma, tekstovima pjesama i metapodacimaImplementacija
Lagano web sučelje za pregledavanje zapisa Docker spremnika u stvarnom vremenuImplementacija
Memorijska pohrana podataka visokih performansi kompatibilna s Redisom za moderni hardverImplementacija
Besplatan alat za izradu dijagrama otvorenog koda za dijagrame toka, UML i mrežne dijagrameImplementacija
Uređivač dijagrama baze podataka temeljen na pregledniku s SQL izvozom i uvozomImplementacija
Besplatni samostalno hostani Drizzle Studio na steroidima za upravljanje bazama podatakaImplementacija
CMS otvorenog koda za izradu i upravljanje dinamičnim web stranicamaImplementacija
Besplatna dinamička DNS usluga za mapiranje IP adresa na domeneImplementacija
DumbDo je glupo jednostavan, samostalno hostan popis obaveza koji jednostavno radiImplementacija
Šifrirano rješenje za sigurnosno kopiranje koje podržava pohranu u oblaku i udaljene poslužiteljeImplementacija
Besplatni sustav za zakazivanje termina za tvrtke i profesionalceImplementacija
Lagan MQTT broker za IoT i aplikacije za razmjenu porukaImplementacija
Grafičko-relacijska baza podataka sljedeće generacije izgrađena na PostgreSQL-uImplementacija
Distribuirani mehanizam za pretraživanje i analitiku temeljen na Apache LuceneuImplementacija
Siguran Matrix klijent uz end-to-end enkripciju i višeplatformsku razmjenu porukaImplementacija
Samostalno hostirani API proxy za e-poštu koji povezuje IMAP i SMTP s REST krajnjim točkamaImplementacija
Personal media server with automatic streaming and device conversionImplementacija
Alat za statistiku i analitiku za Emby i Jellyfin medijske servereImplementacija
Minimalistička web aplikacija za slanje privatnih i sigurnih šifriranih bilješkiImplementacija
Samostalno hostiran IPTV poslužitelj koji izrađuje kanale uživo iz vaše medijske bibliotekeImplementacija
Samostalno hostirana platforma za dijeljenje datoteka uz zaštitu lozinkom i kontrole istekaImplementacija
Sustav za upravljanje ESP8266/ESP32 mikrokontrolerima s YAML-omImplementacija
Besplatan CRM otvorenog koda za upravljanje kontaktima, poslovima i odnosima s klijentimaImplementacija
Stvarnovremenski kolaborativni uređivač dokumenata s uređivanjem uživo i poviješću verzijaImplementacija
Moderna platforma za e-trgovinu otvorenog koda na Node.js-u, Reactu, GraphQlu i PostgreSQLuImplementacija
Open-source WhatsApp API za chatbotove, automatizaciju i integracije porukaImplementacija
WhatsApp API pristupnik visokih performansi napisan u Go-u za automatizaciju slanja porukaImplementacija
Virtualna ploča za skiciranje ručno crtanih dijagrama i zajedničko razmišljanjeImplementacija
Lagan, samostalno ugošćen pratitelj osobnih troškova s nadzornom pločom i uvozom CSV-aImplementacija
Pretvara ListenBrainz preporuke u playliste u vašoj glazbenoj biblioteciImplementacija
Lagan pratitelj osobnih financija s mobilnom PWA aplikacijom i skeniranjem računaImplementacija
Platforma za upravljanje ranjivostima otvorenog koda za sigurnosne timoveImplementacija
Samohostirani upravitelj osobnih i obiteljskih elektroničkih medicinskih kartonaImplementacija
Platforma otvorenog koda za povratne informacije za prikupljanje i upravljanje korisničkim povratnim informacijamaImplementacija
Web-bazirani upravitelj datoteka za pregledavanje, prijenos i upravljanje datotekama na vašem poslužiteljuImplementacija
Decentralizirano peer-to-peer dijeljenje datoteka pomoću IPFS tehnologijeImplementacija
Automatizirani procesor medijskih datoteka koji smanjuje veličine datoteka do 90 %Implementacija
Samohostirani višekorisnički upravitelj datoteka s dozvolama temeljenim na ulogama i bez baze podatakaImplementacija
Samostalno hostiran upravitelj datoteka za FTP, SFTP, S3, WebDAV i 20+ sustava za pohranuImplementacija
Jednostavan WireGuard VPN poslužitelj s web sučeljem za upravljanjeImplementacija
