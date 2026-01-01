Povežite svoje učenike s alatima koji su im potrebni
Za koga je program namijenjen
Kreatori tečajeva i zajednice
Institucije
Edukatori digitalnih vještina
Pouzdani glasovi
Zašto edukatori biraju Hostinger
Model s visokom stopom konverzije
Zarada temeljena na učinku
Alati koje studenti zapravo koriste
Jednostavno za početak i skaliranje
Pridružite se programu u četiri jednostavna koraka
1. Pošaljite svoju prijavu
2. Dobijte odobrenje
3. Postavljanje partnerskog računa
4. Promovirajte se i zaradite
Želim izraziti svoju zahvalnost na ovom partnerstvu s Hostingerom. Danas je to postalo ne samo glavni motor moje tvrtke, već i izvor jednostavnosti i rezultata za moje studente.
Većina mojih učenika nikada u životu nije izradila web stranicu, ali zahvaljujući Hostingerovom AI alatu za izradu web stranica uspješno su pokrenuli svoje prve stranice i bili su jako uzbuđeni.
Često postavljana pitanja o programu obrazovnog partnerstva
Što je Hostingerov obrazovni partnerski program?
Hostingerov obrazovni partnerski program je suradnja temeljena na učinku, posebno osmišljena za edukatore, kreatore tečajeva i institucije. Izgrađen je na jednostavnoj ideji: vašim studentima potrebni su pouzdani alati za izradu stvarnih projekata online, a vi ste nagrađeni za povezivanje s jednom od najboljih platformi u industriji. Ovaj je program osmišljen da raste zajedno s vašom publikom.
Tko može postati partner?
Ovaj je program izvrstan ako stvarate obrazovni sadržaj, a vaša publika uključuje učenike zainteresirane za bilo koju od sljedećih tema: web razvoj ili programiranje, AI alate i automatizaciju, digitalni marketing, Vibe kodiranje, freelancing i poduzetništvo ili zarađivanje novca online.
Ne trebate masovnu publiku. Angažman je važniji od dosega - zajednica od 1000 studenata kojoj se vjeruje može nadmašiti pasivnu publiku od milijun. Ako vaše preporuke imaju težinu, želimo surađivati s vama.
Koje vrste partnerstava program uključuje?
Program obrazovnog partnerstva obuhvaća dvije glavne vrste partnerstva. Tečajeve vođene influencerima i edukatorima (B2C) — za pojedinačne kreatore, instruktore i influencere koji podučavaju putem online tečajeva, zajednica ili kanala sadržaja. I programe vođene institucijama (B2B) — za sveučilišta, EdTech tvrtke, škole programiranja i platforme za e-učenje koje žele integrirati Hostinger u svoj formalni kurikulum ili studentske resurse.
Bez obzira jeste li samostalni kreator s 1000 pratitelja ili institucija koja opslužuje tisuće studenata, u ovom programu ima mjesta za vas.
Kako moji učenici mogu imati koristi od ovog programa?
Vaši studenti dobivaju pristup vrhunskim alatima pokretanim umjetnom inteligencijom koji im omogućuju izradu web stranica, pokretanje tvrtki i oživljavanje projekata - čak i bez prethodnog tehničkog iskustva. Hostingerova platforma osmišljena je kako bi početnike od ideje do web stranice odvela u nekoliko minuta, a ne mjeseci.
Učenjem s alatima koje profesionalci zapravo koriste, vaši studenti stječu stvarnu, praktičnu prednost. Oni ne samo da izvršavaju vježbe - oni grade stvari koje funkcioniraju u stvarnom svijetu. To je značajna nadogradnja bilo kojeg nastavnog plana i programa usmjerenog na digitalni marketing, web razvoj, poduzetništvo ili umjetnu inteligenciju.
Koje će Hostinger proizvode koristiti moji studenti?
Hostinger nudi cjelovit ekosustav alata prilagođenih učenicima u svakoj fazi - od izrade njihove prve web stranice do implementacije složenih automatiziranih radnih procesa. Ovisno o vašem nastavnom planu i programu, vaši učenici mogu koristiti web hosting i WordPress hosting za pokretanje bilo koje vrste web stranice ili bloga; AI Website Builder za izradu profesionalnog web mjesta u nekoliko minuta bez potrebe za kodiranjem; Hostinger Horizons, alat za izradu aplikacija pokretan umjetnom inteligencijom koji učenicima omogućuje stvaranje i implementaciju web aplikacija jednostavnim opisivanjem onoga što žele; VPS hosting za naprednije projekte i prilagođena poslužiteljska okruženja; Node.js hosting za aplikacije temeljene na JavaScriptu; samostalno hostirani n8n za automatizaciju radnih procesa, savršen za automatizaciju i tečajeve usmjerene na umjetnu inteligenciju; OpenClaw jednim klikom za brzo implementaciju popularnih aplikacija bez ručnog postavljanja; te registraciju domene i Hostinger e-poštu za uspostavljanje profesionalne online prisutnosti od prvog dana.
Što god vaš tečaj pokriva, postoji Hostinger proizvod koji se prirodno uklapa u putovanje učenja.
Koje promotivne materijale i podršku ću dobiti?
Kao obrazovni partner, dobivate kompletan set alata koji će vam pomoći u učinkovitoj promociji Hostingera od prvog dana. To uključuje gotove bannere i kreativne materijale koje možete izravno umetnuti u svoj tečaj ili sadržaj; sažetke proizvoda s jasnim pregledima Hostinger proizvoda kako biste o njima mogli govoriti s povjerenjem; znanje o prodajnim lijevcima i najbolje strategije temeljene na onome što funkcionira kod naših najboljih partnera; smjernice o integracijama proizvoda kako bi se Hostinger prirodno uklopio u vaše lekcije i module; nadzornu ploču za praćenje učinka s vidljivošću vaših preporuka, konverzija i provizija u stvarnom vremenu; i namjenskog voditelja partnera - pravu osobu uz vas koja će podržati vaš rast i pomoći vam da izvučete maksimum iz partnerstva.
Već imam Hostinger affiliate račun - je li ovo drugačije?
Da — Program obrazovnog partnerstva zaseban je program od standardnog Hostingerovog partnerskog programa. Posebno je osmišljen za edukatore i institucije, s drugačijim iskustvom uvođenja, namjenskom podrškom i resursima prilagođenim kreatorima obrazovnog sadržaja.
Ako trenutno imate standardni partnerski račun i smatrate da ste dobar izbor za ovaj program, slobodno se prijavite zasebno.
Kako mogu postati partner?
Početak je jednostavan. Prvo ispunite prijavu za partnerstvo na ovoj stranici - potrebno je samo nekoliko minuta. Naš tim zatim pregledava vašu prijavu i kontaktira vas s daljnjim koracima. Nakon odobrenja, dobit ćete pristup svojoj partnerskoj nadzornoj ploči, promotivnim materijalima i svemu što vam je potrebno za početak promocije Hostingera unutar vašeg sadržaja.
Poslao/la sam svoju prijavu - što se događa sljedeće?
Naš tim za partnerstva pažljivo će pregledati vašu prijavu, obično u roku od nekoliko radnih dana. Ako vaš profil odgovara našim potrebama, kontaktirat ćemo vas putem e-pošte s detaljima o vašem odobrenju i sljedećim koracima u procesu prijave.