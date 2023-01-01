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Hermes Agent

Hermes Agent

Samopoboljšavajući agent umjetne inteligencije s ugrađenom petljom učenja i višeplatformskim slanjem poruka

Implementacija
n8n

n8n

Platforma za automatizaciju tijeka rada s vizualnim sučeljem temeljenim na čvorovima

Implementacija
OpenClaw

OpenClaw

Osobni AI pomoćnik s podrškom za višekanalno slanje poruka (prije Moltbot/Clawdbot)

Implementacija
Paperclip

Paperclip

Paperclip je platforma za orkestraciju AI/ML-a za autonomne timove.

Implementacija

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2FAuth

2FAuth

Samohostiran upravitelj kodova dvofaktorske autentifikacije za web i mobilne uređaje

Implementacija
9router

9router

AI API proxy za usmjeravanje s optimizacijom tokena za 40+ pružatelja LLM-a

Implementacija
Ackee

Ackee

Ackee je samohostirani Node.js alat za analitiku za praćenje web stranica usmjeren na privatnost.

Implementacija
Activepieces

Activepieces

Open-source no-code automatizacija tijeka rada s više od 200 integracija s aplikacijama

Implementacija
Actual Budget

Actual Budget

Aplikacija za osobne financije fokusirana na privatnost s budžetiranjem po omotnicama

Implementacija
Adminer

Adminer

Potpuno opremljeno sučelje za upravljanje bazama podataka koje podržava 11+ sustava baza podataka

Implementacija
AdventureLog

AdventureLog

Samohostirani alat za praćenje i planiranje putovanja s interaktivnim kartama

Implementacija
AFFiNE

AFFiNE

Sveobuhvatni radni prostor koji kombinira dokumente, bijele ploče i baze podataka uz AI

Implementacija
Agent Zero

Agent Zero

Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memory

Implementacija
Agenta

Agenta

Platforma otvorenog koda za LLMOps, promptove, evaluaciju i praćenje LLM-a

Implementacija
agentmemory

agentmemory

Trajna memorija za AI agente za kodiranje s hibridnim BM25 vektorskim i grafovskim pretraživanjem

Implementacija
Airsonic Advanced

Airsonic Advanced

Strujanje osobnih glazbenih biblioteka putem Subsonic-kompatibilnog API poslužitelja

Implementacija
AirTrail

AirTrail

Osobni dnevnik letenja s interaktivnom kartom, statistikom i podrškom za više korisnika

Implementacija
AiToEarn

AiToEarn

AI agent za marketing sadržaja otvorenog koda za objavljivanje na više platformi i monetizaciju

Implementacija
Akaunting

Akaunting

Free open-source accounting software for small businesses and freelancers

Implementacija
Alerta

Alerta

Platforma otvorenog koda za upravljanje upozorenjima za objedinjavanje nadzornih upozorenja

Implementacija
Alexandrie

Alexandrie

Samostalno hostirana baza znanja s proširenim Markdownom i dozvolama po dokumentu

Implementacija
AList

AList

Samohostirani popis datoteka i WebDAV poslužitelj s podrškom za 30+ pozadinskih sustava za pohranu

Implementacija
AllTube

AllTube

Web sučelje za preuzimanje videozapisa s YouTubea i drugih stranica

Implementacija
Ampache

Ampache

Ampache je web-bazirana aplikacija za strujanje audio/video sadržaja i upravitelj medijima

Implementacija
An Otter Wiki

An Otter Wiki

Lagana samostalno ugošćena wiki s Git-podržanim stranicama i uređivanjem u Markdownu

Implementacija
AnonUpload

AnonUpload

AnonUpload je sigurna anonimna aplikacija za dijeljenje datoteka bez zahtjeva za bazom podataka

Implementacija
AnythingLLM

AnythingLLM

Sveobuhvatna AI aplikacija za RAG, agente i chatbotove s bilo kojim LLM pružateljem

Implementacija
Apache Answer

Apache Answer

Platforma otvorenog koda za pitanja i odgovore za dijeljenje timskog znanja i izgradnju zajednice

Implementacija
Apache DevLake

Apache DevLake

Platforma otvorenog koda za DORA metrike i analitiku inženjerskog tima

Implementacija
Apache Guacamole

Apache Guacamole

Web-bazirani pristupnik za udaljenu radnu površinu bez klijenta za RDP, VNC, SSH i Telnet

Implementacija
Apache Solr

Apache Solr

Poslovna platforma za pretraživanje otvorenog koda temeljena na Apache Luceneu

Implementacija
Apache Superset

Apache Superset

Apache Superset je moderna platforma za istraživanje i vizualizaciju podataka za BI

Implementacija
AppFlowy

AppFlowy

AppFlowy je radni prostor otvorenog koda pokretan umjetnom inteligencijom i alternativa Notionu.

Implementacija
Apprise API

Apprise API

Lagan REST API za slanje push obavijesti na 120+ usluga

Implementacija
Appsmith

Appsmith

Open-source low-code platforma za izradu internih alata i aplikacija

Implementacija
Aptabase

Aptabase

Analitika SDK-a s naglaskom na privatnost za mobilne, stolne i web aplikacije

Implementacija
ArangoDB

ArangoDB

Izvorna baza podataka s više modela za grafove, dokumente i podatke ključ-vrijednost

Implementacija
ArcadeDB

ArcadeDB

Višemodelna baza podataka za grafičke, dokumentne, ključ-vrijednost i podatke vremenskih serija

Implementacija
ArchiveBox

ArchiveBox

Samostalno hostirano rješenje za arhiviranje interneta za očuvanje web stranica i medija

Implementacija
Argilla

Argilla

Collaborative platform for AI engineers to build high-quality datasets

Implementacija
Artalk

Artalk

Lagan samohostiran sustav komentara s Go pozadinom i ugradivim JS widgetom

Implementacija
AstrBot

AstrBot

AstrBot je višeplatformski AI chatbot okvir otvorenog koda

Implementacija
Audiobookshelf

Audiobookshelf

Samostalno hostiran poslužitelj audioknjiga i podcasta s višekorisničkom podrškom

Implementacija
Authentik

Authentik

Pružatelj identiteta otvorenog koda usmjeren na fleksibilnost i svestranost

Implementacija
Authorizer

Authorizer

Samostalno hostiran poslužitelj za autentifikaciju otvorenog koda s društvenom prijavom, MFA-om i RBAC-om

Implementacija
Autobase

Autobase

Otvorenog koda, samohostirana platforma Baza podataka kao usluga za automatizaciju PostgreSQL-a

Implementacija
autobrr

autobrr

Moderan alat za automatizaciju preuzimanja za torrente i usenet s praćenjem IRC-a u stvarnom vremenu

Implementacija
Automatisch

Automatisch

Zapier alternativa otvorenog koda za povezivanje aplikacija i automatizaciju tijekova rada

Implementacija
Baby Buddy

Baby Buddy

Aplikacija za praćenje beba pomaže roditeljima pratiti dnevne aktivnosti i zdravlje

Implementacija
Backrest

Backrest

Web UI za restic backup s raspoređivanjem, enkripcijom i vraćanjem na razini datoteka

Implementacija
Baikal

Baikal

Samostalno hostiran CalDAV i CardDAV poslužitelj za kalendare i kontakte

Implementacija
Bar Assistant

Bar Assistant

Samohostiran upravitelj recepata za koktele i praćenje inventara kućnog bara

Implementacija
Baserow

Baserow

No-code baza podataka otvorenog koda i Airtable alternativa za timove

Implementacija
Bazarr

Bazarr

Automatizirano upravljanje titlovima i pomoćnik za preuzimanje za Sonarr i Radarr

Implementacija
BeaverHabits

BeaverHabits

Minimalistički samohostirani alat za praćenje navika fokusiran na dnevne provjere i nizove

Implementacija
BentoPDF

BentoPDF

PDF alat temeljen na pregledniku s naglaskom na privatnost za spajanje, razdvajanje, pretvaranje i uređivanje PDF-ova

Implementacija
Beszel

Beszel

Lagana platforma za nadzor servera s Docker statistikama i upozorenjima

Implementacija
Beszel Agent

Beszel Agent

Lagan nadzorni agent za Beszel sustav za nadzor poslužitelja

Implementacija
bewCloud

bewCloud

Lagana samohostirana pohrana u oblaku s sinkronizacijom datoteka i podrškom za CalDAV/CardDAV

Implementacija
Bigcapital

Bigcapital

Samostalno hostirana platforma za financijsko računovodstvo s inteligentnim izvještavanjem i podrškom za više valuta

Implementacija
Black Candy

Black Candy

Samostalno hostiran poslužitelj za streaming glazbe s web-reproduktorom i mobilnim aplikacijama

Implementacija
Blender

Blender

Browser-accessible 3D modeling, animation, and rendering suite

Implementacija
Blinko

Blinko

Platforma za bilježenje i mikroblogiranje pokretana umjetnom inteligencijom, s podrškom za Markdown i upravljanjem zadacima.