Profesionalni upravitelj osobnih financija i proračuna s vlastitim hostingomImplementacija
Samostalno ugošćen Firefox preglednik dostupan putem web sučeljaImplementacija
Usluga otvorenog koda za feature flagove i udaljenu konfiguraciju s A/B testiranjemImplementacija
Samostalno ugošćena početna stranica i nadzorna ploča aplikacija za vaš kućni laboratorijImplementacija
Proxy poslužitelj za zaobilaženje Cloudflare zaštite za web scrapingImplementacija
Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communitiesImplementacija
Aplikacija za bilješke u Markdownu bez baze podataka s wikilinkovima i pretraživanjem cijelog tekstaImplementacija
Platforma otvorenog koda za upravljanje uređajima i sigurnost krajnjih točaka pokretana osqueryjemImplementacija
Alat za automatizaciju pokretan YAML-om za preuzimanje medija s RSS-a, torrenta i UsenetaImplementacija
Samohostirana platforma za upravljanje zastavicama značajki s integracijom s GitomImplementacija
Nisko-kodni alat otvorenog koda za izradu orkestracijskih tokova LLM-a i AI agenataImplementacija
Alat za upravljanje projektima otvorenog koda s Kanban pločama, tablicama i kalendarskim prikazimaImplementacija
Samohostirana lagana Git usluga s web sučeljem i značajkama za suradnjuImplementacija
Platforma otvorenog koda za izradu obrazaca i upravljanje podacima s REST API-jemImplementacija
Platforma za ankete otvorenog koda za povratne informacije unutar aplikacije, putem poveznica, web stranica i e-pošteImplementacija
Preglednički izometrijski alat za izradu dijagrama za vizualizaciju infrastruktureImplementacija
Samohostirani virtualni stol za online RPG kampanje s kartama i kockamaImplementacija
Parametarski 3D CAD modelator dostupan putem preglednika za inženjerstvo i projektiranjeImplementacija
Lagan sustav otvorenog koda za podršku korisnicima i zajedničku pristiglu poštuImplementacija
Samostalno hostiran agregator RSS feedova za upravljanje i čitanje vaših feedovaImplementacija
Statusna stranica orijentirana na razvojne programere s višeprotokolnim praćenjem dostupnosti i upozoravanjemImplementacija
Poslovni, web-bazirani sustav za pregled koda izgrađen na GituImplementacija
Softver otvorenog koda za upravljanje imovinom za praćenje investicijskih portfeljaImplementacija
Profesionalni uređivač slika i alat za grafički dizajn dostupan putem preglednikaImplementacija
Gitea je lagana platforma otvorenog koda za Git hosting.Implementacija
Pretvarač Git-a u tekst prilagođen LLM-u za AI-pokretanu analizu kodaImplementacija
GitLab je cjelovita DevOps platforma za upravljanje Git repozitorijem i CI/CD.Implementacija
Samostalno hostana nadzorna ploča koja objedinjuje sve vaše feedove na jednom mjestuImplementacija
Glances je višeplatformski alat za nadzor sustava s web sučeljemImplementacija
Sentry-kompatibilna platforma za praćenje pogrešaka i nadzor performansiImplementacija
Softver otvorenog koda za upravljanje IT imovinom i službu za pomoć za IT operacijeImplementacija
Web analitika s prioritetom na privatnost, bez kolačića ili praćenja osobnih podatakaImplementacija
Server za kontinuiranu isporuku s mapiranjem toka vrijednosti i modeliranjem cjevovodaImplementacija
Gogs je samohostirana Git usluga za jednostavno upravljanje projektima.Implementacija
Samohostirani poslužitelj za dijeljenje datoteka s linkovima koji istječu i podrškom za S3Implementacija
Lagan, samostalno ugošćen Subsonic poslužitelj za strujanje glazbe napisan u Go-uImplementacija
API bez stanja pokretan Dockerom za besprijekornu konverziju i generiranje PDF-aImplementacija
Samostalno hostiran poslužitelj push obavijesti s jednostavnim REST API-jemImplementacija
WhatsApp REST API i web sučelje za višeuređajnu automatizaciju slanja porukaImplementacija
