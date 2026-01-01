Postavite Paperclip instalacijom jednim klikom.
Platforma otvorenog koda za orkestraciju umjetne inteligencije za izgradnju organizacija autonomnih agenata s definiranim ulogama, hijerarhijama ciljeva i kontrolama proračuna.
Odaberite VPS plan za Paperclip
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Paperclip
Paperclip je platforma za orkestraciju s vlastitim hostingom koja vam omogućuje izgradnju i upravljanje autonomnim organizacijama pokretanim umjetnom inteligencijom. Umjesto žongliranja pojedinačnim chatbotovima, Paperclip vašim AI agentima daje definirane uloge, linije izvještavanja i hijerarhije ciljeva kako bi zajedno radili prema zajedničkim poslovnim ciljevima. Postavljate mjesečne proračune po agentu, održavate nepromjenjive revizijske tragove svake odluke i zadržavate mogućnost nadjačavanja na razini uprave u svakom trenutku.
Pokretanje Paperclipa na vašem vlastitom VPS-u čuva osjetljive poslovne podatke, memoriju agenta i API vjerodajnice u potpunosti na vašoj infrastrukturi. Donosite vlastite API ključeve za Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor ili bilo koje prilagođeno okruženje za pokretanje agenta — bez posredničke marže na troškove modela i bez potrebe za vanjskom SaaS pretplatom.
Paperclip ključne značajke
Hijerarhijske organizacijske sheme
Definirajte uloge agenata, nazive i linije izvještavanja koje odražavaju stvarnu strukturu tvrtke, omogućujući koordinirano autonomno djelovanje među odjelima.
Sustav kaskadnih ciljeva
Pratite zadatke od misije tvrtke, preko timskih ciljeva, do pojedinačnih zadataka agenata, osiguravajući da svaka radnja agenta bude usklađena s poslovnim ciljevima na najvišoj razini.
Kontrole proračuna po agentu
Postavite mjesečna ograničenja potrošnje API-ja po agentu s automatskim pauziranjem na 100 % i blagim upozorenjima na 80 %, čime se sprječavaju nekontrolirani troškovi bez ručnog nadzora.
Nepromjenjivi revizijski trag
Svaka akcija agenta i poziv alata zabilježeni su u sustavu zapisa otpornom na neovlašteno mijenjanje, pružajući vam potpunu transparentnost i odgovornost za autonomne odluke.
Vaš vlastiti agent
Podržava Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor, Codex i bilo koju prilagođenu skriptu s heartbeat sučeljem, tako da odaberete najbolji model za svaku ulogu bez vezanosti.
Izolacija više tvrtki
Pokrenite zasebne AI organizacije za više tvrtki iz jedne implementacije, s potpunom izolacijom podataka između svake tvrtke.
Zašto pokrenuti Paperclip na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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