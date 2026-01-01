Naši AI agenti

AI alati daju vam prazan chat okvir. Od vas se očekuje da shvatite što pitati, kako pitati i što dalje učiniti.

Naši agenti dolaze s ugrađenim vještinama. Svaki je stručnjak koji zna što treba učiniti i kako pomoći. Tim od 7 AI agenata koji vam pomaže razviti vaše poslovanje od prvog dana.