Platforma za promatranje otvorenog koda za vizualizaciju i nadzor metrikaImplementacija
Samohostirana genealoška platforma za izradu i dijeljenje obiteljskih stabalaImplementacija
Moderan datotečni CMS koji ne zahtijeva bazu podataka, samo datoteke i mapeImplementacija
Samostalno hostiran upravitelj zbirke knjiga s ugrađenim čitačem i sinkronizacijom uređajaImplementacija
Samostalno hostiran upravitelj oznaka s automatskim izvlačenjem metapodataka i pretraživanjem cijelog tekstaImplementacija
Hibrid proračunske tablice i baze podataka otvorenog koda za izradu podatkovnih aplikacijaImplementacija
Self-hosted grocery and household management solution for tracking food inventoryImplementacija
Platforma otvorenog koda za feature flagging i A/B testiranjeImplementacija
Gamificirani upravitelj zadataka koji pretvara produktivnost u RPG avanturuImplementacija
Moderan CMS otvorenog koda s tržištem dodataka i blokovnim uređivačemImplementacija
End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environmentsImplementacija
GraphQL pokretač otvorenog koda s trenutnim API-jima preko bilo koje baze podatakaImplementacija
Samostalno hostiran kontrolni poslužitelj kompatibilan s Tailscaleom za WireGuard mrežno umrežavanjeImplementacija
Nadzor cron poslova i pozadinskih zadataka otvorenog koda s trenutnim upozorenjimaImplementacija
Kolaborativni Markdown uređivač u stvarnom vremenu za timsku dokumentacijuImplementacija
Nadzorna ploča aplikacije za organiziranje i pristupanje vaših web uslugaImplementacija
Samopoboljšavajući agent umjetne inteligencije s ugrađenom petljom učenja i višeplatformskim slanjem porukaImplementacija
Samohostirani Hermes AI agent i web chat UI objedinjeni u jednoj Docker implementaciji.Implementacija
Otvorenog koda web sučelje komandnog centra za Hermes AI agentaImplementacija
Izrađivač konverzacijskih obrazaca otvorenog koda s uvjetnom logikom i analitikomImplementacija
Platforma otvorenog koda i samostalno hostirana za upravljanje događajima i prodaju ulaznicaImplementacija
Moderna samostalno hostana nadzorna ploča za organizaciju i nadzor svih vaših uslugaImplementacija
Platforma za automatizaciju doma otvorenog koda za upravljanje pametnim uređajimaImplementacija
Sustav za inventuru i organizaciju napravljen za kućne korisnikeImplementacija
HomeKit most za ne-Apple pametne kućne uređaje pomoću dodatakaImplementacija
Moderna, prilagodljiva nadzorna ploča aplikacije s integracijom DockeraImplementacija
Jednostavna samostalno hostana statična nadzorna ploča za organiziranje svih vaših serverskih uslugaImplementacija
Infrastructure access gateway with automatic data masking and audit trailsImplementacija
Open-source API development and testing platform for developers and teamsImplementacija
Samohostiran sustav za upravljanje biljkama za praćenje rutina njege i organizaciju vrtaImplementacija
Samostalno hostirana platforma za automatizaciju za izgradnju agenata za nadzorImplementacija
Munjevito brz generator statičkih stranica izgrađen u Go-uImplementacija
Otvorenog koda korporativna društvena mreža i intranet platforma za timoveImplementacija
Brzi poslužitelj za obradu slika u hodu za promjenu veličine, obrezivanje i pretvorbu formataImplementacija
Immich je visokoučinkovito rješenje za upravljanje fotografijama i videozapisima koje se samostalno hostira.Implementacija
Upravitelj tajni otvorenog koda za sinkronizaciju varijabli okruženja i API ključeva među timovima i infrastrukturomImplementacija
Jedinstvena platforma za vremenske serije s Flux upitima i integriranim web sučeljemImplementacija
Uređivač vektorske grafike dostupan u pregledniku za ilustracije i SVG dizajnImplementacija
Pozadinska platforma otvorenog koda s autentifikacijom, bazom podataka i pohranom za AI agenteImplementacija
Open-source inventar dijelova i upravljanje BOM-om za inženjerske timoveImplementacija
