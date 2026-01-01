Hostinger e-trgovina

Prodajte posvuda. Upravljajte svime na jednom mjestu.

Povežite svoje proizvode, narudžbe, inventar i prodajne kanale na jednoj jednostavnoj nadzornoj ploči

Pogledajte planove

30-dnevno jamstvo povrata novca

Prodajte posvuda. Upravljajte svime na jednom mjestu.

Počnite prodavati za manje od 3 minute

Imenujte svoj posao

Imenujte svoj posao

Odaberite naziv svoje trgovine i kreirajte svoju e-trgovinu za nekoliko minuta.
Pretvorite slike proizvoda u oglase

Pretvorite slike proizvoda u oglase

Učitajte sliku proizvoda, a AI pomaže napisati opis, predložiti cijene i brže pripremiti vaš proizvod za prodaju.
Povežite sve svoje prodajne kanale

Povežite sve svoje prodajne kanale

Primajte uplate putem vaše web stranice, društvenih mreža i brzih poveznica, bez prebacivanja između alata.
Proširite se na nove načine prodaje

Proširite se na nove načine prodaje

Dodajte više načina za dosezanje kupaca kako vaše poslovanje raste, dok proizvodi, narudžbe i operacije ostaju povezani.
Krenite odmah

Jedna platforma za svaku vrstu proizvoda

Digitalni proizvodi
Za Horizons

Prodajte gdje kupci kupuju

Izradite svoju online trgovinu s Horizonsom ili Kreatorom web stranica, ili podijelite brzu poveznicu i počnite odmah prodavati.

Prodajte gdje kupci kupuju

Pokrenite ga s jedne nadzorne ploče

Pokrenite ga s jedne nadzorne ploče. Upravljajte višestrukim e-trgovinama i dodajte više načina prodaje kako rastete.

Pokrenite ga s jedne nadzorne ploče

Platite 0 % transakcijskih naknada

Prihvatite 100+ načina plaćanja i zadržite ono što zaradite. Hostinger ne uzima proviziju od vaše prodaje.

Platite 0 % transakcijskih naknada

Dostavite odmah

Automatsko slanje digitalnih proizvoda kupcima nakon kupnje.

Dostavite odmah
Prodajte gdje vaši kupci kupuju

Prodajte gdje vaši kupci kupuju

Prodajte putem brzih poveznica

Kreirajte brze poveznice za svoje proizvode i podijelite ih u izravnim porukama, e-pošti, aplikacijama za chat ili objavama na društvenim mrežama.

Prodajte na svojoj web stranici

Izradite brendiranu internetsku trgovinu uz Horizons ili Website Builder, gdje kupci mogu otkriti vaše proizvode i kupovati izravno.
Uskoro

Prodajte na društvenim mrežama

Povežite se s TikTok Shops, Meta i drugim društvenim platformama kada integracije postanu dostupne.

Prilagođeni prodajni kanali

Izradite prilagođene izloge, povežite svoje omiljene alate i proširite svoje poslovanje s otvorenom platformom za e-trgovinu.

Bez obzira odakle počinjete, postoji plan za to

30-dnevno jamstvo povrata novca

Otkažite bilo kada

Stalno dostupna podrška

25 % popusta
Starter
Za prodavače na društvenim mrežama koji trebaju brz i jeftin način za početak primanja narudžbi.
3,99 
2,99  /mj
Odaberite plan
Dobijte 12 mjeseci za 35,88 € (redovna cijena je 47,88 €). Obnavlja se po cijeni: 2,99 €/mj.
Prodajte do 5 proizvoda

Starter prednosti:

