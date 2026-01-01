9router je samostalno hostirani AI API proxy koji se nalazi između vaših AI alata za kodiranje i bilo kojeg LLM pružatelja. Izlaže krajnju točku kompatibilnu s OpenAI-jem, tako da se alati poput Claude Code, Cursor, Cline i Copilot povezuju bez rekonfiguracije. RTK Token Saver komprimira velike izlaze alata — git diffove, grep rezultate, stabla direktorija — prije nego što dođu do modela, smanjujući ulazne tokene za 20–40 % po zahtjevu. Automatsko rezervno usmjeravanje prolazi kroz pružatelje pretplate, proračuna i besplatne razine po prioritetnom redoslijedu kada se dosegnu kvote.

Samostalno hostiranje 9routera na vašem VPS-u drži sve vjerodajnice pružatelja i pravila usmjeravanja pod vašom kontrolom. Računima upravljate putem web nadzorne ploče, postavljate proračune tokena po modelu i distribuirate zahtjeve preko više računa s kružnim raspoređivanjem — smanjujući troškove bez mijenjanja konfiguracija vaših AI alata.