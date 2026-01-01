Sigurno prema zadanim postavkama
Održavanje bez upotrebe ruku
Spremno za Telegram
Jednostavno vizualno korisničko sučelje
Odaberite svoj Hermes Agent plan
Upravljano za vas
Uključeno u vaš plan
Upravljano za vas
Uključeno u vaš plan
Što Hermes Agent može učiniti za vas
Osobni asistent
Organizirajte zadatke, podsjetnike i razgovore. Vaš agent sve uči i pamti.
Pomoćnik za kodiranje
Pišite i ispravljajte greške brže uz pomoć agenta koji može naučiti vašu bazu kodova.
Istraživač
Sažmite teme i usporedite opcije s kontekstom koji se čuva kroz sesije.
Prodajni asistent
Prikupite potencijalne klijente i kvalificirajte ih na vlastitoj infrastrukturi.
Zašto započeti s upravljanim Hermesom na Hostingeru?
Postavljanje jednim klikom
Unaprijed instalirani AI krediti
Sigurno prema zadanim postavkama
Spremno za Telegram
Jednostavno vizualno korisničko sučelje
Pristup Hermes Agentu putem CLI-ja
Odaberite kako pokrenuti Hermes Agent
Ključne značajke Hermes Agenta
Petlja samousavršavanja
Trajna memorija
Razmjena poruka na više platformi
Više od 200 LLM modela
Ugrađeni planer zadataka
Hermes Agent Hostinger - FAQ
Trebam li ikakvo tehničko znanje za postavljanje Hermes Agenta?
Nimalo. Upravljani Hermes je dizajniran za one koji nikada nisu dotakli server. Implementacija jednim klikom rješava sve - od serverskog okruženja do konfiguracije umjetne inteligencije. Samo kliknite na implementaciju i vaš asistent je dostupan za nekoliko minuta. Nema kodiranja, nema naredbenih redaka i nema tehničkih glavobolja.
Kako funkcioniraju AI krediti? Trebaju li mi vanjski računi?
Vaši krediti su unaprijed integrirani za jednostavan početak - nisu potrebni računi trećih strana ili složeni API ključevi. Jednostavno nadoplatite izravno s nadzorne ploče i odmah počnite automatizirati. Međutim, izbor je vaš: možete koristiti ove ugrađene kredite za maksimalnu jednostavnost ili ručno povezati vlastite vanjske račune od pružatelja usluga poput OpenAI-a ili Anthropica putem API-ja ako želite.
Jesu li moji podaci privatni i sigurni?
Apsolutno. Svaki Hermes Agent radi u izoliranom okruženju, čuvajući vaše podatke i razgovore potpuno privatnima. Osiguravamo svaki spremnik kako bismo spriječili neovlašteni pristup i prema zadanim postavkama pružamo prilagođeni sigurnosni pristupnik. Dobivate profesionalnu zaštitu bez potrebe za konfiguracijom ičega.
Koja je razlika između upravljanog Hermesa i Hermes Agenta na VPS-u?
VPS vam daje root pristup, ali vas čini odgovornima za postavljanje, sigurnost i ažuriranja. Upravljani Hermes uklanja tu složenost. Mi se brinemo o infrastrukturi, ažuriranjima i sigurnosnim kopijama tako da se vi možete usredotočiti na korištenje svoje umjetne inteligencije, a ne na upravljanje poslužiteljem. Ako vam je potrebna potpuna prilagodba okruženja, VPS je bolji izbor; za sve ostalo, upravljani Hermes je pravi izbor.
Što mogu učiniti s upravljanim Hermes agentom?
Hermes je samousavršavajući AI agent koji radi u bilo koje doba, čak i kada je vaš laptop zatvoren. Za razliku od statičnih alata, ima petlju samoučenja i trajnu memoriju, što znači da uči iz iskustva i usavršava svoje vještine dok ga koristite. Možete ga povezati s aplikacijama poput Telegrama za automatizaciju zadataka, upravljanje potencijalnim klijentima i pokretanje automatizacije preglednika. Zamislite ga kao digitalnog člana tima koji nikad ne spava i s vremenom postaje sve vrijedniji.