Alternativno sučelje za YouTube koje poštuje privatnost, bez oglasa ili praćenjaImplementacija
Minimalistički samostalno hostiran sustav za izdavanje računa za slobodnjake i male timoveImplementacija
Platforma otvorenog koda za fakturiranje i naplatu za freelancere i mala poduzećaImplementacija
Platforma za fakturiranje otvorenog koda s ponudama, troškovima i portalom za plaćanjeImplementacija
Lagana, samohostirana Disqus alternativa za blogove i statičke web straniceImplementacija
Collection of handy online tools for developers and IT professionalsImplementacija
PSA platforma otvorenog koda za MSP-ove s IT dokumentacijom, ticketingom i naplatomImplementacija
Otvorena koda ITSM platforma i CMDB za upravljanje IT uslugama i infrastrukturomImplementacija
Torrent tracker proxy koji prevodi upite za Sonarr, Radarr i druge alate za automatizacijuImplementacija
Jaeger je sustav za distribuirano praćenje otvorenog koda za nadzor mikrousluga.Implementacija
Besplatan medijski poslužitelj otvorenog koda za organiziranje i strujanje vaše medijske bibliotekeImplementacija
Alat za upravljanje medijskim zahtjevima za Jellyfin, Emby i Plex s radnim tijekom odobravanjaImplementacija
Jenkins je poslužitelj za automatizaciju otvorenog koda za CI/CD cjevovodeImplementacija
Samostalno hostirana platforma za videokonferencije s dijeljenjem zaslona i snimanjemImplementacija
Platforma otvorenog koda za korisničke podatke i cjevovod za strujanje događaja za inženjereImplementacija
Samostalno hostiran sustav za traženje posla koji pretražuje oglasnike i prilagođava životopiseImplementacija
CMS otvorenog koda za izradu dinamičnih web stranica i web aplikacijaImplementacija
Samostalno hostiran sinkronizacijski poslužitelj za aplikaciju za bilježenje JoplinImplementacija
Lagana aplikacija za bilješke i popise s Markdownom i Kanban pločamaImplementacija
Samohostiran poslužitelj izvješća za PDF, Excel i DOCX iz HTML predložakaImplementacija
Centralizirani pristupnik za povlašteni pristup za SSH, RDP i sesije baze podatakaImplementacija
Interaktivno web okruženje za kod uživo, analizu podataka i vizualizacijeImplementacija
JupyterLab je web-bazirano interaktivno razvojno okruženje za bilježnice i kodImplementacija
Self-hosted notification router connecting webhooks to messaging platformsImplementacija
Kanban ploča i alat za upravljanje projektima otvorenog koda, alternativa Trello-uImplementacija
Kanboard is a free and open-source Kanban project management softwareImplementacija
Upravljanje projektima otvorenog koda s kanban pločama i integracijom s GitHubomImplementacija
Samostalno hostiran upravitelj stripova za automatsko preuzimanje i organizacijuImplementacija
Karakeep je samostalno hostiran upravitelj oznaka s AI-pokretanim označavanjem i pretraživanjemImplementacija
Vlastito hostirana digitalna knjižnica za stripove, mange i e-knjigeImplementacija
Samostalno hostirana platforma za newsletter s drag-and-drop uređivačem i SMTP isporukomImplementacija
Statusna stranica otvorenog koda i platforma za nadzor dostupnosti s upravljanjem incidentimaImplementacija
Otvorena platforma za orkestraciju tijeka rada za podatkovne cjevovode i automatizacijuImplementacija
Upravljanje identitetom i pristupom otvorenog koda uz SSO, OAuth2 i SAMLImplementacija
AI pomoćnik otvorenog koda za razgovor s vašim dokumentima i webomImplementacija
Korisničko sučelje za vizualizaciju otvorenog koda za Elasticsearch s nadzornim pločama i pretraživanjemImplementacija
Open-source platforma za naplatu pretplate i plaćanja za SaaS i tržištaImplementacija
Samostalno hostirano praćenje vremena za freelancere, agencije i timoveImplementacija
Samostalno hostiran zajednički popis za kupovinu namirnica, upravitelj recepata i planer obrokaImplementacija