Prodajte fizičke i digitalne proizvode
Prihvatite više od 100 sigurnih načina plaćanja
Plaćajte 0 % Hostinger transakcijskih naknada
Generirajte opise proizvoda i predložene cijene iz slika pomoću umjetne inteligencije
Kreirajte poveznice za naplatu s Hostinger.store
Zatražite podršku chatbota od Kodeeja
NAJPOPULARNIJE
50 % popusta
Growth
Za prodavače koji grade brendirano poslovanje na više trgovina i web stranica.
13,99 
6,99  /mj
Odaberite plan
Dobijte 12 mjeseci za 83,88 € (redovna cijena je 167,88 €). Obnavlja se po cijeni: 10,99 €/mj.
Prodajte do 300 proizvoda
Upravljajte do 3 poslova
Povežite do 3 prodajna kanala po poslovanju

Sve iz plana Starter, plus

Prodajte pretplate uz Horizons web-trgovine
Prodajte prilagođenu robu s tiskom na zahtjev
Besplatna prilagođena domena za 1 godinu
Personalizirani poslovni e-mail
Premium hosting
300+ predložaka optimiziranih za mobilne uređaje
AI izrada web trgovine
Korisnički računi i povijest narudžbi
Centralizirani inventar u svim trgovinama
Kodee AI — upravljajte svojom trgovinom putem chata
33 % popusta
Scale
Za prodavače koji vode više brendova i trgovina, s naprednim potrebama povezivanja.
26,99 
17,99  /mj
Odaberite plan
Dobijte 12 mjeseci za 215,88 € (redovna cijena je 323,88 €). Obnavlja se po cijeni: 21,99 €/mj.
Prodajte neograničeno proizvoda
Upravljajte neograničenim poslovanjem
Povežite neograničene prodajne kanale

Sve iz plana Growth, plus:

API veze
USKORO
Skalabilni hosting
Prioritetna stalno dostupna višejezična podrška
25 % popusta
Starter
Za prodavače na društvenim mrežama koji trebaju brz i jeftin način za početak primanja narudžbi.
3,99 
2,99  /mj
Odaberite plan
Dobijte 12 mjeseci za 35,88 € (redovna cijena je 47,88 €). Obnavlja se po cijeni: 2,99 €/mj.
Prodajte do 5 proizvoda

Starter prednosti:

Prodajte fizičke i digitalne proizvode
Prihvatite više od 100 sigurnih načina plaćanja
Plaćajte 0 % Hostinger transakcijskih naknada
Generirajte opise proizvoda i predložene cijene iz slika pomoću umjetne inteligencije
Kreirajte poveznice za naplatu s Hostinger.store
Zatražite podršku chatbota od Kodeeja
NAJPOPULARNIJE
50 % popusta
Growth
Za prodavače koji grade brendirano poslovanje na više trgovina i web stranica.
13,99 
6,99  /mj
Odaberite plan
Dobijte 12 mjeseci za 83,88 € (redovna cijena je 167,88 €). Obnavlja se po cijeni: 10,99 €/mj.
Prodajte do 300 proizvoda
Upravljajte do 3 poslova
Povežite do 3 prodajna kanala po poslovanju

Sve iz plana Starter, plus

Prodajte pretplate uz Horizons web-trgovine
Prodajte prilagođenu robu s tiskom na zahtjev
Besplatna prilagođena domena za 1 godinu
Personalizirani poslovni e-mail
Premium hosting
300+ predložaka optimiziranih za mobilne uređaje
AI izrada web trgovine
Korisnički računi i povijest narudžbi
Centralizirani inventar u svim trgovinama
Kodee AI — upravljajte svojom trgovinom putem chata
33 % popusta
Scale
Za prodavače koji vode više brendova i trgovina, s naprednim potrebama povezivanja.
26,99 
17,99  /mj
Odaberite plan
Dobijte 12 mjeseci za 215,88 € (redovna cijena je 323,88 €). Obnavlja se po cijeni: 21,99 €/mj.
Prodajte neograničeno proizvoda
Upravljajte neograničenim poslovanjem
Povežite neograničene prodajne kanale

Sve iz plana Growth, plus:

API veze
USKORO
Skalabilni hosting
Prioritetna stalno dostupna višejezična podrška
Pogledajte sve značajke
Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Radite brže uz AI alate za e-trgovinu

Oslobodite vrijeme uz pomoć AI alata koji vam pomažu pisati, optimizirati, ažurirati i poboljšati vašu trgovinu dok prodajete.

