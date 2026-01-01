OpenClaw je samostalno hostirana platforma osobnog AI asistenta koja se povezuje s kanalima za razmjenu poruka koje već koristite — WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage i Microsoft Teams — putem jedinstvenog pristupnika koji radi na vašoj vlastitoj infrastrukturi. Za razliku od asistenata temeljenih na oblaku, OpenClaw drži sve razgovore, kontekst i podatke pod vašom kontrolom dok ostaje uvijek dostupan na svim platformama.

Arhitektura pristupnika podržava više pružatelja AI modela, uključujući Anthropic Claude i OpenAI, tako da vi odabirete model koji odgovara svakom zadatku. Glasovne mogućnosti, automatizacija preglednika i proširiva platforma vještina znače da OpenClaw može obraditi sve, od brzih odgovora na poruke do složenih automatiziranih radnih procesa.