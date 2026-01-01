Rano izdanje

Razvijte svoje poslovanje uz pomoć AI agenata

AI agents built for real business tasks - from strategy and SEO to marketing and sales. Works right inside your Hostinger account. Start for free and scale with a team of specialized agents.
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Naši AI agenti

AI alati daju vam prazan chat okvir. Od vas se očekuje da shvatite što pitati, kako pitati i što dalje učiniti.

Naši agenti dolaze s ugrađenim vještinama. Svaki je stručnjak koji zna što treba učiniti i kako pomoći. Tim od 7 AI agenata koji vam pomaže razviti vaše poslovanje od prvog dana.

Meet your team

From strategy to sales, every agent is a specialist. Pick the one you need and let it work.

Business Advisor

Evaluates your idea, maps out your positioning, and gives you a clear plan for what to prioritize first.

Creative writer

Writes your blog posts, landing pages, and product copy in your voice so you can hit publish with confidence.

SEO Consultant

Researches your keywords, audits your pages, and builds you a plan to rank where your customers are searching.

Marketing Planner

Plans your campaigns, writes your posts, and keeps your marketing consistent even when you're short on time.

Legal advisor

Drafts your policies, reviews your contracts, and makes sure your business is covered before problems show up.

Customer Comms

Writes your customer emails, press releases, and internal updates so you always sound polished when it matters.

Sales & Outreach

Builds your pitches, writes your outreach, and handles objections so more conversations turn into closed deals.

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Explore our AI agents capabilities.

Bring your tools
Connections

Bring your tools

Connect third-party services so your agents can use them during chat.
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Gmail

Gmail

Outlook

Outlook

HubSpot

HubSpot

Google Tasks

Google Tasks

Notion

Notion

Perplexity AI

Perplexity AI

Jira

Jira

Discord

Discord

Github

Github

Twitter

Twitter

Firecrawl

Firecrawl

Figma

Figma

Google Calendar

Google Calendar

Google Drive

Google Drive

YouTube

YouTube

Reddit

Reddit

See all connections

Tri koraka. To je to.

01

Odaberite svoj izazov

Trebate bolji SEO? Plan sadržaja? Pravne stranice? Odaberite agenta koji vam odgovara.
02

Razgovarajte sa svojim agentom

Recite im o svom poslu. Postavit će prava pitanja i potom se baciti na posao.
03

Ostvarite stvarne rezultate

Strategije, objave na blogu, revizije, e-mail kampanje. Spremno za kopiranje, lijepljenje i korištenje.
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Napravljeno za vlasnike tvrtki, ne za inženjere

Napravljeno za vašu Hostinger stranicu

Vaši agenti su stvoreni za rad s alatima koje već koristite: vašom web stranicom, vašom domenom i vašim poslovanjem.

Nisu vam potrebne tehničke vještine

Ako možete razgovarati, možete koristiti Agente. Ne morate pamtiti naredbe, nije potrebno postavljanje

Stručnjaci, a ne generalisti

Svaki agent je obučen za jedan posao. Dobivate stručnu pomoć, a ne generičkog asistenta koji pokušava raditi sve.

Vaši podaci ostaju vaši

Razgovori su privatni. Ne obučavamo se na vašim podacima niti ih dijelimo s trećim stranama.

Pridružite se milijunima zadovoljnih klijenata

Hostinger je mjesto gdje ćete pronaći sve što želite jer pruža sve alate koji mogu doprinijeti uspjehu poslovanja.

M.Akram Bazerbashi

M.Akram Bazerbashi

Hostinger koristim već neko vrijeme i moje iskustvo je stvarno dobro. Proces postavljanja je bio ekstra jednostavan, čak i za nekoga tko nije previše tehnički potkovan.

Dm Rawat

Dm Rawat

Praktično, pouzdano i dobro održavano, s izvrsnim timom za podršku spremnim pomoći u bilo kojem trenutku. Sve preporuke.

Amir Benslama

Amir Benslama

Vaš tim AI agenata je spreman. Jeste li vi?

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Vaš tim AI agenata je spreman. Jeste li vi?

Često postavljana pitanja

Što je Hostinger Agents?

Hostinger Agents je aplikacija pokretana umjetnom inteligencijom koja vam daje tim specijaliziranih agenata — svaki je stvoren za specifično poslovno područje poput strategije, pisanja, SEO-a, marketinga, pravnih poslova, komunikacije s klijentima i prodaje. Umjesto jednog generičkog chatbota, dobivate fokusirane stručnjake s kojima možete razgovarati bilo kada, jednostavnim jezikom. Nisu potrebne tehničke vještine.

Za koga je Hostinger Agents?

Namijenjen je samostalnim poduzetnicima, onima koji rade dodatne poslove i vlasnicima malih poduzeća koji se sami brinu o svemu. Ako ste ikada poželjeli imati stratega, pisca, marketinškog stručnjaka ili pravnog savjetnika na raspolaganju — to je upravo ono što vam Hostinger Agents pruža.

Po čemu se razlikuje od ChatGPT-a?

Za razliku od AI chatbota opće namjene, svaki Hostinger Agent prethodno je obučen s dubokom stručnošću u određenoj poslovnoj domeni. Ne morate kreirati savršenu naredbu — samo odaberite agenta i vještinu, a on će vas odvesti do korisnog rezultata.

Što su vještine i kako funkcioniraju?

Vještine su unaprijed definirani predlošci zadataka unutar svakog agenta. Umjesto da smišljate što pitati, odaberete vještinu i agent vas vodi kroz specifičan ishod — poput pisanja objave na blogu, provođenja istraživanja ključnih riječi ili generiranja pravila o privatnosti. Vještine su brže, strukturiranije i daju bolje rezultate nego kad počinjete od praznog razgovora.

Trebam li početi ispočetka svaki put kad otvorim aplikaciju?

Ne. Svaki agent održava jedan, neprekinuti razgovor s vama — nema sesija koje istječu, nema povijesti kojom treba upravljati. Zatvorite aplikaciju i vratite se kasnije, a agent nastavlja točno tamo gdje ste stali. Nema potrebe ponovno objašnjavati svoj poslovni kontekst svaki put.

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