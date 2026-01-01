Do 69% popusta za Hermes Agent

Postavite Hermes Agenta instalacijom jednim klikom.

Samopoboljšavajući AI agent s ugrađenom petljom učenja, slanjem poruka na više platformi i više od 200 podržanih LLM modela.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
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AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Hermes Agenta instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Hermes Agent

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Hermes Agent

Hermes Agent je samopoboljšavajući AI agent izgrađen od strane Nous Researcha, a koji stvara vještine iz iskustva i usavršava ih tijekom korištenja. Za razliku od statičnih AI asistenata, on gradi trajnu memoriju koja s vremenom postaje sve vrjednija. Povezuje se istovremeno s Telegramom, Discordom, Slackom, WhatsAppom, Signalom i e-poštom u gateway načinu rada, uz podršku za OpenRouter, OpenAI, Anthropic i prilagođene LLM krajnje točke.

Samostalni hosting Hermes Agenta na vašem VPS-u zadržava sve API ključeve, povijest razgovora i poslovni kontekst na vašoj vlastitoj infrastrukturi, s namjenskim resursima za pregledavanje weba, izvršavanje koda i radne tijekove s više agenata koji rade bez vanjskog ograničavanja.

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Što možete izgraditi uz {name}

Hermes Agent ključne značajke

Administrativna ploča temeljena na pregledniku

Upravljajte konfiguracijom, API ključevima, sesijama i vještinama s pune web nadzorne ploče, zajedno s terminalom u pregledniku.

Petlja samopoboljšavajućeg učenja

Agent stvara i usavršava vještine iz svake interakcije, putem Skills Huba za dijeljenje ponovno iskoristivih mogućnosti među implementacijama.

Slanje poruka na više platformi

Connect simultaneously to Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal, and email without managing separate bots.

Više od 200 LLM modela

Preusmjerite zahtjeve putem OpenRoutera ili se izravno povežite na Anthropic, OpenAI i prilagođene krajnje točke za maksimalnu fleksibilnost.

Ugrađeni planer zadataka

Automate recurring tasks with the built-in cron scheduler and run parallel workstreams with subagent support.

Persistent Memory and Undo

Skills, session history, and memories survive restarts; rewind any conversation with the /undo command when a turn goes off-track.

Zašto pokrenuti Hermes Agent na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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