Samohostirani upravitelj zbirke za katalogiziranje knjiga, igara, vinila i višeImplementacija
Lagana samohostirana nadzorna ploča za praćenje poslužitelja s metrikama u stvarnom vremenuImplementacija
Samostalno hostiran medijski poslužitelj za stripove, mange, časopise i e-knjige uz podršku za OPDS i sinkronizacijuImplementacija
Cloud-native API gateway izgrađen za hibridna i multi-cloud okruženjaImplementacija
Chatbot otvorenog koda za pitanja i odgovore o dokumentima s podrškom za više LLM-ova i OCRImplementacija
Jedinstveni API za dijagrame kao kod koji prikazuje 30+ vrsta dijagrama putem HTTP-aImplementacija
Moderan samostalno hostiran skraćivač URL-ova s prilagođenim domenama, analitikom i REST API-jemImplementacija
Platforma otvorenog koda za označavanje i anotaciju podataka za projekte strojnog učenjaImplementacija
Platforma otvorenog koda za mjerenje i naplatu po potrošnjiImplementacija
Langflow je vizualni AI izrađivač tijeka rada za izradu LLM aplikacijaImplementacija
Platforma za inženjering LLM-a otvorenog koda za vidljivost i evaluacijuImplementacija
Open-source provjera gramatike, stila i pravopisa za 25+ jezikaImplementacija
Samostalno hostirana automatizacija za preuzimanje e-knjiga i audio-knjiga s praćenjem autoraImplementacija
Sustav za upravljanje projektima otvorenog koda namijenjen osobama koje nisu voditelji projekataImplementacija
Federirani agregator linkova i platforma za raspravu za samostalno hostirane forumeImplementacija
LibreChat je AI chat sučelje s podrškom za RAG za korištenje LLM-ova s više pružateljaImplementacija
Helpdesk otvorenog koda s višekanalnim upravljanjem tiketima, chatom uživo i upravljanjem SLA-omImplementacija
Samostalno hostirano upravljanje fotografijama s prepoznavanjem lica i pretraživanjem pokretanim umjetnom inteligencijomImplementacija
Samostalno hostiran HTML5 server za testiranje brzine interneta s ugrađenom bazom podataka rezultataImplementacija
Besplatni i otvorenog koda API za strojno prevođenje koji je u potpunosti samostalno hostiranImplementacija
Automatizirani upravitelj i organizator glazbene kolekcije za Usenet i torrenteImplementacija
BI platforma otvorenog koda izgrađena oko dbt-a za istraživanje podataka i nadzorne pločeImplementacija
Profesionalna platforma za online ankete za izradu i upravljanje upitnicimaImplementacija
Linkding je minimalan, brz, samohostiran upravitelj oznaka.Implementacija
Samohostirana alternativa Linktreeu za brendirane stranice s poveznicama u opisu profilaImplementacija
Linkwarden je samohostirani upravitelj oznaka s arhiviranjem cijele straniceImplementacija
Visokoučinkovit samostalno ugošćen upravitelj biltena i mailing listaImplementacija
LiteLLM je AI pristupnik za pozivanje 100+ LLM-ova koristeći OpenAI format.Implementacija
Elixir bilježnice otvorenog koda za znanost o podacima, ML i suradnju u stvarnom vremenuImplementacija
Lagani autentifikacijski poslužitelj koji pruža pojednostavljenu LDAP pozadinu za samostalno hostirane aplikacijeImplementacija
Lagan samostalno ugošćen poslužitelj za streaming glazbe sa Subsonic API-jemImplementacija
Moderan okvir za AI chat otvorenog koda koji podržava više pružatelja LLM-aImplementacija
Samostalno hostiran AI asistent za dubinsko istraživanje pokretan pružateljima LLM-a u oblakuImplementacija
Samohostirani API poslužitelj kompatibilan s OpenAI-jem za lokalno zaključivanje AI modelaImplementacija
Alat za distribuirano testiranje opterećenja temeljen na Pythonu s web sučeljem u stvarnom vremenuImplementacija
Samohostirana baza znanja s naglaskom na privatnost i outliner temeljen na blokovimaImplementacija
Logto je sveobuhvatna platforma za identitet i autentifikaciju s podrškom za OAuth i OIDC.Implementacija
Sveobuhvatan sustav za održavanje vozila i upravljanje gorivomImplementacija
