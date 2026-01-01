Do 69% popusta za Agent Zero

Deploy Agent Zero in one click installation.

Open-source AI agent framework that executes code, browses the web, and creates tools autonomously using your chosen LLM.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49  € /mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Deploy Agent Zero in one click installation.

Odaberite VPS plan za Agent Zero

69 % popusta
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 131,76 € (redovna cijena je 431,76 €). Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 191,76 € (redovna cijena je 527,76 €). Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 263,76 € (redovna cijena je 863,76 €). Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 527,76 € (redovna cijena je 1.559,76 €). Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 131,76 € (redovna cijena je 431,76 €). Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 191,76 € (redovna cijena je 527,76 €). Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 263,76 € (redovna cijena je 863,76 €). Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 527,76 € (redovna cijena je 1.559,76 €). Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Agent Zero

Agent Zero is an open-source, general-purpose AI agent framework that goes beyond chat interfaces to give an LLM access to a full computer environment. Agents can execute terminal commands, write and run code, browse the web, manage files, and dynamically create new tools to accomplish tasks—all without predefined workflows or fixed capabilities.

The framework supports multiple LLM providers including OpenAI, Anthropic, Google, and local models via Ollama, so you choose the model that fits your budget and requirements. Multi-agent cooperation allows complex tasks to be delegated to specialized subordinate agents, while a FAISS-powered persistent memory system lets agents learn from past interactions. This deployment includes a built-in SearXNG search engine, SSH server for code execution, and persistent storage for agent data.

Krenite
Što možete izgraditi uz {name}

Agent Zero ključne značajke

Full computer environment

Agents execute terminal commands, write files, install packages, and run code directly in a secure container—enabling tasks that go far beyond what chat-only AI tools can accomplish.

Multi-agent cooperation

Complex tasks are broken into subtasks and delegated to specialized subordinate agents, allowing parallel workstreams and more reliable completion of long, multi-step jobs.

Persistent memory

FAISS vector storage lets agents remember and retrieve context from past conversations and tasks, so knowledge accumulates over time rather than starting fresh each session.

Multi-provider LLM support

Connect to OpenAI, Anthropic, Google, Groq, OpenRouter, or local Ollama models, giving you full control over cost, latency, and data privacy for each use case.

Built-in web search

An integrated SearXNG meta-search engine gives agents web research capabilities without depending on external paid search APIs or leaking queries to commercial providers.

Zašto pokrenuti Agent Zero na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

Provjera...

Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
Krenite
Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀

Noel
Noel

Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.

Omkar
Omkar

Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.

Sylvain
Sylvain

Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.

Martin K
Martin K

Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.

30-dnevno jamstvo povrata novca

Isprobajte bez rizika uz naše 30-dnevno jamstvo povrata novca. Za detalje pogledajte našu Politiku povrata.

Započnite

Istražite više aplikacija za implementaciju

9router

9router

AI API proxy za usmjeravanje s optimizacijom tokena za 40+ pružatelja LLM-a

Implementacija
Hermes Workspace

Hermes Workspace

Otvorenog koda web sučelje komandnog centra za Hermes AI agenta

Implementacija
OpenClaw

OpenClaw

Osobni AI pomoćnik s podrškom za višekanalno slanje poruka (prije Moltbot/Clawdbot)

Implementacija
Pogledajte sve aplikacije

Stalo nam je do vaše privatnosti

Ova web stranica koristi kolačiće potrebne za pravilan rad stranice i dobivanje podataka o tome kako s njome komunicirate, kao i u marketinške svrhe. Prihvaćanjem pristajete na korištenje kolačića za ciljano oglašavanje, personalizaciju i analitiku kako je opisano u našoj Izjavi o kolačićima.