Implementacija
Bluesky PDS

Bluesky PDS

Poslužitelj osobnih podataka za decentraliziranu društvenu mrežu Bluesky

Implementacija
bolt.diy

bolt.diy

Samohostiran AI pomoćnik za kodiranje za generiranje full-stack aplikacija u pregledniku

Implementacija
Bookshelf

Bookshelf

Upravitelj zbirke e-knjiga i audioknjiga, oživljavanje Readarra od strane zajednice

Implementacija
BookStack

BookStack

Strukturirani samostalno hostirani wiki za timove s knjigama, poglavljima, stranicama i pretraživanjem

Implementacija
BroadcastChannel

BroadcastChannel

Pretvorite bilo koji javni Telegram kanal u SEO-prijateljski mikroblog s RSS-om

Implementacija
Browserless

Browserless

Headless Chrome preglednik kao usluga za web scraping i automatizaciju

Implementacija
Budge

Budge

Aplikacija za proračun osobnih financija za praćenje troškova i financijsko planiranje

Implementacija
Budibase

Budibase

Platforma s malo koda za izradu poslovnih aplikacija i radnih tokova za nekoliko minuta

Implementacija
BugSink

BugSink

Samostalno hostirana platforma za praćenje pogrešaka za nadzor aplikacija

Implementacija
Buildbot

Buildbot

Samostalno hostiran CI/CD okvir za automatizirane izrade i implementacije

Implementacija
Bytebase

Bytebase

Platforma otvorenog koda za upravljanje promjenama sheme baze podataka i DevOps

Implementacija
ByteChef

ByteChef

Open-source i low-code platforma za integraciju API-ja i automatizaciju radnog tijeka

Implementacija
ByteStash

ByteStash

Samohostiran upravitelj isječaka koda sa isticanjem sintakse i pretraživanjem

Implementacija
Cal.com

Cal.com

Open-source scheduling platform for booking meetings and appointments

Implementacija
Calibre-Web

Calibre-Web

Calibre-Web je web aplikacija za pregledavanje, čitanje i upravljanje vašom bibliotekom e-knjiga

Implementacija
Cap

Cap

CAPTCHA alternativa s dokazom rada, s naglaskom na privatnost i bez praćenja.

Implementacija
Casdoor

Casdoor

IAM platforma otvorenog koda s podrškom za SSO, OAuth 2.0, OIDC i SAML

Implementacija
Castopod

Castopod

Open-source platforma za podcast hosting s analitikom i društvenim značajkama

Implementacija
Centrifugo

Centrifugo

Centrifugo je skalabilan poslužitelj za razmjenu poruka u stvarnom vremenu za izgradnju aplikacija u stvarnom vremenu.

Implementacija
changedetection.io

changedetection.io

Alat za detekciju i praćenje promjena web stranica s vizualnim odabirom i obavijestima

Implementacija
ChartDB

ChartDB

Uređivač dijagrama baze podataka otvorenog koda s AI DDL izvozom i vizualizacijom sheme

Implementacija
Chatpad AI

Chatpad AI

ChatGPT web sučelje fokusirano na privatnost s lokalnom pohranom podataka i upravljanjem razgovorima

Implementacija
Checkcle

Checkcle

Full-stack dostupnost i nadzor infrastrukture uz javne stranice statusa

Implementacija
Checkmate

Checkmate

Aplikacija otvorenog koda za nadzor poslužitelja i praćenje dostupnosti

Implementacija
Checkmk

Checkmk

Nadzor infrastrukture i aplikacija s automatskim otkrivanjem i upozoravanjem

Implementacija
Chibisafe

Chibisafe

Samohostirani trezor datoteka za prijenos i dijeljenje datoteka s poveznicama za dijeljenje

Implementacija
ChiefOnboarding

ChiefOnboarding

Platforma za uvođenje zaposlenika otvorenog koda sa Slack botom i automatizacijom tijeka rada

Implementacija
Chroma

Chroma

Vektorska baza podataka otvorenog koda za AI aplikacije i semantičko pretraživanje

Implementacija
ClassicPress

ClassicPress

WordPress varijanta bez Gutenberg uređivača blokova, usmjerena na stabilnost

Implementacija
ClickHouse

ClickHouse

Stupčasta OLAP baza podataka za analitiku u stvarnom vremenu s latencijom upita u milisekundama

Implementacija
CloudBeaver

CloudBeaver

Web-baziran alat za upravljanje bazama podataka za sveobuhvatnu administraciju podataka

Implementacija
Cloudflared

Cloudflared

Cloudflare Tunnel daemon za siguran daljinski pristup bez otvaranja portova

Implementacija
Cloudreve

Cloudreve

Samohostirana platforma za pohranu u oblaku s upravljanjem datotekama i mogućnostima dijeljenja

Implementacija
Cockpit CMS

Cockpit CMS

Lagana headless CMS platforma za upravljanje sadržajem i APIs

Implementacija
Code-Server

Code-Server

VS Code pokrenut u pregledniku za udaljeni razvoj s bilo kojeg uređaja

Implementacija
Coder

Coder

Platforma otvorenog koda za postavljanje samostalno hostiranih razvojnih okruženja u oblaku

Implementacija
CodiMD

CodiMD

Kolaborativni uređivač markdowna u stvarnom vremenu za dokumentaciju i bilježenje

Implementacija
Collabora Online

Collabora Online

Samohostiran preglednički uredski paket za zajedničko uređivanje dokumenata

Implementacija
CommaFeed

CommaFeed

Samohostirani RSS čitač inspiriran Google Readerom s tipkovničkim prečacima i mobilnim aplikacijama

Implementacija
ConvertX

ConvertX

Samostalno hostiran online pretvarač datoteka koji podržava 1000+ formata

Implementacija
Convex

Convex

Reaktivna platforma baze podataka otvorenog koda za razvoj modernih aplikacija

Implementacija
COPS

COPS

Lagan PHP OPDS i HTML poslužitelj koji izlaže Calibre biblioteku e-knjiga mobilnim čitačima i preglednicima

Implementacija
CoreControl

CoreControl

Samostalno hostana nadzorna ploča za upravljanje poslužiteljima, dostupnošću i mrežnom infrastrukturom

Implementacija
Countly

Countly

Analitika proizvoda s naglaskom na privatnost za mobilne, web i desktop aplikacije

Implementacija
Crawl4AI

Crawl4AI

Web puzavac otvorenog koda za AI aplikacije s izlazom spremnim za LLM

Implementacija
Cronicle

Cronicle

Multi-server task scheduler and runner with web-based interface

Implementacija
Crucix

Crucix

OSINT platforma koja objedinjuje 27 globalnih izvora podataka u stvarnom vremenu u jedinstvenu nadzornu ploču

Implementacija
Cryptgeon

Cryptgeon

Secure, encrypted note and file sharing service inspired by PrivNote

Implementacija
CryptPad

CryptPad

Kolaborativni uredski paket s enkripcijom od kraja do kraja i pohranom nultog znanja

Implementacija
CyberChef

CyberChef

Web alat za enkripciju, kodiranje, kompresiju i operacije analize podataka

Implementacija
Dagu

Dagu

Raspoređivač radnih tokova temeljen na DAG-u s web korisničkim sučeljem za upravljanje cron poslovima i tokovima zadataka

Implementacija
Damselfly

Damselfly

Samohostiran upravitelj fotografija s prepoznavanjem lica i detekcijom objekata

Implementacija
dashdot

dashdot

Minimalistička nadzorna ploča poslužitelja s podacima o CPU-u, RAM-u, pohrani i mreži u stvarnom vremenu

Implementacija
Dashy

Dashy

Osobna nadzorna ploča za samostalno hostiranje, s widgetima, temama i provjerom statusa

Implementacija
Databag

Databag

Samohostirani federirani glasnik s end-to-end enkripcijom i tematskim nitima

Implementacija
Databasus

Databasus

Databasus je alat za izradu sigurnosnih kopija baza podataka za PostgreSQL, MySQL i MongoDB.

