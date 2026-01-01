Postavite Hermes Agenta instalacijom jednim klikom.
Samopoboljšavajući AI agent s ugrađenom petljom učenja, slanjem poruka na više platformi i više od 200 podržanih LLM modela.
Odaberite VPS plan za Hermes Agent
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Hermes Agent
Hermes Agent je samopoboljšavajući AI agent izgrađen od strane Nous Researcha, a koji stvara vještine iz iskustva i usavršava ih tijekom korištenja. Za razliku od statičnih AI asistenata, on gradi trajnu memoriju koja s vremenom postaje sve vrjednija. Povezuje se istovremeno s Telegramom, Discordom, Slackom, WhatsAppom, Signalom i e-poštom u gateway načinu rada, uz podršku za OpenRouter, OpenAI, Anthropic i prilagođene LLM krajnje točke.
Samostalni hosting Hermes Agenta na vašem VPS-u zadržava sve API ključeve, povijest razgovora i poslovni kontekst na vašoj vlastitoj infrastrukturi, s namjenskim resursima za pregledavanje weba, izvršavanje koda i radne tijekove s više agenata koji rade bez vanjskog ograničavanja.
Hermes Agent ključne značajke
Administrativna ploča temeljena na pregledniku
Upravljajte konfiguracijom, API ključevima, sesijama i vještinama s pune web nadzorne ploče, zajedno s terminalom u pregledniku.
Petlja samopoboljšavajućeg učenja
Agent stvara i usavršava vještine iz svake interakcije, putem Skills Huba za dijeljenje ponovno iskoristivih mogućnosti među implementacijama.
Slanje poruka na više platformi
Connect simultaneously to Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal, and email without managing separate bots.
Više od 200 LLM modela
Preusmjerite zahtjeve putem OpenRoutera ili se izravno povežite na Anthropic, OpenAI i prilagođene krajnje točke za maksimalnu fleksibilnost.
Ugrađeni planer zadataka
Automate recurring tasks with the built-in cron scheduler and run parallel workstreams with subagent support.
Persistent Memory and Undo
Skills, session history, and memories survive restarts; rewind any conversation with the /undo command when a turn goes off-track.
Zašto pokrenuti Hermes Agent na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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