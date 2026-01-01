Postavite DenoKV instalacijom jednim klikom.
Visoko konzistentna baza podataka ključ-vrijednost koju je izgradio Deno tim s ACID transakcijama i JavaScript-native API-jem.
Odaberite VPS plan za DenoKV
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz DenoKV
DenoKV je moderna baza podataka ključ-vrijednost koju su izgradili kreatori Denoa, nudeći snažno dosljednu pohranu s jamstvima ACID transakcija i JavaScript-nativnim API-jem koji se prirodno integrira u Deno aplikacije. Podržava atomske operacije, sekundarne indekse, automatsko verziranje i učinkovito rukovanje malim metapodacima i velikim binarnim objektima — sve podržano SQLite mehanizmom za pohranu za pouzdanu trajnost.
Samostalno hostiranje DenoKV-a na vašem VPS-u daje vam predvidljive performanse i troškove u usporedbi s upravljanim uslugama baze podataka, potpunu kontrolu nad vašim slojem podataka i autentifikaciju temeljenu na tokenima za siguran pristup. To je idealna pozadinska pohrana za Deno aplikacije koje trebaju pouzdanu pohranu ključ-vrijednost bez vendor lock-ina ili promjenjivih cloud pricinga.
DenoKV ključne značajke
ACID transakcije
JavaScript-Native API
Dizajnirano posebno za Deno s idiomatskim asinkronim API-jem koji se prirodno integrira u postojeće Deno aplikacije i Deno Deploy projekte.
Atomske operacije s više ključeva
Izvršavajte uvjetne operacije čitanja-modificiranja-pisanja preko više ključeva u jednoj atomskoj transakciji, omogućujući upravljanje stanjem bez uvjeta utrke.
Sekundarni indeksi
Definirajte sekundarne indekse na vašim podacima kako biste omogućili učinkovita pretraživanja izvan primarnog ključa bez vanjske infrastrukture za upite.
Sigurnost temeljena na tokenima
Osigurava sav pristup bazi podataka generiranim pristupnim tokenom, sprječavajući neovlaštene veze u spremište ključ-vrijednost.
Zašto pokrenuti DenoKV na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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