Postavite 9router instalacijom jednim klikom.
AI API usmjeravajući proxy koji smanjuje troškove tokena i automatski distribuira zahtjeve preko 40+ LLM pružatelja.
Odaberite VPS plan za 9router
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz 9router
9router je samostalno hostirani AI API proxy koji se nalazi između vaših AI alata za kodiranje i bilo kojeg LLM pružatelja. Izlaže krajnju točku kompatibilnu s OpenAI-jem, tako da se alati poput Claude Code, Cursor, Cline i Copilot povezuju bez rekonfiguracije. RTK Token Saver komprimira velike izlaze alata — git diffove, grep rezultate, stabla direktorija — prije nego što dođu do modela, smanjujući ulazne tokene za 20–40 % po zahtjevu. Automatsko rezervno usmjeravanje prolazi kroz pružatelje pretplate, proračuna i besplatne razine po prioritetnom redoslijedu kada se dosegnu kvote.
Samostalno hostiranje 9routera na vašem VPS-u drži sve vjerodajnice pružatelja i pravila usmjeravanja pod vašom kontrolom. Računima upravljate putem web nadzorne ploče, postavljate proračune tokena po modelu i distribuirate zahtjeve preko više računa s kružnim raspoređivanjem — smanjujući troškove bez mijenjanja konfiguracija vaših AI alata.
9router ključne značajke
RTK token kompresija
Komprimira izlaze poziva alata poput git diffova i stabala direktorija prije slanja modelu, štedeći 20–40 % ulaznih tokena po zahtjevu.
Usmjeravanje više pružatelja
Preusmjerava zahtjeve preko 40+ pružatelja LLM-a s automatskim prebacivanjem s plaćenih na besplatne razine kada se iscrpe pretplatničke kvote.
Kružno raspoređivanje
Distribuira zahtjeve preko više računa po pružatelju kako bi se maksimiziralo korištenje kvote prije nego što se mjesečna ograničenja resetiraju.
OpenAI-kompatibilan API
Izravna zamjenska krajnja točka na /v1 tako da se bilo koji alat koji podržava OpenAI protokol povezuje bez rekonfiguracije.
Pećinski mod
Ubacuje sažete izlazne upute u odlazne upite kako bi se smanjila duljina odgovora modela za do 65 %.
Zašto pokrenuti 9router na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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