Implementacija
Dataline

Dataline

AI-pokretano SQL chat sučelje za istraživanje i vizualizaciju bilo koje baze podataka

Implementacija
Dawarich

Dawarich

Samohostirani alat za praćenje povijesti lokacija s toplinskim kartama i statistikom putovanja

Implementacija
DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite je vizualni alat za stvaranje, dizajniranje i uređivanje SQLite datoteka baze podataka

Implementacija
Deluge

Deluge

Lightweight BitTorrent client with web interface and plugin support

Implementacija
DenoKV

DenoKV

Denoland baza podataka ključ-vrijednost za Deno Deploy

Implementacija
Dify

Dify

Otvorena platforma za stvaranje LLM aplikacija s RAG-om, agentima i radnim tokovima

Implementacija
Directus

Directus

Headless CMS koji obuhvaća baze podataka s dinamičnim API-jem i administratorskom aplikacijom

Implementacija
Dittofeed

Dittofeed

Platforma otvorenog koda za angažman korisnika za automatizirano višekanalno slanje poruka

Implementacija
Diun

Diun

Obavještavač o ažuriranju Docker slika za primanje obavijesti kada se slike ažuriraju

Implementacija
docassemble

docassemble

Ekspertni sustav otvorenog koda za vođene intervjue i automatizirano sastavljanje dokumenata

Implementacija
Docker Registry

Docker Registry

Privatni Docker registar za pohranu i distribuciju kontejnerskih slika

Implementacija
Dockge

Dockge

Dockge je moderan, jednostavan za korištenje i reaktivan samohostirani upravitelj Docker Compose stogova

Implementacija
Docmost

Docmost

Kolaborativni wiki i platforma za dokumentaciju s uređivanjem u stvarnom vremenu

Implementacija
Docspell

Docspell

Samostalno ugošćen organizator dokumenata s OCR-om, ekstrakcijom NLP-a i pretraživanjem cijelog teksta

Implementacija
Documenso

Documenso

Platforma otvorenog koda za digitalno potpisivanje dokumenata

Implementacija
DocuSeal

DocuSeal

Platforma za potpisivanje dokumenata otvorenog koda s mogućnostima e-potpisa

Implementacija
Dograh

Dograh

Open-source no-code platforma za izradu AI glasovnih agenata u minutama

Implementacija
DokuWiki

DokuWiki

Lagana wiki platforma temeljena na datotekama za dokumentaciju i baze znanja

Implementacija
Dolibarr

Dolibarr

ERP/CRM platforma otvorenog koda za vođenje poslovanja

Implementacija
Domain Locker

Domain Locker

Jedinstvena platforma za upravljanje i nadzor portfelja naziva domena

Implementacija
Donetick

Donetick

Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilities

Implementacija
Downtify

Downtify

Preuzmite Spotify glazbu s YouTubea s omotom albuma, tekstovima pjesama i metapodacima

Implementacija
Dozzle

Dozzle

Lagano web sučelje za pregledavanje zapisa Docker spremnika u stvarnom vremenu

Implementacija
Dragonfly

Dragonfly

Memorijska pohrana podataka visokih performansi kompatibilna s Redisom za moderni hardver

Implementacija
draw.io

draw.io

Besplatan alat za izradu dijagrama otvorenog koda za dijagrame toka, UML i mrežne dijagrame

Implementacija
drawDB

drawDB

Uređivač dijagrama baze podataka temeljen na pregledniku s SQL izvozom i uvozom

Implementacija
Drizzle Gateway

Drizzle Gateway

Besplatni samostalno hostani Drizzle Studio na steroidima za upravljanje bazama podataka

Implementacija
Drupal

Drupal

CMS otvorenog koda za izradu i upravljanje dinamičnim web stranicama

Implementacija
DuckDNS

DuckDNS

Besplatna dinamička DNS usluga za mapiranje IP adresa na domene

Implementacija
DumbDo

DumbDo

DumbDo je glupo jednostavan, samostalno hostan popis obaveza koji jednostavno radi

Implementacija
Duplicati

Duplicati

Šifrirano rješenje za sigurnosno kopiranje koje podržava pohranu u oblaku i udaljene poslužitelje

Implementacija
Easy!Appointments

Easy!Appointments

Besplatni sustav za zakazivanje termina za tvrtke i profesionalce

Implementacija
Eclipse Mosquitto

Eclipse Mosquitto

Lagan MQTT broker za IoT i aplikacije za razmjenu poruka

Implementacija
EdgeDB

EdgeDB

Grafičko-relacijska baza podataka sljedeće generacije izgrađena na PostgreSQL-u

Implementacija
Elasticsearch

Elasticsearch

Distribuirani mehanizam za pretraživanje i analitiku temeljen na Apache Luceneu

Implementacija
Element

Element

Siguran Matrix klijent uz end-to-end enkripciju i višeplatformsku razmjenu poruka

Implementacija
EmailEngine

EmailEngine

Samostalno hostirani API proxy za e-poštu koji povezuje IMAP i SMTP s REST krajnjim točkama

Implementacija
Emby

Emby

Personal media server with automatic streaming and device conversion

Implementacija
EmbyStat

EmbyStat

Alat za statistiku i analitiku za Emby i Jellyfin medijske servere

Implementacija
Enclosed

Enclosed

Minimalistička web aplikacija za slanje privatnih i sigurnih šifriranih bilješki

Implementacija
ErsatzTV

ErsatzTV

Samostalno hostiran IPTV poslužitelj koji izrađuje kanale uživo iz vaše medijske biblioteke

Implementacija
Erugo

Erugo

Samostalno hostirana platforma za dijeljenje datoteka uz zaštitu lozinkom i kontrole isteka

Implementacija
ESPHome

ESPHome

Sustav za upravljanje ESP8266/ESP32 mikrokontrolerima s YAML-om

Implementacija
EspoCRM

EspoCRM

Besplatan CRM otvorenog koda za upravljanje kontaktima, poslovima i odnosima s klijentima

Implementacija
Etherpad

Etherpad

Stvarnovremenski kolaborativni uređivač dokumenata s uređivanjem uživo i poviješću verzija

Implementacija
EverShop

EverShop

Moderna platforma za e-trgovinu otvorenog koda na Node.js-u, Reactu, GraphQlu i PostgreSQLu

Implementacija
Evolution API

Evolution API

Open-source WhatsApp API za chatbotove, automatizaciju i integracije poruka

Implementacija
Evolution Go

Evolution Go

WhatsApp API pristupnik visokih performansi napisan u Go-u za automatizaciju slanja poruka

Implementacija
Excalidraw

Excalidraw

Virtualna ploča za skiciranje ručno crtanih dijagrama i zajedničko razmišljanje

Implementacija
Expensave

Expensave

Aplikacija za praćenje osobnih i obiteljskih troškova

Implementacija
ExpenseOwl

ExpenseOwl

Lagan, samostalno ugošćen pratitelj osobnih troškova s nadzornom pločom i uvozom CSV-a