Samohostirana platforma za upravljanje fotografijama s organizacijom albuma, pregledavanjem EXIF podataka i detaljnim kontrolama dijeljenjaImplementacija
Mage AI je alat za podatkovne cjevovode za izgradnju i upravljanje ETL tijekovima rada.Implementacija
Samohostirano arhiviranje e-pošte s IMAP sinkronizacijom, pretraživanjem cijelog teksta i izvozomImplementacija
Alat za testiranje e-pošte otvorenog koda s prijemnim sandučićem u pregledniku za programereImplementacija
Samohostirana baza podataka glazbenih scrobbleova s osobnim ljestvicama slušanjaImplementacija
Pretraživač otvorenog koda s pretraživanjem cijelog teksta i vektorskim pretraživanjem putem MySQL protokolaImplementacija
Poslužitelj relacijske baze podataka otvorenog koda i izravna zamjena za MySQLImplementacija
Reaktivna Python bilježnica otvorenog koda s podrškom za SQL i ponovljivim izvršavanjemImplementacija
Samostalno hostiran proxy za članke za čisto čitanje bez oglasa s inteligentnim keširanjemImplementacija
Samohostirani federirani mikrobloging poslužitelj temeljen na standardu ActivityPubImplementacija
Web sučelje nalik proračunskoj tablici za istraživanje i uređivanje PostgreSQL baza podatakaImplementacija
Vodeća platforma za web analitiku otvorenog koda s potpunim vlasništvom nad podacima i privatnošćuImplementacija
Matrix homeserver otvorenog koda za decentraliziranu, šifriranu komunikacijuImplementacija
Platforma za timsku suradnju otvorenog koda s razmjenom poruka, dijeljenjem datoteka i integracijamaImplementacija
Automatizacija marketinga otvorenog koda za e-mail kampanje, bodovanje potencijalnih klijenata i korisnička putovanjaImplementacija
MaxKB je platforma otvorenog koda za izgradnju agenata baze znanja poslovne klase s umjetnom inteligencijomImplementacija
Open-source upravljanje dokumentima s OCR-om, pretraživanjem cijelog teksta i radnim tokovimaImplementacija
Aplikacija otvorenog koda za osobne financije i upravljanje imovinomImplementacija
Optimizator slika temeljen na pregledniku s pretvorbom formata i uklanjanjem EXIF-aImplementacija
Mealie je samostalno hostiran upravitelj recepata s planiranjem obroka i popisima za kupovinuImplementacija
Automatski upravitelj videobiblioteke za TV serije uz podršku za Plex i JellyfinImplementacija
Grafička baza podataka u memoriji za analitiku u stvarnom vremenu na povezanim podacimaImplementacija
Memos je lagana aplikacija za bilješke koja privatnost stavlja na prvo mjestoImplementacija
Samostalno hostirana platforma za daljinsko praćenje i upravljanje stolnim računalima, poslužiteljima i IoT uređajimaImplementacija
Platforma otvorenog koda za poslovnu inteligenciju za vizualizaciju podataka i analitikuImplementacija
MetaTrader 5 terminal za trgovanje, dostupan putem preglednika, za trgovanje forexom i CFD-ovima 24 sata dnevno, 7 dana u tjednuImplementacija
MeTube je web-bazirani program za preuzimanje videozapisa za YouTube i druge platformeImplementacija
Lagan samostalno hostiran pastebin, dijelitelj datoteka i skraćivač URL-ova u RustuImplementacija
Vektorska baza podataka otvorenog koda izgrađena za AI aplikacije i pretraživanje sličnostiImplementacija
MindsDB je AI platforma za izgradnju modela strojnog učenja iz poslovnih podatakaImplementacija
Samohostirajući generator QR kodova s prilagođenim stilovima i skupnim izvozomImplementacija
Minimalistički čitač RSS feedova s jasnim načelima i čistim web sučeljemImplementacija
AI prediktivni mehanizam pokretan simulacijom rojevne inteligencije s više agenataImplementacija
Samohostirane P2P videokonferencije uz neograničene sobe i dijeljenje zaslonaImplementacija
Web-bazirano admin sučelje za MongoDB za pregledavanje, uređivanje i upravljanje bazama podatakaImplementacija
Dokumentno orijentirana NoSQL baza podataka s pohranom dokumenata nalik JSON-uImplementacija
