Hostinger e-trgovina
Prodajte posvuda. Upravljajte svime na jednom mjestu.
Povežite svoje proizvode, narudžbe, inventar i prodajne kanale na jednoj jednostavnoj nadzornoj ploči
30-dnevno jamstvo povrata novca
Priče iz poslovanja poput vašeg
Počnite prodavati za manje od 3 minute
Imenujte svoj posao
Pretvorite slike proizvoda u oglase
Povežite sve svoje prodajne kanale
Proširite se na nove načine prodaje
Jedna platforma za svaku vrstu proizvoda
Prodajte gdje kupci kupuju
Izradite svoju online trgovinu s Horizonsom ili Kreatorom web stranica, ili podijelite brzu poveznicu i počnite odmah prodavati.
Pokrenite ga s jedne nadzorne ploče
Pokrenite ga s jedne nadzorne ploče. Upravljajte višestrukim e-trgovinama i dodajte više načina prodaje kako rastete.
Platite 0 % transakcijskih naknada
Prihvatite 100+ načina plaćanja i zadržite ono što zaradite. Hostinger ne uzima proviziju od vaše prodaje.
Dostavite odmah
Automatsko slanje digitalnih proizvoda kupcima nakon kupnje.
Prodajte gdje vaši kupci kupuju
Prodajte putem brzih poveznica
Prodajte na svojoj web stranici
Prodajte na društvenim mrežama
Prilagođeni prodajni kanali
Bez obzira odakle počinjete, postoji plan za to
30-dnevno jamstvo povrata novca
Otkažite bilo kada
Stalno dostupna podrška
Starter prednosti:
Sve iz plana Starter, plus
Sve iz plana Growth, plus:
Starter prednosti:
Sve iz plana Starter, plus
Sve iz plana Growth, plus:
Radite brže uz AI alate za e-trgovinu
Zatražite pomoć i djelujte u sekundama
Kodee je vaš 24/7 AI pomoćnik. Zatražite ga da ažurira cijene, pokrene brzu rasprodaju, popravi SEO i pomogne s svakodnevnim poslovnim zadacima u nekoliko sekundi, bez potrebe za tehničkim vještinama.
Jedna nadzorna ploča za razvoj vašeg poslovanja
Neka vas pronađu online
Znajte što se prodaje
Vratite kupce
Haralabos Lukatos
Ova tvrtka ima izvrsne značajke jednostavne za korištenje u načinu uređivanja web stranice. Također, prilikom dodavanja online trgovine, koraci su jednostavni i bez stresa.
Mitul
Serveri su nevjerojatno brzi - moja se e-trgovina dosljedno učitava za 1,8 sekundi. Njihov hPanel je intuitivan i čini upravljanje stranicama jednostavnim, čak i za početnike.
Prodajte svugdje, uz sve povezano.
Hostinger e-trgovina - FAQ
Što je Hostinger Ecommerce?
Hostinger Ecommerce je sveobuhvatna platforma za upravljanje poslovanjem prvenstveno namijenjena e-trgovini, koja vam omogućuje potpunu kontrolu nad cijelim vašim online poslovanjem s jedne nadzorne ploče.
Za razliku od tradicionalnih platformi koje počinju s web stranicom, Hostinger Ecommerce počinje s vašim poslovanjem – prvo postavljate svoje proizvode, plaćanja i operacije, a zatim birate gdje i kako ćete prodavati – putem vlastite web stranice, društvenih medija, online tržnica ili putem jednostavne poveznice za dijeljenje. Hostinger Ecommerce nije vezan za jednu online trgovinu, tako da vaše poslovanje može rasti gdje god se nalazili vaši kupci.
Za koga je Hostinger Ecommerce solution?
Hostinger Ecommerce izgrađen je za prodavače u svakoj fazi – od vaše prve prodaje do upravljanja višekanalnim poslovanjem.
- Prodavači početnici. Želite prodavati online bez tehničkih poteškoća ili skupih dodataka? Bit ćete spremni za rad u nekoliko minuta, bez prethodnog iskustva.
- Prodavači na društvenim mrežama. Ako trenutno prodajete putem Instagram DM-ova, WhatsAppa ili TikToka, Hostinger Ecommerce vam nudi pravilno postavljanje trgovine — jednostavno, brzo i bez složenosti.
- Višekanalni prodavači. Već prodajete na više mjesta i umorni ste od žongliranja s odvojenim alatima? Hostinger Ecommerce objedinjuje vaše proizvode, zalihe i narudžbe na jednoj nadzornoj ploči.
