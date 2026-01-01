Hermes Agent

Automatizirajte dnevne zadatke s Hermes Agentom

Launch once and let Hermes Agent handle recurring tasks. It learns from experience, builds memory, and improves over time.
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30-dnevno jamstvo povrata novca

Sigurno prema zadanim postavkama

Vaš agent radi u sigurnom okruženju sa sigurnosnim ažuriranjima i zaštitnim mjerama.

Održavanje bez upotrebe ruku

Bavimo se ažuriranjima, sigurnosnim kopijama i provjerama kompatibilnosti kako bi vaš agent ostao spreman za upotrebu.

Spremno za Telegram

Odmah započnite razgovor sa svojim agentom, s već povezanim Telegramom.

Jednostavno vizualno korisničko sučelje

Upravljajte Hermes Agentom putem vizualnog sučelja, bez potrebe za kodiranjem.

Odaberite svoj Hermes Agent plan

Već je pokrenuto više od 10.000 Hermes agenata
71 % popusta
Aplikacije za automatizaciju umjetne inteligencije
18,99
5,49/mj
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Obnavlja se po cijeni: 10,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.

Upravljano za vas

Pokrenite odabranu aplikaciju bez postavljanja, održavanja ili upravljanja infrastrukturom.

Uključeno u vaš plan

Spremno odmah
Nije potrebno održavanje
Uključeno vizualno sučelje
Uključen pristup CLI-ju
Ugrađeno uparivanje Telegrama
Uključeni AI krediti
Koristite svoj ChatGPT
Uključeno web pretraživanje
Unaprijed konfigurirana e-pošta agenta
Upravljana sigurnost
71 % popusta
Aplikacije za automatizaciju umjetne inteligencije
18,99
5,49/mj
Krenite
Obnavlja se po cijeni: 10,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.

Upravljano za vas

Pokrenite odabranu aplikaciju bez postavljanja, održavanja ili upravljanja infrastrukturom.

Uključeno u vaš plan

Spremno odmah
Nije potrebno održavanje
Uključeno vizualno sučelje
Uključen pristup CLI-ju
Ugrađeno uparivanje Telegrama
Uključeni AI krediti
Koristite svoj ChatGPT
Uključeno web pretraživanje
Unaprijed konfigurirana e-pošta agenta
Upravljana sigurnost

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što Hermes Agent može učiniti za vas

Osobni asistent

Osobni asistent

Organizirajte zadatke, podsjetnike i razgovore. Vaš agent sve uči i pamti.

Pomoćnik za kodiranje

Pomoćnik za kodiranje

Pišite i ispravljajte greške brže uz pomoć agenta koji može naučiti vašu bazu kodova.

Istraživač

Istraživač

Sažmite teme i usporedite opcije s kontekstom koji se čuva kroz sesije.

Prodajni asistent

Prodajni asistent

Prikupite potencijalne klijente i kvalificirajte ih na vlastitoj infrastrukturi.

Započnite

Zašto započeti s upravljanim Hermesom na Hostingeru?

Zašto započeti s upravljanim Hermesom na Hostingeru?

Postavljanje jednim klikom

Pokrenite svog autonomnog agenta odmah, bez potrebe za kodiranjem. Naša unaprijed pripremljena konfiguracija vodi vas od registracije do automatizacije jednim klikom.
Preskočite gnjavažu s API-jem. Upravljajte AI kreditima i nadopunjavajte ih izravno s nadzorne ploče, bez registracija trećih strana, složenih ključeva ili ručnog povezivanja nakon instalacije.
Zaštitite svoje podatke izolacijom zaključanih spremnika i prilagođenim sigurnosnim pristupnikom koji pomaže u smanjenju vanjskih rizika i sprječavanju neovlaštenih promjena od prvog dana.
Odmah počnite slati poruke svom agentu, s Telegramom integriranim od prvog dana i bez potrebe za webhookovima ili postavljanjem API-ja.
Upravljajte i komunicirajte s Hermes Agentom putem vizualnog sučelja, bez potrebe za kodiranjem.
Zadržite kontrolu programera kada vam je potrebna. Koristite CLI za pokretanje prilagođenih skripti ili detaljniji pristup vašoj upravljanoj platformi.
Krenite