Implementacija
Explo

Explo

Pretvara ListenBrainz preporuke u playliste u vašoj glazbenoj biblioteci

Implementacija
ezBookKeeping

ezBookKeeping

Lagan pratitelj osobnih financija s mobilnom PWA aplikacijom i skeniranjem računa

Implementacija
Faraday

Faraday

Platforma za upravljanje ranjivostima otvorenog koda za sigurnosne timove

Implementacija
Fasten Health

Fasten Health

Samohostirani upravitelj osobnih i obiteljskih elektroničkih medicinskih kartona

Implementacija
Fider

Fider

Platforma otvorenog koda za povratne informacije za prikupljanje i upravljanje korisničkim povratnim informacijama

Implementacija
File Browser

File Browser

Web-bazirani upravitelj datoteka za pregledavanje, prijenos i upravljanje datotekama na vašem poslužitelju

Implementacija
File Drop

File Drop

Decentralizirano peer-to-peer dijeljenje datoteka pomoću IPFS tehnologije

Implementacija
FileFlows

FileFlows

Automatizirani procesor medijskih datoteka koji smanjuje veličine datoteka do 90 %

Implementacija
FileGator

FileGator

Samohostirani višekorisnički upravitelj datoteka s dozvolama temeljenim na ulogama i bez baze podataka

Implementacija
Filestash

Filestash

Samostalno hostiran upravitelj datoteka za FTP, SFTP, S3, WebDAV i 20+ sustava za pohranu

Implementacija
Firefly

Firefly

Jednostavan WireGuard VPN poslužitelj s web sučeljem za upravljanje

Implementacija
Firefly III

Firefly III

Profesionalni upravitelj osobnih financija i proračuna s vlastitim hostingom

Implementacija
Firefox

Firefox

Samostalno ugošćen Firefox preglednik dostupan putem web sučelja

Implementacija
Flagsmith

Flagsmith

Usluga otvorenog koda za feature flagove i udaljenu konfiguraciju s A/B testiranjem

Implementacija
Flame

Flame

Samostalno ugošćena početna stranica i nadzorna ploča aplikacija za vaš kućni laboratorij

Implementacija
FlareSolverr

FlareSolverr

Proxy poslužitelj za zaobilaženje Cloudflare zaštite za web scraping

Implementacija
Flarum

Flarum

Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communities

Implementacija
flatnotes

flatnotes

Aplikacija za bilješke u Markdownu bez baze podataka s wikilinkovima i pretraživanjem cijelog teksta

Implementacija
Fleet

Fleet

Platforma otvorenog koda za upravljanje uređajima i sigurnost krajnjih točaka pokretana osqueryjem

Implementacija
FlexGet

FlexGet

Alat za automatizaciju pokretan YAML-om za preuzimanje medija s RSS-a, torrenta i Useneta

Implementacija
Flipt

Flipt

Samohostirana platforma za upravljanje zastavicama značajki s integracijom s Gitom

Implementacija
Flowise

Flowise

Nisko-kodni alat otvorenog koda za izradu orkestracijskih tokova LLM-a i AI agenata

Implementacija
Focalboard

Focalboard

Alat za upravljanje projektima otvorenog koda s Kanban pločama, tablicama i kalendarskim prikazima

Implementacija
Forgejo

Forgejo

Samohostirana lagana Git usluga s web sučeljem i značajkama za suradnju

Implementacija
Form.io

Form.io

Platforma otvorenog koda za izradu obrazaca i upravljanje podacima s REST API-jem

Implementacija
Formbricks

Formbricks

Platforma za ankete otvorenog koda za povratne informacije unutar aplikacije, putem poveznica, web stranica i e-pošte

Implementacija
FossFLOW

FossFLOW

Preglednički izometrijski alat za izradu dijagrama za vizualizaciju infrastrukture

Implementacija
Foundry VTT

Foundry VTT

Samohostirani virtualni stol za online RPG kampanje s kartama i kockama

Implementacija
FreeCAD

FreeCAD

Parametarski 3D CAD modelator dostupan putem preglednika za inženjerstvo i projektiranje

Implementacija
FreeScout

FreeScout

Lagan sustav otvorenog koda za podršku korisnicima i zajedničku pristiglu poštu

Implementacija
FreshRSS

FreshRSS

Samostalno hostiran agregator RSS feedova za upravljanje i čitanje vaših feedova

Implementacija
Gatus

Gatus

Statusna stranica orijentirana na razvojne programere s višeprotokolnim praćenjem dostupnosti i upozoravanjem

Implementacija
Gerrit

Gerrit

Poslovni, web-bazirani sustav za pregled koda izgrađen na Gitu

Implementacija
Ghost

Ghost

Ghost je moćna platforma za profesionalno objavljivanje

Implementacija
Ghostfolio

Ghostfolio

Softver otvorenog koda za upravljanje imovinom za praćenje investicijskih portfelja

Implementacija
GIMP

GIMP

Profesionalni uređivač slika i alat za grafički dizajn dostupan putem preglednika

Implementacija
Gitea

Gitea

Gitea je lagana platforma otvorenog koda za Git hosting.

Implementacija
GitIngest

GitIngest

Pretvarač Git-a u tekst prilagođen LLM-u za AI-pokretanu analizu koda

Implementacija
GitLab

GitLab

GitLab je cjelovita DevOps platforma za upravljanje Git repozitorijem i CI/CD.

Implementacija
Glance

Glance

Samostalno hostana nadzorna ploča koja objedinjuje sve vaše feedove na jednom mjestu

Implementacija
Glances

Glances

Glances je višeplatformski alat za nadzor sustava s web sučeljem

Implementacija
GlitchTip

GlitchTip

Sentry-kompatibilna platforma za praćenje pogrešaka i nadzor performansi

Implementacija
GLPI

GLPI

Softver otvorenog koda za upravljanje IT imovinom i službu za pomoć za IT operacije

Implementacija
GoatCounter

GoatCounter

Web analitika s prioritetom na privatnost, bez kolačića ili praćenja osobnih podataka

Implementacija
GoCD

GoCD

Server za kontinuiranu isporuku s mapiranjem toka vrijednosti i modeliranjem cjevovoda

Implementacija
Gogs

Gogs

Gogs je samohostirana Git usluga za jednostavno upravljanje projektima.

Implementacija
Gokapi

Gokapi

Samohostirani poslužitelj za dijeljenje datoteka s linkovima koji istječu i podrškom za S3

Implementacija
Gonic

Gonic

Lagan, samostalno ugošćen Subsonic poslužitelj za strujanje glazbe napisan u Go-u

Implementacija
Gotenberg

Gotenberg

API bez stanja pokretan Dockerom za besprijekornu konverziju i generiranje PDF-a

Implementacija
Gotify

Gotify

Samostalno hostiran poslužitelj push obavijesti s jednostavnim REST API-jem

Implementacija
GoWA

GoWA

WhatsApp REST API i web sučelje za višeuređajnu automatizaciju slanja poruka

Implementacija
Grafana

Grafana

Platforma za promatranje otvorenog koda za vizualizaciju i nadzor metrika

Implementacija
Gramps Web

Gramps Web

Samohostirana genealoška platforma za izradu i dijeljenje obiteljskih stabala

Implementacija
Grav

Grav

Moderan datotečni CMS koji ne zahtijeva bazu podataka, samo datoteke i mape

Implementacija
Grimmory

Grimmory

Samostalno hostiran upravitelj zbirke knjiga s ugrađenim čitačem i sinkronizacijom uređaja

Implementacija
Grimoire

Grimoire

Samostalno hostiran upravitelj oznaka s automatskim izvlačenjem metapodataka i pretraživanjem cijelog teksta

Implementacija
Grist

Grist

Hibrid proračunske tablice i baze podataka otvorenog koda za izradu podatkovnih aplikacija

Implementacija
Grocy

Grocy

Self-hosted grocery and household management solution for tracking food inventory

