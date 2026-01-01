Hermes je samousavršavajući AI agent koji radi u bilo koje doba, čak i kada je vaš laptop zatvoren. Za razliku od statičnih alata, ima petlju samoučenja i trajnu memoriju, što znači da uči iz iskustva i usavršava svoje vještine dok ga koristite. Možete ga povezati s aplikacijama poput Telegrama za automatizaciju zadataka, upravljanje potencijalnim klijentima i pokretanje automatizacije preglednika. Zamislite ga kao digitalnog člana tima koji nikad ne spava i s vremenom postaje sve vrijedniji.