Sustav za upravljanje osobnim odnosima za dokumentiranje vašeg životaImplementacija
Mikser ambijentalnog zvučnog pejzaža s alatima za produktivnost za duboku koncentraciju i opuštanjeImplementacija
Sustav za upravljanje učenjem otvorenog koda kojem vjeruje preko 489 milijuna korisnika diljem svijetaImplementacija
Tražilica umjetne inteligencije otvorenog koda s generativnim odgovorima i navodima izvoraImplementacija
Lagan samohostirajući poslužitelj za strujanje glazbe s izvornim iOS i Android aplikacijamaImplementacija
Samostalno hostirani automatizirani program za preuzimanje stripova i upravitelj knjižniceImplementacija
Brza, pouzdana relacijska baza podataka otvorenog koda za web i aplikacijska opterećenjaImplementacija
Platforma za automatizaciju tijeka rada s vizualnim sučeljem temeljenim na čvorovimaImplementacija
Platforma otvorenog koda za integraciju OAuth-a i API-ja za 300+ uslugaImplementacija
Sustav za razmjenu poruka izvorno u oblaku s pub/sub, request-reply i JetStreamImplementacija
Navidrome je samohostirani glazbeni poslužitelj s web i mobilnim strujanjemImplementacija
Samohostirani virtualni preglednik za kolaborativno pregledavanje weba i streamingImplementacija
Vodeća svjetska grafička baza podataka otvorenog koda za povezane podatkeImplementacija
Siguran mrežni VPN klijent temeljen na WireGuardu sa SSO-om i detaljnim kontrolama pristupaImplementacija
Open-source modeliranje mrežne infrastrukture za IPAM, DCIM i dokumentacijuImplementacija
Agent za nadzor infrastrukture u stvarnom vremenu s 800+ integracijaImplementacija
Novi API je LLM pristupnik i sustav za upravljanje AI imovinom za više pružateljaImplementacija
Nextcloud je moćna samohostirana platforma za produktivnostImplementacija
Upravljanje poslužiteljem putem preglednika za SSH, VNC i RDP vezeImplementacija
Univerzalni upravitelj repozitorijem artefakata za Maven, npm, Docker i PyPIImplementacija
NocoBase je proširiva no-code/low-code platforma za izradu aplikacijaImplementacija
Alternativa Airtableu otvorenog koda koja baze podataka pretvara u pametne proračunske tabliceImplementacija
Nisko-kodni vizualni alat za povezivanje IoT uređaja, API-ja i online uslugaImplementacija
NodeBB je moderna platforma za raspravu u stvarnom vremenu za izgradnju foruma zajedniceImplementacija
Samostalno hostiran upravitelj recepata s uvozom s društvenih mreža i sinkronizacijom kućanstvaImplementacija
Samohostirana Markdown baza znanja s grafičkim prikazom i AI integracijomImplementacija
Samostalno hostirana platforma za e-mail marketing i transakcijski e-mailImplementacija
Infrastruktura otvorenog koda za obavijesti putem e-pošte, SMS-a i push dostaveImplementacija
Samostalno hostiran server za push obavijesti za slanje upozorenja putem jednostavnih HTTP zahtjevaImplementacija
Učinkoviti C++ Usenet binarni preuzimač s PAR2 popravkom i web sučeljemImplementacija
Usenet agregator meta-pretraživanja koji objedinjuje indeksere iza jednog Newznab API-jaImplementacija
PHP CMS temeljen na Laravelu za izradu fleksibilnih web stranica i web aplikacijaImplementacija
Platforma otvorenog koda za ERP i CRM za upravljanje poslovanjem i e-trgovinuImplementacija
Samohostiran AI radni prostor s chatom, agentima, dubinskim istraživanjem i trajnom memorijomImplementacija
Samostalno hostirano web korisničko sučelje za sigurno pokretanje unaprijed definiranih shell naredbiImplementacija
Pokrenite velike jezične modele lokalno s jednostavnim API-jem za AI aplikacijeImplementacija
Samostalno hostiran sustav za zahtjeve za Plex, Emby i Jellyfin s automatskim ispunjenjemImplementacija
OmniTools je sve-u-jednom web alatnica s 80+ alata za svakodnevne zadatke.Implementacija
OneDev je samohostirani Git poslužitelj s ugrađenim CI/CD-om i upravljanjem projektimaImplementacija