Implementacija
GrowthBook

GrowthBook

Platforma otvorenog koda za feature flagging i A/B testiranje

Implementacija
Habitica

Habitica

Gamificirani upravitelj zadataka koji pretvara produktivnost u RPG avanturu

Implementacija
Halo

Halo

Moderan CMS otvorenog koda s tržištem dodataka i blokovnim uređivačem

Implementacija
Harness

Harness

End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environments

Implementacija
Hasura GraphQL Engine

Hasura GraphQL Engine

GraphQL pokretač otvorenog koda s trenutnim API-jima preko bilo koje baze podataka

Implementacija
Headscale

Headscale

Samostalno hostiran kontrolni poslužitelj kompatibilan s Tailscaleom za WireGuard mrežno umrežavanje

Implementacija
Healthchecks

Healthchecks

Nadzor cron poslova i pozadinskih zadataka otvorenog koda s trenutnim upozorenjima

Implementacija
HedgeDoc

HedgeDoc

Kolaborativni Markdown uređivač u stvarnom vremenu za timsku dokumentaciju

Implementacija
Heimdall

Heimdall

Nadzorna ploča aplikacije za organiziranje i pristupanje vaših web usluga

Implementacija
Hermes Agent

Hermes Agent

Samopoboljšavajući agent umjetne inteligencije s ugrađenom petljom učenja i višeplatformskim slanjem poruka

Implementacija
Hermes WebUI

Hermes WebUI

Samohostirani Hermes AI agent i web chat UI objedinjeni u jednoj Docker implementaciji.

Implementacija
Hermes Workspace

Hermes Workspace

Otvorenog koda web sučelje komandnog centra za Hermes AI agenta

Implementacija
HeyForm

HeyForm

Izrađivač konverzacijskih obrazaca otvorenog koda s uvjetnom logikom i analitikom

Implementacija
Hi.Events

Hi.Events

Platforma otvorenog koda i samostalno hostirana za upravljanje događajima i prodaju ulaznica

Implementacija
Homarr

Homarr

Moderna samostalno hostana nadzorna ploča za organizaciju i nadzor svih vaših usluga

Implementacija
Home Assistant

Home Assistant

Platforma za automatizaciju doma otvorenog koda za upravljanje pametnim uređajima

Implementacija
Homebox

Homebox

Sustav za inventuru i organizaciju napravljen za kućne korisnike

Implementacija
Homebridge

Homebridge

HomeKit most za ne-Apple pametne kućne uređaje pomoću dodataka

Implementacija
Homepage

Homepage

Moderna, prilagodljiva nadzorna ploča aplikacije s integracijom Dockera

Implementacija
Homer

Homer

Jednostavna samostalno hostana statična nadzorna ploča za organiziranje svih vaših serverskih usluga

Implementacija
Hoop

Hoop

Infrastructure access gateway with automatic data masking and audit trails

Implementacija
Hoppscotch

Hoppscotch

Open-source API development and testing platform for developers and teams

Implementacija
HortusFox

HortusFox

Samohostiran sustav za upravljanje biljkama za praćenje rutina njege i organizaciju vrta

Implementacija
Huginn

Huginn

Samostalno hostirana platforma za automatizaciju za izgradnju agenata za nadzor

Implementacija
Hugo

Hugo

Munjevito brz generator statičkih stranica izgrađen u Go-u

Implementacija
HumHub

HumHub

Otvorenog koda korporativna društvena mreža i intranet platforma za timove

Implementacija
imgproxy

imgproxy

Brzi poslužitelj za obradu slika u hodu za promjenu veličine, obrezivanje i pretvorbu formata

Implementacija
Immich

Immich

Immich je visokoučinkovito rješenje za upravljanje fotografijama i videozapisima koje se samostalno hostira.

Implementacija
Infisical

Infisical

Upravitelj tajni otvorenog koda za sinkronizaciju varijabli okruženja i API ključeva među timovima i infrastrukturom

Implementacija
InfluxDB 2

InfluxDB 2

Jedinstvena platforma za vremenske serije s Flux upitima i integriranim web sučeljem

Implementacija
Inkscape

Inkscape

Uređivač vektorske grafike dostupan u pregledniku za ilustracije i SVG dizajn

Implementacija
InsForge

InsForge

Pozadinska platforma otvorenog koda s autentifikacijom, bazom podataka i pohranom za AI agente

Implementacija
InvenTree

InvenTree

Open-source inventar dijelova i upravljanje BOM-om za inženjerske timove

Implementacija
Invidious

Invidious

Alternativno sučelje za YouTube koje poštuje privatnost, bez oglasa ili praćenja

Implementacija
Invio

Invio

Minimalistički samostalno hostiran sustav za izdavanje računa za slobodnjake i male timove

Implementacija
Invoice Ninja

Invoice Ninja

Platforma otvorenog koda za fakturiranje i naplatu za freelancere i mala poduzeća

Implementacija
InvoiceShelf

InvoiceShelf

Platforma za fakturiranje otvorenog koda s ponudama, troškovima i portalom za plaćanje

Implementacija
Isso

Isso

Lagana, samohostirana Disqus alternativa za blogove i statičke web stranice

Implementacija
IT Tools

IT Tools

Collection of handy online tools for developers and IT professionals

Implementacija
ITFlow

ITFlow

PSA platforma otvorenog koda za MSP-ove s IT dokumentacijom, ticketingom i naplatom

Implementacija
iTop

iTop

Otvorena koda ITSM platforma i CMDB za upravljanje IT uslugama i infrastrukturom

Implementacija
Jackett

Jackett

Torrent tracker proxy koji prevodi upite za Sonarr, Radarr i druge alate za automatizaciju

Implementacija
Jaeger

Jaeger

Jaeger je sustav za distribuirano praćenje otvorenog koda za nadzor mikrousluga.

Implementacija
Jellyfin

Jellyfin

Besplatan medijski poslužitelj otvorenog koda za organiziranje i strujanje vaše medijske biblioteke

Implementacija
Jellyseerr

Jellyseerr

Alat za upravljanje medijskim zahtjevima za Jellyfin, Emby i Plex s radnim tijekom odobravanja

Implementacija
Jenkins

Jenkins

Jenkins je poslužitelj za automatizaciju otvorenog koda za CI/CD cjevovode

Implementacija
Jitsi Meet

Jitsi Meet

Samostalno hostirana platforma za videokonferencije s dijeljenjem zaslona i snimanjem

Implementacija
Jitsu

Jitsu

Platforma otvorenog koda za korisničke podatke i cjevovod za strujanje događaja za inženjere

Implementacija
JobOps

JobOps

Samostalno hostiran sustav za traženje posla koji pretražuje oglasnike i prilagođava životopise

Implementacija
Joomla

Joomla

CMS otvorenog koda za izradu dinamičnih web stranica i web aplikacija

Implementacija
Joplin Server

Joplin Server

Samostalno hostiran sinkronizacijski poslužitelj za aplikaciju za bilježenje Joplin

Implementacija
Jotty

Jotty

Lagana aplikacija za bilješke i popise s Markdownom i Kanban pločama

Implementacija
jsreport

jsreport

Samohostiran poslužitelj izvješća za PDF, Excel i DOCX iz HTML predložaka

Implementacija
JumpServer

JumpServer

Centralizirani pristupnik za povlašteni pristup za SSH, RDP i sesije baze podataka

Implementacija
Jupyter Notebook

Jupyter Notebook

Interaktivno web okruženje za kod uživo, analizu podataka i vizualizacije

Implementacija
JupyterLab

JupyterLab

JupyterLab je web-bazirano interaktivno razvojno okruženje za bilježnice i kod

Implementacija
Juxtapose

Juxtapose

Self-hosted notification router connecting webhooks to messaging platforms

Implementacija
Kan

Kan

Kanban ploča i alat za upravljanje projektima otvorenog koda, alternativa Trello-u