Zatražite pomoć i djelujte u sekundama

Kodee je vaš 24/7 AI pomoćnik. Zatražite ga da ažurira cijene, pokrene brzu rasprodaju, popravi SEO i pomogne s svakodnevnim poslovnim zadacima u nekoliko sekundi, bez potrebe za tehničkim vještinama.

Zatražite pomoć i djelujte u sekundama
Neka vas pronađu online

Jedna nadzorna ploča za razvoj vašeg poslovanja

Neka vas pronađu online

Koristite ugrađene SEO alate kako biste pomogli kupcima pronaći vaše proizvode.

Znajte što se prodaje

Pratite prodaju, narudžbe i prosječnu vrijednost narudžbe na jednom mjestu.

Vratite kupce

Koristite e-mail marketing i Meta Pixel kako biste vratili kupce, oporavili napuštene košarice i izgradili publiku za buduće kampanje.
Krenite odmah

Haralabos Lukatos

Review provider

Ova tvrtka ima izvrsne značajke jednostavne za korištenje u načinu uređivanja web stranice. Također, prilikom dodavanja online trgovine, koraci su jednostavni i bez stresa.

Mitul

Review provider

Serveri su nevjerojatno brzi - moja se e-trgovina dosljedno učitava za 1,8 sekundi. Njihov hPanel je intuitivan i čini upravljanje stranicama jednostavnim, čak i za početnike.

Andrea King

Review provider

Hostinger je svestrana platforma za web dizajn. Jednostavna je za korištenje i možete koristiti AI za dizajniranje pojedinih dijelova izgleda vaše stranice. Svakako bih preporučio Hostinger za dizajniranje web stranice za e-trgovinu ili portfelj.

Prodajte svugdje, uz sve povezano.

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Hostinger e-trgovina - FAQ

Odgovori na najčešće postavljana pitanja o tome kako možete pokrenuti ili proširiti svoje poslovanje e-trgovine uz Hostinger.

Što je Hostinger Ecommerce?

Hostinger Ecommerce je sveobuhvatna platforma za upravljanje poslovanjem prvenstveno namijenjena e-trgovini, koja vam omogućuje potpunu kontrolu nad cijelim vašim online poslovanjem s jedne nadzorne ploče.

Za razliku od tradicionalnih platformi koje počinju s web stranicom, Hostinger Ecommerce počinje s vašim poslovanjem – prvo postavljate svoje proizvode, plaćanja i operacije, a zatim birate gdje i kako ćete prodavati – putem vlastite web stranice, društvenih medija, online tržnica ili putem jednostavne poveznice za dijeljenje. Hostinger Ecommerce nije vezan za jednu online trgovinu, tako da vaše poslovanje može rasti gdje god se nalazili vaši kupci.

Za koga je Hostinger Ecommerce solution?

Hostinger Ecommerce izgrađen je za prodavače u svakoj fazi – od vaše prve prodaje do upravljanja višekanalnim poslovanjem.

  • Prodavači početnici. Želite prodavati online bez tehničkih poteškoća ili skupih dodataka? Bit ćete spremni za rad u nekoliko minuta, bez prethodnog iskustva.
  • Prodavači na društvenim mrežama. Ako trenutno prodajete putem Instagram DM-ova, WhatsAppa ili TikToka, Hostinger Ecommerce vam nudi pravilno postavljanje trgovine — jednostavno, brzo i bez složenosti.
  • Višekanalni prodavači. Već prodajete na više mjesta i umorni ste od žongliranja s odvojenim alatima? Hostinger Ecommerce objedinjuje vaše proizvode, zalihe i narudžbe na jednoj nadzornoj ploči.

