Hermes Agent je samopoboljšavajući AI agent izgrađen od strane Nous Researcha, a koji stvara vještine iz iskustva i usavršava ih tijekom korištenja. Za razliku od statičnih AI asistenata, on gradi trajnu memoriju koja s vremenom postaje sve vrjednija. Povezuje se istovremeno s Telegramom, Discordom, Slackom, WhatsAppom, Signalom i e-poštom u gateway načinu rada, uz podršku za OpenRouter, OpenAI, Anthropic i prilagođene LLM krajnje točke.

Samostalni hosting Hermes Agenta na vašem VPS-u zadržava sve API ključeve, povijest razgovora i poslovni kontekst na vašoj vlastitoj infrastrukturi, s namjenskim resursima za pregledavanje weba, izvršavanje koda i radne tijekove s više agenata koji rade bez vanjskog ograničavanja.