Implementacija
Kanboard

Kanboard

Kanboard is a free and open-source Kanban project management software

Implementacija
Kaneo

Kaneo

Upravljanje projektima otvorenog koda s kanban pločama i integracijom s GitHubom

Implementacija
Kapowarr

Kapowarr

Samostalno hostiran upravitelj stripova za automatsko preuzimanje i organizaciju

Implementacija
Karakeep

Karakeep

Karakeep je samostalno hostiran upravitelj oznaka s AI-pokretanim označavanjem i pretraživanjem

Implementacija
Kavita

Kavita

Vlastito hostirana digitalna knjižnica za stripove, mange i e-knjige

Implementacija
Keila

Keila

Samostalno hostirana platforma za newsletter s drag-and-drop uređivačem i SMTP isporukom

Implementacija
Kener

Kener

Statusna stranica otvorenog koda i platforma za nadzor dostupnosti s upravljanjem incidentima

Implementacija
Kestra

Kestra

Otvorena platforma za orkestraciju tijeka rada za podatkovne cjevovode i automatizaciju

Implementacija
Keycloak

Keycloak

Upravljanje identitetom i pristupom otvorenog koda uz SSO, OAuth2 i SAML

Implementacija
Khoj

Khoj

AI pomoćnik otvorenog koda za razgovor s vašim dokumentima i webom

Implementacija
Kibana

Kibana

Korisničko sučelje za vizualizaciju otvorenog koda za Elasticsearch s nadzornim pločama i pretraživanjem

Implementacija
Kill Bill

Kill Bill

Open-source platforma za naplatu pretplate i plaćanja za SaaS i tržišta

Implementacija
Kimai

Kimai

Samostalno hostirano praćenje vremena za freelancere, agencije i timove

Implementacija
KitchenOwl

KitchenOwl

Samostalno hostiran zajednički popis za kupovinu namirnica, upravitelj recepata i planer obroka

Implementacija
Koillection

Koillection

Samohostirani upravitelj zbirke za katalogiziranje knjiga, igara, vinila i više

Implementacija
Komari

Komari

Lagana samohostirana nadzorna ploča za praćenje poslužitelja s metrikama u stvarnom vremenu

Implementacija
Komga

Komga

Samostalno hostiran medijski poslužitelj za stripove, mange, časopise i e-knjige uz podršku za OPDS i sinkronizaciju

Implementacija
Kong

Kong

Cloud-native API gateway izgrađen za hibridna i multi-cloud okruženja

Implementacija
Kotaemon

Kotaemon

Chatbot otvorenog koda za pitanja i odgovore o dokumentima s podrškom za više LLM-ova i OCR

Implementacija
Kroki

Kroki

Jedinstveni API za dijagrame kao kod koji prikazuje 30+ vrsta dijagrama putem HTTP-a

Implementacija
Kutt

Kutt

Moderan samostalno hostiran skraćivač URL-ova s prilagođenim domenama, analitikom i REST API-jem

Implementacija
Label Studio

Label Studio

Platforma otvorenog koda za označavanje i anotaciju podataka za projekte strojnog učenja

Implementacija
Lago

Lago

Platforma otvorenog koda za mjerenje i naplatu po potrošnji

Implementacija
Langflow

Langflow

Langflow je vizualni AI izrađivač tijeka rada za izradu LLM aplikacija

Implementacija
Langfuse

Langfuse

Platforma za inženjering LLM-a otvorenog koda za vidljivost i evaluaciju

Implementacija
LanguageTool

LanguageTool

Open-source provjera gramatike, stila i pravopisa za 25+ jezika

Implementacija
LazyLibrarian

LazyLibrarian

Samostalno hostirana automatizacija za preuzimanje e-knjiga i audio-knjiga s praćenjem autora

Implementacija
Leantime

Leantime

Sustav za upravljanje projektima otvorenog koda namijenjen osobama koje nisu voditelji projekata

Implementacija
Lemmy

Lemmy

Federirani agregator linkova i platforma za raspravu za samostalno hostirane forume

Implementacija
LibreChat

LibreChat

LibreChat je AI chat sučelje s podrškom za RAG za korištenje LLM-ova s više pružatelja

Implementacija
LibreDesk

LibreDesk

Helpdesk otvorenog koda s višekanalnim upravljanjem tiketima, chatom uživo i upravljanjem SLA-om

Implementacija
LibrePhotos

LibrePhotos

Samostalno hostirano upravljanje fotografijama s prepoznavanjem lica i pretraživanjem pokretanim umjetnom inteligencijom

Implementacija
LibreSpeed

LibreSpeed

Samostalno hostiran HTML5 server za testiranje brzine interneta s ugrađenom bazom podataka rezultata

Implementacija
LibreTranslate

LibreTranslate

Besplatni i otvorenog koda API za strojno prevođenje koji je u potpunosti samostalno hostiran

Implementacija
Lidarr

Lidarr

Automatizirani upravitelj i organizator glazbene kolekcije za Usenet i torrente

Implementacija
Lightdash

Lightdash

BI platforma otvorenog koda izgrađena oko dbt-a za istraživanje podataka i nadzorne ploče

Implementacija
LimeSurvey

LimeSurvey

Profesionalna platforma za online ankete za izradu i upravljanje upitnicima

Implementacija
Linkding

Linkding

Linkding je minimalan, brz, samohostiran upravitelj oznaka.

Implementacija
LinkStack

LinkStack

Samohostirana alternativa Linktreeu za brendirane stranice s poveznicama u opisu profila

Implementacija
Linkwarden

Linkwarden

Linkwarden je samohostirani upravitelj oznaka s arhiviranjem cijele stranice

Implementacija
Listmonk

Listmonk

Visokoučinkovit samostalno ugošćen upravitelj biltena i mailing lista

Implementacija
LiteLLM

LiteLLM

LiteLLM je AI pristupnik za pozivanje 100+ LLM-ova koristeći OpenAI format.

Implementacija
Livebook

Livebook

Elixir bilježnice otvorenog koda za znanost o podacima, ML i suradnju u stvarnom vremenu

Implementacija
LLDAP

LLDAP

Lagani autentifikacijski poslužitelj koji pruža pojednostavljenu LDAP pozadinu za samostalno hostirane aplikacije

Implementacija
LMS

LMS

Lagan samostalno ugošćen poslužitelj za streaming glazbe sa Subsonic API-jem

Implementacija
LobeChat

LobeChat

Moderan okvir za AI chat otvorenog koda koji podržava više pružatelja LLM-a

Implementacija
Local Deep Research

Local Deep Research

Samostalno hostiran AI asistent za dubinsko istraživanje pokretan pružateljima LLM-a u oblaku

Implementacija
LocalAI

LocalAI

Samohostirani API poslužitelj kompatibilan s OpenAI-jem za lokalno zaključivanje AI modela

Implementacija
Locust

Locust

Alat za distribuirano testiranje opterećenja temeljen na Pythonu s web sučeljem u stvarnom vremenu

Implementacija
Logseq

Logseq

Samohostirana baza znanja s naglaskom na privatnost i outliner temeljen na blokovima

Implementacija
Logto

Logto

Logto je sveobuhvatna platforma za identitet i autentifikaciju s podrškom za OAuth i OIDC.

Implementacija
LubeLogger

LubeLogger

Sveobuhvatan sustav za održavanje vozila i upravljanje gorivom

Implementacija
Lychee

Lychee

Samohostirana platforma za upravljanje fotografijama s organizacijom albuma, pregledavanjem EXIF podataka i detaljnim kontrolama dijeljenja

Implementacija
Mage AI

Mage AI

Mage AI je alat za podatkovne cjevovode za izgradnju i upravljanje ETL tijekovima rada.

