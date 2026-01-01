Paperclip je platforma za orkestraciju s vlastitim hostingom koja vam omogućuje izgradnju i upravljanje autonomnim organizacijama pokretanim umjetnom inteligencijom. Umjesto žongliranja pojedinačnim chatbotovima, Paperclip vašim AI agentima daje definirane uloge, linije izvještavanja i hijerarhije ciljeva kako bi zajedno radili prema zajedničkim poslovnim ciljevima. Postavljate mjesečne proračune po agentu, održavate nepromjenjive revizijske tragove svake odluke i zadržavate mogućnost nadjačavanja na razini uprave u svakom trenutku.

Pokretanje Paperclipa na vašem vlastitom VPS-u čuva osjetljive poslovne podatke, memoriju agenta i API vjerodajnice u potpunosti na vašoj infrastrukturi. Donosite vlastite API ključeve za Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor ili bilo koje prilagođeno okruženje za pokretanje agenta — bez posredničke marže na troškove modela i bez potrebe za vanjskom SaaS pretplatom.