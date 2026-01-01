OpenClaw

Vaš vlastiti AI agent. Privatan, uvijek uključen i objavljen za 60 sekundi.

Instalirajte ga jednom, a on će obavljati vaše dnevne zadatke non-stop, čak i dok spavate.
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30-dnevno jamstvo povrata novca

Trenutačno postavljanje

OpenClaw je nevjerojatno jednostavan za instalaciju i donosi AI agente svima. Bez žargona, bez komplikacija, samo brza cesta do vaše prve automatizacije.

Bez troškova održavanja

Upravljani OpenClaw brine se za svu sigurnost, ažuriranja i sigurnosne kopije. Vaši AI agenti rade stalno bez ikakvog ručnog postavljanja i rada.

Ugrađeni alati

OpenClaw ima sve što vam je potrebno za jednostavan početak - AI modele, pregledavanje weba i agentski poštanski sandučić, sve ugrađeno.

Odaberite svoj plan

Već je raspoređeno više od 100.000 agenata
71 % popusta
Aplikacije za automatizaciju umjetne inteligencije
18,99
5,49/mj
Krenite
Obnavlja se po cijeni: 10,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.

Upravljano za vas

Pokrenite odabranu aplikaciju bez postavljanja, održavanja ili upravljanja infrastrukturom.

Uključeno u vaš plan

Spremno odmah
Nije potrebno održavanje
Uključeno vizualno sučelje
Uključen pristup CLI-ju
Ugrađeno uparivanje Telegrama
Uključeni AI krediti
Koristite svoj ChatGPT
Uključeno web pretraživanje
Unaprijed konfigurirana e-pošta agenta
Upravljana sigurnost
71 % popusta
Aplikacije za automatizaciju umjetne inteligencije
18,99
5,49/mj
Krenite
Obnavlja se po cijeni: 10,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.

Upravljano za vas

Pokrenite odabranu aplikaciju bez postavljanja, održavanja ili upravljanja infrastrukturom.

Uključeno u vaš plan

Spremno odmah
Nije potrebno održavanje
Uključeno vizualno sučelje
Uključen pristup CLI-ju
Ugrađeno uparivanje Telegrama
Uključeni AI krediti
Koristite svoj ChatGPT
Uključeno web pretraživanje
Unaprijed konfigurirana e-pošta agenta
Upravljana sigurnost

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Implementirajte OpenClaw u 3 jednostavna koraka

Ručno postavljanje OpenClawa može potrajati satima. S Hostingerom pokreće se odmah, nema potrebe učiti ništa novo.

Instalirajte OpenClaw jednim klikom

Pokrenite svoj plan, a mi ćemo se automatski pobrinuti za postavljanje. Nije potrebno tehničko iskustvo.

Odaberite gdje želite razgovarati

Povežite se putem Telegrama ili WhatsAppa i započnite razgovor sa svojim AI asistentom u nekoliko sekundi.

OpenClaw je spreman za upotrebu

Nije potrebno dodatno postavljanje, vaš OpenClaw AI asistent je aktivan i spreman za rad.
Krenite

Jedan agent. Beskrajni tijekovi rada.

Osobni asistent za produktivnost

Osnivač je povezao iMessage i Google kalendar. Sada sortira poruke, mijenja raspored sastanaka i daje jutarnje upute.

Prodajni asistent

Konzultant je povezao agenta s Telegramom. Telegram automatski kvalificira potencijalne klijente, bilježi kontakte i izrađuje nacrte za praćenje.

Pomoćnik za kodiranje

Razvojni tim je postavio agenta za pregled koda za 5 minuta. On pronalazi greške, predlaže refaktoriranje i smanjuje vrijeme potrebno za PR pregled s nekoliko sati na nekoliko minuta.

Istraživač

Voditeljica projekta traži od svog agenta da usporedi alate prije svake odluke o dobavljaču. To sažima kompromise i označava cijene, zamjenjujući poludnevne dubinske analize.

Planer društvenih mreža

Kreator je dao OpenClawu pristup svojoj mapi s nacrtima. Pretvara grube bilješke u gotove objave i stavlja ih u red čekanja prema rasporedu. Nema više razmišljanja i praznih stranica.

Specijalist za podršku

Tim za e-trgovinu usmjerio je podršku za Discord putem OpenClawa. Sada obrađuje 60 % zahtjeva prije nego što ih čovjek vidi.

