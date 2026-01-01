Hostinger e-trgovina

Hostinger Ecommerce je sveobuhvatna platforma za upravljanje poslovanjem prvenstveno namijenjena e-trgovini, koja vam omogućuje potpunu kontrolu nad cijelim vašim online poslovanjem s jedne nadzorne ploče.

Za razliku od tradicionalnih platformi koje počinju s web stranicom, Hostinger Ecommerce počinje s vašim poslovanjem – prvo postavljate svoje proizvode, plaćanja i operacije, a zatim birate gdje i kako ćete prodavati – putem vlastite web stranice, društvenih medija, online tržnica ili putem jednostavne poveznice za dijeljenje. Hostinger Ecommerce nije vezan za jednu online trgovinu, tako da vaše poslovanje može rasti gdje god se nalazili vaši kupci.