Nisu potrebne tehničke vještine. Imenujte svoje poslovanje, dodajte svoj prvi proizvod, postavite plaćanja i odaberite kako želite prodavati – bilo da je to vaša vlastita web stranica, postojeća trgovina ili jednostavno poveznica za dijeljenje. Alati su tu da preuzmu težak posao, tako da se vi možete usredotočiti na rast svog poslovanja.
Treba li mi web stranica za početak prodaje?
Ne – i to je ono što Hostinger Ecommerce čini drugačijim. Možete odmah početi prodavati generiranjem brze poveznice proizvoda – jednostavne, dijeljive URL adrese koja kupce vodi izravno do vašeg proizvoda, bez potrebe za web stranicom. Podijelite je na WhatsAppu, Instagramu ili bilo kojem drugom kanalu koji već koristite. Kada budete spremni dodati web stranicu ili povezati dodatne prodajne kanale, ta je opcija uvijek dostupna.
Kako mogu napraviti web stranicu za e-trgovinu s Hostingerom?
Imate tri načina za izradu svoje trgovine – odaberite onaj koji vam najbolje odgovara, nije potrebno kodiranje.
- Alat za izradu web stranica za e-trgovinu s funkcijom povlačenja i ispuštanja. Jednostavno opišite svoje poslovanje umjetnoj inteligenciji i u sekundi dobijte gotovu web stranicu – zatim je prilagodite kako bi bila vaša povlačenjem i ispuštanjem elemenata na željeno mjesto.
- Stvorite svoju online trgovinu uz Horizons. Stvorite svoju trgovinu putem chata. Opišite svoju viziju, doradite je u razgovoru – AI sve gradi za vas.
- Predlošci web stranica za e-trgovinu. Želite li brži početak? Odaberite iz biblioteke gotovih predložaka za e-trgovinu – odaberite onaj koji odgovara vašem brendu i prilagodite ga kako bi bio uistinu vaš.
Mogu li koristiti Hostinger Ecommerce ako već imam web stranicu?
Da. Zamislite Hostinger Ecommerce kao kuhinju koja pokreće vaš restoran – on obrađuje vaše proizvode, inventar i narudžbe iza kulisa, dok je vaša web stranica samo jedna od blagovaonica u koje ulaze kupci. Povežite svoju postojeću web stranicu – bilo da je izgrađena pomoću Hostinger Website Builder-a, Horizons vibe coding builder-a, WordPress-a ili druge platforme – i sve radi s istog mjesta. Također možete dodati više prodajnih kanala uz svoju postojeću stranicu bez da počinjete ispočetka.
Mogu li upravljati višestrukim prodajnim kanalima?
Da. To je jedna od najvećih prednosti Hostinger E-trgovine. Bilo da prodajete na svojoj web stranici, TikToku, Instagramu ili na tržnici poput Etsyja ili Amazona, pruža vam centralizirano upravljanje zalihama za sve vaše trgovine – što znači da se vašim proizvodima, zalihama i narudžbama upravlja s jedne nadzorne ploče. Nema više prebacivanja između alata ili brige o tome da će zalihe biti neusklađene.
Što mogu prodavati s Hostinger Ecommerce?
Gotovo sve. Fizički proizvodi, digitalna preuzimanja (poput e-knjiga, glazbe ili predložaka), usluge koje zahtijevaju rezervacije, roba za ispis na zahtjev i ponude temeljene na pretplati. Bez obzira na vaš poslovni model, postoji plan stvoren za njega.
Niste sigurni što prodavati? Sastavili smo popis ideja za popularne proizvode kako bismo vam pomogli pronaći vašu nišu.
Ima li transakcijskih naknada?
Ništa. Zadržavate 100 % onoga što zaradite. Hostinger Ecommerce ne naplaćuje naknade za transakcije platforme, tako da, bez obzira obrađujete li svoju prvu prodaju ili tisućitu, svaki dolar ide izravno vama.
Koji su načini plaćanja dostupni mojim kupcima?
Možete prihvatiti više od 100 načina plaćanja globalno, uključujući Stripe (Visa, Mastercard, Apple Pay i Google Pay), PayPal, RazorPay i Alipay – sve uz sigurno, integrirano iskustvo naplate.
Kako funkcionira dostava?
Za fizičke proizvode, možete povezati Shippo kako biste automatizirali cijeli proces ispunjenja narudžbi – ispisivali naljepnice u sekundama, nudili praćenje u stvarnom vremenu i slali s više od 40 prijevoznika, uključujući DHL, FedEx i UPS. Za proizvode po narudžbi (print-on-demand), Printful automatski obrađuje proizvodnju i dostavu nakon što je narudžba zaprimljena.