Implementirajte OpenClaw jednim klikom.
Osobni AI asistent koji radi na vašem vlastitom VPS-u s jedinstvenom kontrolom preko WhatsAppa, Telegrama, Slacka, Discorda i više.
Odaberite VPS plan za OpenClaw
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz OpenClaw
OpenClaw je samostalno hostirana platforma osobnog AI asistenta koja se povezuje s kanalima za razmjenu poruka koje već koristite — WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage i Microsoft Teams — putem jedinstvenog pristupnika koji radi na vašoj vlastitoj infrastrukturi. Za razliku od asistenata temeljenih na oblaku, OpenClaw drži sve razgovore, kontekst i podatke pod vašom kontrolom dok ostaje uvijek dostupan na svim platformama.
Arhitektura pristupnika podržava više pružatelja AI modela, uključujući Anthropic Claude i OpenAI, tako da vi odabirete model koji odgovara svakom zadatku. Glasovne mogućnosti, automatizacija preglednika i proširiva platforma vještina znače da OpenClaw može obraditi sve, od brzih odgovora na poruke do složenih automatiziranih radnih procesa.
OpenClaw ključne značajke
Višekanalno slanje poruka
Jedan asistent dostupan putem WhatsAppa, Telegrama, Slacka, Discorda i 10+ drugih platformi s jednog pristupnika.
Višestruki AI pružatelji
Prebacujte se između Anthropic Claudea, OpenAI GPT-a, Google Geminija i drugih modela ovisno o zadatku.
Glas i kontrola preglednika
Stalno aktivan način govora i posvećena Chrome automatizacija omogućuju glasovne interakcije i izvršavanje web-baziranih zadataka.
Interaktivno platno
Vizualni radni prostori vođeni agentom omogućuju asistentu da prikaže bogata interaktivna sučelja izvan odgovora u običnom tekstu.
Proširiva platforma vještina
Dodajte objedinjene, upravljane ili prilagođene vještine na razini radnog prostora kako biste proširili mogućnosti svog pomoćnika bez ponovne izgradnje od nule.
Zašto pokrenuti OpenClaw na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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