Implementacija
Mail-Archiver

Mail-Archiver

Samohostirano arhiviranje e-pošte s IMAP sinkronizacijom, pretraživanjem cijelog teksta i izvozom

Implementacija
Mailpit

Mailpit

Alat za testiranje e-pošte otvorenog koda s prijemnim sandučićem u pregledniku za programere

Implementacija
Maloja

Maloja

Samohostirana baza podataka glazbenih scrobbleova s osobnim ljestvicama slušanja

Implementacija
Manticore Search

Manticore Search

Pretraživač otvorenog koda s pretraživanjem cijelog teksta i vektorskim pretraživanjem putem MySQL protokola

Implementacija
MariaDB

MariaDB

Poslužitelj relacijske baze podataka otvorenog koda i izravna zamjena za MySQL

Implementacija
Marimo

Marimo

Reaktivna Python bilježnica otvorenog koda s podrškom za SQL i ponovljivim izvršavanjem

Implementacija
Marreta

Marreta

Samostalno hostiran proxy za članke za čisto čitanje bez oglasa s inteligentnim keširanjem

Implementacija
Mastodon

Mastodon

Samohostirani federirani mikrobloging poslužitelj temeljen na standardu ActivityPub

Implementacija
Mathesar

Mathesar

Web sučelje nalik proračunskoj tablici za istraživanje i uređivanje PostgreSQL baza podataka

Implementacija
Matomo

Matomo

Vodeća platforma za web analitiku otvorenog koda s potpunim vlasništvom nad podacima i privatnošću

Implementacija
Matrix Synapse

Matrix Synapse

Matrix homeserver otvorenog koda za decentraliziranu, šifriranu komunikaciju

Implementacija
Mattermost

Mattermost

Platforma za timsku suradnju otvorenog koda s razmjenom poruka, dijeljenjem datoteka i integracijama

Implementacija
Mautic

Mautic

Automatizacija marketinga otvorenog koda za e-mail kampanje, bodovanje potencijalnih klijenata i korisnička putovanja

Implementacija
MaxKB

MaxKB

MaxKB je platforma otvorenog koda za izgradnju agenata baze znanja poslovne klase s umjetnom inteligencijom

Implementacija
Mayan EDMS

Mayan EDMS

Open-source upravljanje dokumentima s OCR-om, pretraživanjem cijelog teksta i radnim tokovima

Implementacija
Maybe

Maybe

Aplikacija otvorenog koda za osobne financije i upravljanje imovinom

Implementacija
Mazanoke

Mazanoke

Optimizator slika temeljen na pregledniku s pretvorbom formata i uklanjanjem EXIF-a

Implementacija
Mealie

Mealie

Mealie je samostalno hostiran upravitelj recepata s planiranjem obroka i popisima za kupovinu

Implementacija
Medusa

Medusa

Automatski upravitelj videobiblioteke za TV serije uz podršku za Plex i Jellyfin

Implementacija
Meilisearch

Meilisearch

Munjevito brza tražilica za moderne aplikacije

Implementacija
Memgraph

Memgraph

Grafička baza podataka u memoriji za analitiku u stvarnom vremenu na povezanim podacima

Implementacija
Memos

Memos

Memos je lagana aplikacija za bilješke koja privatnost stavlja na prvo mjesto

Implementacija
MeshCentral

MeshCentral

Samostalno hostirana platforma za daljinsko praćenje i upravljanje stolnim računalima, poslužiteljima i IoT uređajima

Implementacija
Metabase

Metabase

Platforma otvorenog koda za poslovnu inteligenciju za vizualizaciju podataka i analitiku

Implementacija
MetaTrader 5

MetaTrader 5

MetaTrader 5 terminal za trgovanje, dostupan putem preglednika, za trgovanje forexom i CFD-ovima 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu

Implementacija
MeTube

MeTube

MeTube je web-bazirani program za preuzimanje videozapisa za YouTube i druge platforme

Implementacija
MicroBin

MicroBin

Lagan samostalno hostiran pastebin, dijelitelj datoteka i skraćivač URL-ova u Rustu

Implementacija
Milvus

Milvus

Vektorska baza podataka otvorenog koda izgrađena za AI aplikacije i pretraživanje sličnosti

Implementacija
MindsDB

MindsDB

MindsDB je AI platforma za izgradnju modela strojnog učenja iz poslovnih podataka

Implementacija
Mini QR

Mini QR

Samohostirajući generator QR kodova s prilagođenim stilovima i skupnim izvozom

Implementacija
Miniflux

Miniflux

Minimalistički čitač RSS feedova s jasnim načelima i čistim web sučeljem

Implementacija
MiroFish

MiroFish

AI prediktivni mehanizam pokretan simulacijom rojevne inteligencije s više agenata

Implementacija
MiroTalk

MiroTalk

Samohostirane P2P videokonferencije uz neograničene sobe i dijeljenje zaslona

Implementacija
Mongo Express

Mongo Express

Web-bazirano admin sučelje za MongoDB za pregledavanje, uređivanje i upravljanje bazama podataka

Implementacija
MongoDB 4

MongoDB 4

Dokumentno orijentirana NoSQL baza podataka s pohranom dokumenata nalik JSON-u

Implementacija
Monica

Monica

Sustav za upravljanje osobnim odnosima za dokumentiranje vašeg života

Implementacija
Moodist

Moodist

Mikser ambijentalnog zvučnog pejzaža s alatima za produktivnost za duboku koncentraciju i opuštanje

Implementacija
Moodle

Moodle

Sustav za upravljanje učenjem otvorenog koda kojem vjeruje preko 489 milijuna korisnika diljem svijeta

Implementacija
Morphic

Morphic

Tražilica umjetne inteligencije otvorenog koda s generativnim odgovorima i navodima izvora

Implementacija
mStream

mStream

Lagan samohostirajući poslužitelj za strujanje glazbe s izvornim iOS i Android aplikacijama

Implementacija
Mylar3

Mylar3

Samostalno hostirani automatizirani program za preuzimanje stripova i upravitelj knjižnice

Implementacija
MySQL

MySQL

Brza, pouzdana relacijska baza podataka otvorenog koda za web i aplikacijska opterećenja

Implementacija
n8n

n8n

Platforma za automatizaciju tijeka rada s vizualnim sučeljem temeljenim na čvorovima

Implementacija
Nango

Nango

Platforma otvorenog koda za integraciju OAuth-a i API-ja za 300+ usluga

Implementacija
NATS

NATS

Sustav za razmjenu poruka izvorno u oblaku s pub/sub, request-reply i JetStream

Implementacija
Navidrome

Navidrome

Navidrome je samohostirani glazbeni poslužitelj s web i mobilnim strujanjem

Implementacija
Neko

Neko

Samohostirani virtualni preglednik za kolaborativno pregledavanje weba i streaming

Implementacija
Neo4j

Neo4j

Vodeća svjetska grafička baza podataka otvorenog koda za povezane podatke

Implementacija
NetBird Client

NetBird Client

Siguran mrežni VPN klijent temeljen na WireGuardu sa SSO-om i detaljnim kontrolama pristupa

Implementacija
NetBox

NetBox

Open-source modeliranje mrežne infrastrukture za IPAM, DCIM i dokumentaciju

Implementacija
Netdata

Netdata

Agent za nadzor infrastrukture u stvarnom vremenu s 800+ integracija

Implementacija
New API

New API

Novi API je LLM pristupnik i sustav za upravljanje AI imovinom za više pružatelja

Implementacija
Nextcloud

Nextcloud

Nextcloud je moćna samohostirana platforma za produktivnost

Implementacija
Nexterm

Nexterm

Upravljanje poslužiteljem putem preglednika za SSH, VNC i RDP veze

Implementacija
Nexus Repository Manager

Nexus Repository Manager

Univerzalni upravitelj repozitorijem artefakata za Maven, npm, Docker i PyPI

Implementacija
NocoBase

NocoBase

NocoBase je proširiva no-code/low-code platforma za izradu aplikacija

Implementacija
NocoDB

NocoDB

Alternativa Airtableu otvorenog koda koja baze podataka pretvara u pametne proračunske tablice

Implementacija
Node-RED

Node-RED

Nisko-kodni vizualni alat za povezivanje IoT uređaja, API-ja i online usluga

Implementacija
NodeBB

NodeBB

NodeBB je moderna platforma za raspravu u stvarnom vremenu za izgradnju foruma zajednice