Odaberite kako pokrenuti Hermes Agent

Odaberite upravljani sustav s lakšim postavljanjem i bez održavanja ili VPS za potpunu kontrolu i prilagodbu.
Upravljani Hermes agent
Hermes Agent na VPS-u

Postavljanje

Postavljanje jednim klikom
Unaprijed instaliran predložak, spreman za pokretanje

AI krediti

Ugrađeno i spremno za upotrebu
Ugrađeno i spremno za upotrebu

Platforme za razmjenu poruka

Ugrađeno uparivanje s Telegramom
Povežite se pomoću terminala

Kontrola

Web sučelje, potpuni pristup terminalu
Puni root pristup, potpuna kontrola nad serverom

Sigurnost

SSL, ažuriranje i vatrozid — mi upravljamo
Vatrozid i DDoS zaštita (samoupravljana)
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Ključne značajke Hermes Agenta

Ključne značajke Hermes Agenta

Petlja samousavršavanja

Stvara i usavršava vještine iz svake interakcije, gradeći bazu sposobnosti koja se s vremenom poboljšava.
Čuva vještine, povijest sesija i sjećanja kroz ponovna pokretanja i nadogradnje, tako da se znanje prenosi kroz implementacije.
Istovremeno se povežite s Telegramom, Discordom, Slackom, WhatsAppom, Signalom i e-poštom, bez upravljanja odvojenim botovima.
Koristite OpenRouter ili se izravno povežite s Anthropic, OpenAI i prilagođenim krajnjim točkama za fleksibilan pristup modelu.
Automatizirajte ponavljajuće zadatke pomoću ugrađenog cron planera i pokrenite paralelne tokove rada s podrškom za subagente.

Pokrenite Hermes Agenta još danas

Isprobajte bez rizika uz naše 30-dnevno jamstvo povrata novca. Za detalje pogledajte našu Politiku povrata.

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Hermes Agent Hostinger - FAQ

Odgovori na najčešće postavljana pitanja o našem upravljanom Hermes agentu.

Nimalo. Upravljani Hermes je dizajniran za one koji nikada nisu dotakli server. Implementacija jednim klikom rješava sve - od serverskog okruženja do konfiguracije umjetne inteligencije. Samo kliknite na implementaciju i vaš asistent je dostupan za nekoliko minuta. Nema kodiranja, nema naredbenih redaka i nema tehničkih glavobolja.

Vaši krediti su unaprijed integrirani za jednostavan početak - nisu potrebni računi trećih strana ili složeni API ključevi. Jednostavno nadoplatite izravno s nadzorne ploče i odmah počnite automatizirati. Međutim, izbor je vaš: možete koristiti ove ugrađene kredite za maksimalnu jednostavnost ili ručno povezati vlastite vanjske račune od pružatelja usluga poput OpenAI-a ili Anthropica putem API-ja ako želite.

Apsolutno. Svaki Hermes Agent radi u izoliranom okruženju, čuvajući vaše podatke i razgovore potpuno privatnima. Osiguravamo svaki spremnik kako bismo spriječili neovlašteni pristup i prema zadanim postavkama pružamo prilagođeni sigurnosni pristupnik. Dobivate profesionalnu zaštitu bez potrebe za konfiguracijom ičega.

VPS vam daje root pristup, ali vas čini odgovornima za postavljanje, sigurnost i ažuriranja. Upravljani Hermes uklanja tu složenost. Mi se brinemo o infrastrukturi, ažuriranjima i sigurnosnim kopijama tako da se vi možete usredotočiti na korištenje svoje umjetne inteligencije, a ne na upravljanje poslužiteljem. Ako vam je potrebna potpuna prilagodba okruženja, VPS je bolji izbor; za sve ostalo, upravljani Hermes je pravi izbor.

Hermes je samousavršavajući AI agent koji radi u bilo koje doba, čak i kada je vaš laptop zatvoren. Za razliku od statičnih alata, ima petlju samoučenja i trajnu memoriju, što znači da uči iz iskustva i usavršava svoje vještine dok ga koristite. Možete ga povezati s aplikacijama poput Telegrama za automatizaciju zadataka, upravljanje potencijalnim klijentima i pokretanje automatizacije preglednika. Zamislite ga kao digitalnog člana tima koji nikad ne spava i s vremenom postaje sve vrijedniji.

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