DenoKV je moderna baza podataka ključ-vrijednost koju su izgradili kreatori Denoa, nudeći snažno dosljednu pohranu s jamstvima ACID transakcija i JavaScript-nativnim API-jem koji se prirodno integrira u Deno aplikacije. Podržava atomske operacije, sekundarne indekse, automatsko verziranje i učinkovito rukovanje malim metapodacima i velikim binarnim objektima — sve podržano SQLite mehanizmom za pohranu za pouzdanu trajnost.

Samostalno hostiranje DenoKV-a na vašem VPS-u daje vam predvidljive performanse i troškove u usporedbi s upravljanim uslugama baze podataka, potpunu kontrolu nad vašim slojem podataka i autentifikaciju temeljenu na tokenima za siguran pristup. To je idealna pozadinska pohrana za Deno aplikacije koje trebaju pouzdanu pohranu ključ-vrijednost bez vendor lock-ina ili promjenjivih cloud pricinga.