Implementacija
Norish

Norish

Samostalno hostiran upravitelj recepata s uvozom s društvenih mreža i sinkronizacijom kućanstva

Implementacija
NoteDiscovery

NoteDiscovery

Samohostirana Markdown baza znanja s grafičkim prikazom i AI integracijom

Implementacija
Notifuse

Notifuse

Samostalno hostirana platforma za e-mail marketing i transakcijski e-mail

Implementacija
Novu

Novu

Infrastruktura otvorenog koda za obavijesti putem e-pošte, SMS-a i push dostave

Implementacija
ntfy

ntfy

Samostalno hostiran server za push obavijesti za slanje upozorenja putem jednostavnih HTTP zahtjeva

Implementacija
NZBGet

NZBGet

Učinkoviti C++ Usenet binarni preuzimač s PAR2 popravkom i web sučeljem

Implementacija
NZBHydra2

NZBHydra2

Usenet agregator meta-pretraživanja koji objedinjuje indeksere iza jednog Newznab API-ja

Implementacija
October CMS

October CMS

PHP CMS temeljen na Laravelu za izradu fleksibilnih web stranica i web aplikacija

Implementacija
Odoo

Odoo

Platforma otvorenog koda za ERP i CRM za upravljanje poslovanjem i e-trgovinu

Implementacija
Odysseus

Odysseus

Samohostiran AI radni prostor s chatom, agentima, dubinskim istraživanjem i trajnom memorijom

Implementacija
OliveTin

OliveTin

Samostalno hostirano web korisničko sučelje za sigurno pokretanje unaprijed definiranih shell naredbi

Implementacija
Ollama

Ollama

Pokrenite velike jezične modele lokalno s jednostavnim API-jem za AI aplikacije

Implementacija
Ombi

Ombi

Samostalno hostiran sustav za zahtjeve za Plex, Emby i Jellyfin s automatskim ispunjenjem

Implementacija
OmniTools

OmniTools

OmniTools je sve-u-jednom web alatnica s 80+ alata za svakodnevne zadatke.

Implementacija
OneDev

OneDev

OneDev je samohostirani Git poslužitelj s ugrađenim CI/CD-om i upravljanjem projektima

Implementacija
OneTimeSecret

OneTimeSecret

Podijelite samouništavajuće tajne putem poveznica za jednokratni pregled

Implementacija
ONLYOFFICE Docs

ONLYOFFICE Docs

Samostalno hostan online uredski paket s kolaborativnim uređivanjem kompatibilnim s MS Officeom

Implementacija
Onyx

Onyx

Platforma otvorenog koda za AI chat i pretraživanje za poduzeća koja radi sa svakim LLM-om

Implementacija
Open Journal Systems

Open Journal Systems

Platforma otvorenog koda za upravljanje akademskim časopisima i objavljivanje otvorenog pristupa

Implementacija
Open Notebook

Open Notebook

AI-pokretana aplikacija za bilješke za pisanje, istraživanje i organiziranje znanja u jednom radnom prostoru

Implementacija
Open WebUI

Open WebUI

Samostalno hostirano AI sučelje za chat koje podržava više pružatelja LLM-a s mogućnostima RAG-a

Implementacija
OpenBao

OpenBao

Upravitelj tajni otvorenog koda za pohranjivanje i pristupanje osjetljivim vjerodajnicama

Implementacija
OpenClaw

OpenClaw

Osobni AI pomoćnik s podrškom za višekanalno slanje poruka (prije Moltbot/Clawdbot)

Implementacija
OpenCloud

OpenCloud

Sinkronizacija i suradnja datoteka otvorenog koda s ugrađenim upravljanjem identitetima

Implementacija
OpenEMR

OpenEMR

Elektronički zdravstveni zapisi otvorenog koda i upravljanje praksom za klinike

Implementacija
Opengist

Opengist

Samohostirani pastebin pokretan Gitom, alternativa otvorenog koda za GitHub Gist

Implementacija
OpenHands

OpenHands

Autonomni AI agent otvorenog koda za zadatke softverskog inženjerstva

Implementacija
OpenHuman

OpenHuman

Samostalno hostirana osobna AI jezgra s memorijom, agentima i 118+ integracija aplikacija

Implementacija
OpenObserve

OpenObserve

Cloud-native platforma za uočljivost za logove, metrike, tragove i nadzorne ploče

Implementacija
OpenPanel

OpenPanel

Analitika proizvoda s prioritetom na privatnost, uz nadzorne ploče u stvarnom vremenu i ponovnu reprodukciju sesije

Implementacija
OpenProject

OpenProject

Upravljanje projektima otvorenog koda uz Ganttovim dijagramima, Agile pločama, praćenjem vremena

Implementacija
OpenSearch

OpenSearch

Mehanizam za pretraživanje i analizu otvorenog koda, račvanje zajednice Elasticsearcha

Implementacija
OpenSign

OpenSign

Besplatna alternativa DocuSignu otvorenog koda za pravno obvezujuće potpisivanje dokumenata

Implementacija
OpenSpeedTest

OpenSpeedTest

Samohostiran HTML5 test brzine mreže bez Flasha ili Jave

Implementacija
OpenViking

OpenViking

OpenViking je kontekstna baza podataka otvorenog koda izgrađena za AI agente.

Implementacija
OpenVPN Access Server

OpenVPN Access Server

Potpuno opremljen VPN poslužitelj s administracijom putem weba i upravljanjem klijentima

Implementacija
OpnForm

OpnForm

Izrađivač obrazaca otvorenog koda s uvjetnom logikom, ugradnjama i upravljanjem odgovorima

Implementacija
OrangeHRM

OrangeHRM

HR platforma otvorenog koda za upravljanje zaposlenicima, odsustvima i zapošljavanjem

Implementacija
Outline

Outline

Outline je moderna timska wiki i baza znanja sa suradnjom u stvarnom vremenu

Implementacija
Overleaf

Overleaf

Suradnički LaTeX uređivač otvorenog koda za znanstveno i akademsko pisanje

Implementacija
Overseerr

Overseerr

Alat za upravljanje zahtjevima za medije i otkrivanje za Plex s tokom rada odobrenja

Implementacija
Owncast

Owncast

Samohostirani poslužitelj za prijenos uživo i chat s podrškom za RTMP i Fediverse

Implementacija
ownCloud

ownCloud

Samostalno hostirana platforma za sinkronizaciju, dijeljenje i suradnju datoteka za timove

Implementacija
OxiCloud

OxiCloud

Lagana samohostirana pohrana u oblaku temeljena na Rustu s podrškom za Nextcloud klijent

Implementacija
PairDrop

PairDrop

PairDrop je web-bazirani alat za dijeljenje datoteka za trenutne prijenose između uređaja

Implementacija
Paisa

Paisa

Praćenje osobnih financija s dvostavnim knjigovodstvom i praćenjem ulaganja

Implementacija
Pangolin Newt

Pangolin Newt

Klijent WireGuard tunela u korisničkom prostoru za siguran daljinski pristup putem Pangolina

Implementacija
Paperclip

Paperclip

Paperclip je platforma za orkestraciju AI/ML-a za autonomne timove.

Implementacija
Paperless-ngx

Paperless-ngx

Sustav za upravljanje dokumentima koji pretvara fizičke dokumente u digitalne arhive s mogućnošću pretraživanja

Implementacija
Papermerge

Papermerge

Sustav za upravljanje dokumentima otvorenog koda za skeniranje, OCR i organiziranje PDF-ova

Implementacija
Papra

Papra

Minimalistička platforma otvorenog koda za upravljanje dokumentima i arhiviranje

Implementacija
Parseable

Parseable

Jezero podataka otvorenog koda za observability: logovi, metrike i tragovi

Implementacija
Passbolt

Passbolt

Timski upravitelj lozinki otvorenog koda s end-to-end OpenPGP enkripcijom i dijeljenjem

Implementacija