Podijelite samouništavajuće tajne putem poveznica za jednokratni pregledImplementacija
Samostalno hostan online uredski paket s kolaborativnim uređivanjem kompatibilnim s MS OfficeomImplementacija
Platforma otvorenog koda za AI chat i pretraživanje za poduzeća koja radi sa svakim LLM-omImplementacija
Platforma otvorenog koda za upravljanje akademskim časopisima i objavljivanje otvorenog pristupaImplementacija
AI-pokretana aplikacija za bilješke za pisanje, istraživanje i organiziranje znanja u jednom radnom prostoruImplementacija
Samostalno hostirano AI sučelje za chat koje podržava više pružatelja LLM-a s mogućnostima RAG-aImplementacija
Upravitelj tajni otvorenog koda za pohranjivanje i pristupanje osjetljivim vjerodajnicamaImplementacija
Osobni AI pomoćnik s podrškom za višekanalno slanje poruka (prije Moltbot/Clawdbot)Implementacija
Sinkronizacija i suradnja datoteka otvorenog koda s ugrađenim upravljanjem identitetimaImplementacija
Elektronički zdravstveni zapisi otvorenog koda i upravljanje praksom za klinikeImplementacija
Samohostirani pastebin pokretan Gitom, alternativa otvorenog koda za GitHub GistImplementacija
Autonomni AI agent otvorenog koda za zadatke softverskog inženjerstvaImplementacija
Samostalno hostirana osobna AI jezgra s memorijom, agentima i 118+ integracija aplikacijaImplementacija
Cloud-native platforma za uočljivost za logove, metrike, tragove i nadzorne pločeImplementacija
Analitika proizvoda s prioritetom na privatnost, uz nadzorne ploče u stvarnom vremenu i ponovnu reprodukciju sesijeImplementacija
Upravljanje projektima otvorenog koda uz Ganttovim dijagramima, Agile pločama, praćenjem vremenaImplementacija
Mehanizam za pretraživanje i analizu otvorenog koda, račvanje zajednice ElasticsearchaImplementacija
Besplatna alternativa DocuSignu otvorenog koda za pravno obvezujuće potpisivanje dokumenataImplementacija
Samohostiran HTML5 test brzine mreže bez Flasha ili JaveImplementacija
OpenViking je kontekstna baza podataka otvorenog koda izgrađena za AI agente.Implementacija
Potpuno opremljen VPN poslužitelj s administracijom putem weba i upravljanjem klijentimaImplementacija
Izrađivač obrazaca otvorenog koda s uvjetnom logikom, ugradnjama i upravljanjem odgovorimaImplementacija
HR platforma otvorenog koda za upravljanje zaposlenicima, odsustvima i zapošljavanjemImplementacija
Outline je moderna timska wiki i baza znanja sa suradnjom u stvarnom vremenuImplementacija
Suradnički LaTeX uređivač otvorenog koda za znanstveno i akademsko pisanjeImplementacija
Alat za upravljanje zahtjevima za medije i otkrivanje za Plex s tokom rada odobrenjaImplementacija
Samohostirani poslužitelj za prijenos uživo i chat s podrškom za RTMP i FediverseImplementacija
Samostalno hostirana platforma za sinkronizaciju, dijeljenje i suradnju datoteka za timoveImplementacija
Lagana samohostirana pohrana u oblaku temeljena na Rustu s podrškom za Nextcloud klijentImplementacija
PairDrop je web-bazirani alat za dijeljenje datoteka za trenutne prijenose između uređajaImplementacija
Praćenje osobnih financija s dvostavnim knjigovodstvom i praćenjem ulaganjaImplementacija
Klijent WireGuard tunela u korisničkom prostoru za siguran daljinski pristup putem PangolinaImplementacija
Paperclip je platforma za orkestraciju AI/ML-a za autonomne timove.Implementacija
Sustav za upravljanje dokumentima koji pretvara fizičke dokumente u digitalne arhive s mogućnošću pretraživanjaImplementacija
Sustav za upravljanje dokumentima otvorenog koda za skeniranje, OCR i organiziranje PDF-ovaImplementacija
Minimalistička platforma otvorenog koda za upravljanje dokumentima i arhiviranjeImplementacija
Jezero podataka otvorenog koda za observability: logovi, metrike i tragoviImplementacija
Timski upravitelj lozinki otvorenog koda s end-to-end OpenPGP enkripcijom i dijeljenjemImplementacija