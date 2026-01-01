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Implementirajte OpenClaw u 3 jednostavna koraka
Instalirajte OpenClaw jednim klikom
Odaberite gdje želite razgovarati
OpenClaw je spreman za upotrebu
Jedan agent. Beskrajni tijekovi rada.
Osobni asistent za produktivnost
Prodajni asistent
Pomoćnik za kodiranje
Istraživač
Planer društvenih mreža
Specijalist za podršku
OpenClaw s Hostingerom u usporedbi s drugim pružateljima usluga
Zašto implementirati OpenClaw s Hostingerom?
Postavljanje jednim klikom
Unaprijed instalirani AI krediti
Privatno i sigurno prema zadanim postavkama
Postavljeno i testirano za vas
Radi u bilo koje doba
Vaš AI dobiva vlastiti inbox
Želite li dublje istražiti OpenClaw?
Postavite OpenClaw na pravi način (što vam nitko ne govori)
Vodič za OpenClaw + WordPress: Isprobao sam i potencijal je BESKONAČAN!
5 najboljih slučajeva upotrebe OpenClawa (isprobao sam ih sve!)
Hostinger OpenClaw - FAQ
Trebam li ikakvo tehničko znanje za postavljanje OpenClawa?
Ne. OpenClaw u jednom kliku dizajniran je za ljude koji nikada u životu nisu dotakli server. Naše postavljanje jednim klikom rješava cijelu instalaciju - od serverskog okruženja do konfiguracije umjetne inteligencije. Samo odaberite svoj plan, kliknite na postavljanje i vaš osobni AI asistent bit će dostupan za nekoliko minuta. Nema kodiranja, nema naredbenih redaka, nema kompliciranih nadzornih ploča
Kako funkcioniraju AI krediti i trebam li postaviti vanjske račune?
Vaši AI krediti dolaze unaprijed integrirani i spremni za korištenje odmah nakon raspakiranja. Za razliku od standardne OpenClaw postavke, ne morate stvarati račune kod AI pružatelja usluga poput OpenAI-a ili Anthropica, generirati API ključeve ili rukovati bilo kakvom tehničkom konfiguracijom. Jednostavno kupite kredite putem svoje Hostinger nadzorne ploče i vaš asistent će odmah biti uključen. Kada vam zatreba više, nadopunite ih izravno s iste nadzorne ploče - vrlo jednostavno.
Jesu li moji podaci privatni i sigurni?
Apsolutno. Svaka verzija OpenClawa radi u vlastitom izoliranom okruženju, što znači da su vaši podaci i razgovori potpuno odvojeni od ostalih korisnika. Zaključavamo svaki spremnik kako bismo spriječili neovlašteni pristup ili vanjske promjene, a svaka verzija dolazi s prilagođenim, visokosloženim sigurnosnim pristupnikom generiranim prema zadanim postavkama. Dobivate profesionalnu zaštitu bez potrebe da sami konfigurirate bilo što.
Koja je razlika između pokretanja OpenClawa jednim klikom i pokretanja OpenClawa na VPS-u?
S VPS-om dobivate potpuni root pristup i potpunu kontrolu nad poslužiteljem - ali to također znači da ste odgovorni za postavljanje, ažuriranja i sigurnost. OpenClaw jednim klikom uklanja svu tu složenost. Mi se brinemo o infrastrukturi, održavamo vašu instancu na najnovijoj stabilnoj verziji i dodajemo dodatne slojeve sigurnosti - tako da se možete u potpunosti usredotočiti na korištenje svog AI asistenta, a ne na upravljanje poslužiteljem. Ako ste programer koji želi potpunu prilagodbu, naši VPS OpenClaw planovi su bolji izbor za vas.
Što zapravo mogu učiniti s OpenClawom?
OpenClaw je vaš osobni AI asistent koji radi u bilo koje doba, čak i kada vam je laptop zatvoren. Možete ga povezati sa svojim omiljenim aplikacijama za razmjenu poruka - uključujući WhatsApp, Telegram, Slack i Discord - i koristiti ga za automatizaciju svakodnevnih zadataka, upravljanje razgovorima na različitim platformama, potencijalnim klijentima, pokretanje automatizacije preglednika i još mnogo toga. Zamislite ga kao digitalnog člana tima koji nikad ne spava i uvijek je spreman pomoći.