Do 69% popusta za 9router

Postavite 9router instalacijom jednim klikom.

AI API usmjeravajući proxy koji smanjuje troškove tokena i automatski distribuira zahtjeve preko 40+ LLM pružatelja.

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AI VPS
5,49  € /mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite 9router instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za 9router

69 % popusta
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 131,76 € (redovna cijena je 431,76 €). Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 191,76 € (redovna cijena je 527,76 €). Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 263,76 € (redovna cijena je 863,76 €). Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 527,76 € (redovna cijena je 1.559,76 €). Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 131,76 € (redovna cijena je 431,76 €). Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 191,76 € (redovna cijena je 527,76 €). Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 263,76 € (redovna cijena je 863,76 €). Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 527,76 € (redovna cijena je 1.559,76 €). Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz 9router

9router je samostalno hostirani AI API proxy koji se nalazi između vaših AI alata za kodiranje i bilo kojeg LLM pružatelja. Izlaže krajnju točku kompatibilnu s OpenAI-jem, tako da se alati poput Claude Code, Cursor, Cline i Copilot povezuju bez rekonfiguracije. RTK Token Saver komprimira velike izlaze alata — git diffove, grep rezultate, stabla direktorija — prije nego što dođu do modela, smanjujući ulazne tokene za 20–40 % po zahtjevu. Automatsko rezervno usmjeravanje prolazi kroz pružatelje pretplate, proračuna i besplatne razine po prioritetnom redoslijedu kada se dosegnu kvote.

Samostalno hostiranje 9routera na vašem VPS-u drži sve vjerodajnice pružatelja i pravila usmjeravanja pod vašom kontrolom. Računima upravljate putem web nadzorne ploče, postavljate proračune tokena po modelu i distribuirate zahtjeve preko više računa s kružnim raspoređivanjem — smanjujući troškove bez mijenjanja konfiguracija vaših AI alata.

Krenite
Što možete izgraditi uz {name}

9router ključne značajke

RTK token kompresija

Komprimira izlaze poziva alata poput git diffova i stabala direktorija prije slanja modelu, štedeći 20–40 % ulaznih tokena po zahtjevu.

Usmjeravanje više pružatelja

Preusmjerava zahtjeve preko 40+ pružatelja LLM-a s automatskim prebacivanjem s plaćenih na besplatne razine kada se iscrpe pretplatničke kvote.

Kružno raspoređivanje

Distribuira zahtjeve preko više računa po pružatelju kako bi se maksimiziralo korištenje kvote prije nego što se mjesečna ograničenja resetiraju.

OpenAI-kompatibilan API

Izravna zamjenska krajnja točka na /v1 tako da se bilo koji alat koji podržava OpenAI protokol povezuje bez rekonfiguracije.

Pećinski mod

Ubacuje sažete izlazne upute u odlazne upite kako bi se smanjila duljina odgovora modela za do 65 %.

Zašto pokrenuti 9router na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
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