Nisu potrebne tehničke vještine. Imenujte svoje poslovanje, dodajte svoj prvi proizvod, postavite plaćanja i odaberite kako želite prodavati – bilo da je to vaša vlastita web stranica, postojeća trgovina ili jednostavno poveznica za dijeljenje. Alati su tu da preuzmu težak posao, tako da se vi možete usredotočiti na rast svog poslovanja.

Treba li mi web stranica za početak prodaje?

Ne – i to je ono što Hostinger Ecommerce čini drugačijim. Možete odmah početi prodavati generiranjem brze poveznice proizvoda – jednostavne, dijeljive URL adrese koja kupce vodi izravno do vašeg proizvoda, bez potrebe za web stranicom. Podijelite je na WhatsAppu, Instagramu ili bilo kojem drugom kanalu koji već koristite. Kada budete spremni dodati web stranicu ili povezati dodatne prodajne kanale, ta je opcija uvijek dostupna.

Kako mogu napraviti web stranicu za e-trgovinu s Hostingerom?

Imate tri načina za izradu svoje trgovine – odaberite onaj koji vam najbolje odgovara, nije potrebno kodiranje.

Mogu li koristiti Hostinger Ecommerce ako već imam web stranicu?

Da. Zamislite Hostinger Ecommerce kao kuhinju koja pokreće vaš restoran – on obrađuje vaše proizvode, inventar i narudžbe iza kulisa, dok je vaša web stranica samo jedna od blagovaonica u koje ulaze kupci. Povežite svoju postojeću web stranicu – bilo da je izgrađena pomoću Hostinger Website Builder-a, Horizons vibe coding builder-a, WordPress-a ili druge platforme – i sve radi s istog mjesta. Također možete dodati više prodajnih kanala uz svoju postojeću stranicu bez da počinjete ispočetka.

Mogu li upravljati višestrukim prodajnim kanalima?

Da. To je jedna od najvećih prednosti Hostinger E-trgovine. Bilo da prodajete na svojoj web stranici, TikToku, Instagramu ili na tržnici poput Etsyja ili Amazona, pruža vam centralizirano upravljanje zalihama za sve vaše trgovine – što znači da se vašim proizvodima, zalihama i narudžbama upravlja s jedne nadzorne ploče. Nema više prebacivanja između alata ili brige o tome da će zalihe biti neusklađene.

Što mogu prodavati s Hostinger Ecommerce?

Gotovo sve. Fizički proizvodi, digitalna preuzimanja (poput e-knjiga, glazbe ili predložaka), usluge koje zahtijevaju rezervacije, roba za ispis na zahtjev i ponude temeljene na pretplati. Bez obzira na vaš poslovni model, postoji plan stvoren za njega.

Niste sigurni što prodavati? Sastavili smo popis ideja za popularne proizvode kako bismo vam pomogli pronaći vašu nišu.

Ima li transakcijskih naknada?

Ništa. Zadržavate 100 % onoga što zaradite. Hostinger Ecommerce ne naplaćuje naknade za transakcije platforme, tako da, bez obzira obrađujete li svoju prvu prodaju ili tisućitu, svaki dolar ide izravno vama.

Koji su načini plaćanja dostupni mojim kupcima?

Možete prihvatiti više od 100 načina plaćanja globalno, uključujući Stripe (Visa, Mastercard, Apple Pay i Google Pay), PayPal, RazorPay i Alipay – sve uz sigurno, integrirano iskustvo naplate.

Kako funkcionira dostava?

Za fizičke proizvode, možete povezati Shippo kako biste automatizirali cijeli proces ispunjenja narudžbi – ispisivali naljepnice u sekundama, nudili praćenje u stvarnom vremenu i slali s više od 40 prijevoznika, uključujući DHL, FedEx i UPS. Za proizvode po narudžbi (print-on-demand), Printful automatski obrađuje proizvodnju i dostavu nakon što je narudžba zaprimljena.

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