OpenClaw s Hostingerom u usporedbi s drugim pružateljima usluga

Koja je razlika između OpenClawa kod Hostingera i konkurencije? Fokusiramo se na jednostavnost, tako da možete uživati u svom AI agentu u nekoliko sekundi.
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Drugi pružatelj usluga
Spremno za nekoliko sekundi
Ručna instalacija i postavljanje okruženja
Nije potrebna nikakva konfiguracija
Zahtijeva API ključeve
AI krediti su unaprijed instalirani
Potrebni su vanjski API računi
Upravljanje vizualnim agentima
Ne
Upravljana infrastruktura
Samoupravljano
Stručna podrška 24/7
Ne
Integracije kanala jednim klikom
Da
Započnite

Zašto implementirati OpenClaw s Hostingerom?

Postavljanje jednim klikom

Pokrenite OpenClaw odmah. Nema ručnog postavljanja, nema složene konfiguracije.

Unaprijed instalirani AI krediti

AI asistenti koriste kredite za generiranje odgovora i dovršavanje zadataka. Već smo vam ih dodali, tako da možete odmah početi koristiti OpenClaw.

Privatno i sigurno prema zadanim postavkama

OpenClaw radi na privatnom trezoru, tako da vaši podaci i zapisnici chata ostaju privatni.

Postavljeno i testirano za vas

Od samog početka dobivate stabilnu, provjerenu verziju OpenClawa. Mi se brinemo za testiranje i kompatibilnost.

Radi u bilo koje doba

Vaš OpenClaw asistent ostaje online non-stop, obrađujući zadatke i razgovore čak i kada niste povezani s internetom.

Vaš AI dobiva vlastiti inbox

Umjesto korištenja osobne e-pošte, možete odabrati zaseban OpenClaw poštanski sandučić za bolju sigurnost.

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Postavite svoj OpenClaw još danas

Isprobajte bez rizika uz naše 30-dnevno jamstvo povrata novca. Za detalje pogledajte našu Politiku povrata.
Krenite
Postavite svoj OpenClaw još danas

Hostinger OpenClaw - FAQ

Odgovori na najčešće postavljana pitanja o našem OpenClawu s instalacijom u jednom kliku.

Ne. OpenClaw u jednom kliku dizajniran je za ljude koji nikada u životu nisu dotakli server. Naše postavljanje jednim klikom rješava cijelu instalaciju - od serverskog okruženja do konfiguracije umjetne inteligencije. Samo odaberite svoj plan, kliknite na postavljanje i vaš osobni AI asistent bit će dostupan za nekoliko minuta. Nema kodiranja, nema naredbenih redaka, nema kompliciranih nadzornih ploča

Vaši AI krediti dolaze unaprijed integrirani i spremni za korištenje odmah nakon raspakiranja. Za razliku od standardne OpenClaw postavke, ne morate stvarati račune kod AI pružatelja usluga poput OpenAI-a ili Anthropica, generirati API ključeve ili rukovati bilo kakvom tehničkom konfiguracijom. Jednostavno kupite kredite putem svoje Hostinger nadzorne ploče i vaš asistent će odmah biti uključen. Kada vam zatreba više, nadopunite ih izravno s iste nadzorne ploče - vrlo jednostavno.

Apsolutno. Svaka verzija OpenClawa radi u vlastitom izoliranom okruženju, što znači da su vaši podaci i razgovori potpuno odvojeni od ostalih korisnika. Zaključavamo svaki spremnik kako bismo spriječili neovlašteni pristup ili vanjske promjene, a svaka verzija dolazi s prilagođenim, visokosloženim sigurnosnim pristupnikom generiranim prema zadanim postavkama. Dobivate profesionalnu zaštitu bez potrebe da sami konfigurirate bilo što.

S VPS-om dobivate potpuni root pristup i potpunu kontrolu nad poslužiteljem - ali to također znači da ste odgovorni za postavljanje, ažuriranja i sigurnost. OpenClaw jednim klikom uklanja svu tu složenost. Mi se brinemo o infrastrukturi, održavamo vašu instancu na najnovijoj stabilnoj verziji i dodajemo dodatne slojeve sigurnosti - tako da se možete u potpunosti usredotočiti na korištenje svog AI asistenta, a ne na upravljanje poslužiteljem. Ako ste programer koji želi potpunu prilagodbu, naši VPS OpenClaw planovi su bolji izbor za vas.

OpenClaw je vaš osobni AI asistent koji radi u bilo koje doba, čak i kada vam je laptop zatvoren. Možete ga povezati sa svojim omiljenim aplikacijama za razmjenu poruka - uključujući WhatsApp, Telegram, Slack i Discord - i koristiti ga za automatizaciju svakodnevnih zadataka, upravljanje razgovorima na različitim platformama, potencijalnim klijentima, pokretanje automatizacije preglednika i još mnogo toga. Zamislite ga kao digitalnog člana tima koji nikad ne spava i uvijek je spreman pomoći.

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