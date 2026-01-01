API uživo · SDK-ovi · MCP poslužitelj

API za e-poštu s pravim inboxom iza njega.

Slanje, čitanje, pretraživanje i odgovaranje: jedan API, jedan ključ
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Hostinger Mail API
Povezano
cURL Node.js PHP Python 
curl https://api.mail.hostinger.com/v1/emails \
  -H "Authorization: Bearer $MAIL_API_KEY" \
  -d '{
    "to": "alex@example.com",
    "subject": "Welcome aboard!"
  }'
202 Prihvaćeno, poruka u redu čekanja

Jedan inbox. Svaki način gradnje.

Radite izravno s REST API-jem, ubacite SDK prve strane, skriptirajte ga iz CLI-ja ili spojite AI agenta putem MCP poslužitelja uživo. To je isti poštanski sandučić ispod.

MCP poslužitelj

Dajte svojim AI agentima alate za čitanje, slanje, pretraživanje i upravljanje pravim poštanskim sandučićem.

Node.js SDK

Dodajte tijekove rada za slanje e-pošte i pristiglu poštu u JavaScript i TypeScript aplikacije s izvornim razvojnim iskustvom.

PHP SDK

Povežite web-stranice i pozadinske usluge s akcijama poštanskog sandučića bez izrade API klijenta od nule.

Python SDK

Izgradite automatizacije, tijekove rada s podacima i alate agenata oko stvarnog računa e-pošte.

Sučelje naredbenog retka

Pregledajte i upravljajte tijekovima rada poštanskog sandučića iz svog terminala, skripti i CI poslova.

REST API i webhooks

Izravno pozovite programabilnu površinu, reagirajte na događaje u poštanskom sandučiću i šaljite e-poruke o proizvodu kada je to vašoj aplikaciji potrebno.

Biblioteke i CLI

Instalirajte klijenta prve strane i obavite prvi poziv za nekoliko minuta.

TypeScript / Node.js

hostinger-mail-api-sdk

npm install hostinger-mail-api-sdk

Potpuno tipizirani klijent za Mail API.

PHP

hostinger/mail-api-php-sdk

composer require hostinger/mail-api-php-sdk

PHP klijent neovisan o frameworku.

Piton

hostinger-mail-api

pip install hostinger-mail-api

Python klijent za Mail API.

CLI

hostinger-mail

brew install hostinger/tap/hostinger-mail

Upravljajte poštom izravno s vašeg terminala.

Dajte svom agentu pravu pristiglu poštu

Krajnja točka slanja nije dovoljna. Vaša aplikacija ili agent dobiva funkcionalni poštanski sandučić s adresom, nitima i poviješću kojim može upravljati putem MCP-a, SDK-ova ili REST-a.

Identitet

Prava, provjerljiva adresa e-pošte koju vaš agent može koristiti za prijavu na usluge, primanje potvrda i djelovanje u vaše ime.

Pravi razgovori

Podijeljeni odgovori, privitci i teme s više osoba, s ljudskom osobom u petlji kad god je želite.

Ugrađena memorija

Svaka poruka je trajni, pretraživi zapis koji vaš agent može ponovno pogledati kako bi razumio kontekst i reagirao.

Jednostavno određivanje cijena po poštanskom sandučiću

Svaki plan uključuje potpuni pristup API-ju, SDK-u, CLI-ju, MCP-u i webhooku. Slanje je izgrađeno za e-poštu proizvoda i transakcija umjerenog volumena.

30-dnevno jamstvo povrata novca

Otkažite bilo kada

Stalno dostupna podrška

Plan od 48 mjeseci
87 % popusta
Starter
Najbolje za: sporedne projekte i prototipove
2,99
0,39/mj
Nabavite svoj API ključ
Cijena po poštanskom sandučiću. Za razdoblje od 48 mjeseci. Obnavlja se po cijeni od 1,59 €/mj za razdoblje od 48 mjeseci.
Pristup API-ju, SDK-u, CLI-ju i MCP-u
Webhookovi i događaji poštanskog sandučića
1 000 e-poruka/dan po poštanskom sandučiću
Uključen 1 poštanski sandučić
5 GB pohrane po sandučiću
5 pravila prosljeđivanja
5 e-mail aliasa

Prednosti:

Pošta agenta: namjenska adresa agenta + MCP alati
NAJPOPULARNIJE
75 % popusta
Standard
Najbolje za: rastuće aplikacije i integracije
3,99
0,99/mj
Nabavite svoj API ključ
Cijena po poštanskom sandučiću. Za razdoblje od 48 mjeseci. Obnavlja se po cijeni od 2,79 €/mj za razdoblje od 48 mjeseci.
Pristup API-ju, SDK-u, CLI-ju i MCP-u
Webhookovi i događaji poštanskog sandučića
3 000 e-poruka/dan po poštanskom sandučiću
Uključen 1 poštanski sandučić
20 GB pohrane po sandučiću
20 pravila prosljeđivanja
10 e-mail aliasa

Prednosti:

Pretražujte, odgovarajte, sažimajte i pišite – sve uz pomoć AI alata – neograničeno
Pošta agenta: namjenska adresa agenta + MCP alati
67 % popusta
Premium
Najbolje za: proizvodna opterećenja
5,99
1,99/mj
Nabavite svoj API ključ
Cijena po poštanskom sandučiću. Za razdoblje od 48 mjeseci. Obnavlja se po cijeni od 3,99 €/mj za razdoblje od 48 mjeseci.
Pristup API-ju, SDK-u, CLI-ju i MCP-u
Webhookovi i događaji poštanskog sandučića
3 000 e-poruka/dan po poštanskom sandučiću
Uključen 1 poštanski sandučić
50 GB pohrane po sandučiću
50 pravila prosljeđivanja
30 e-mail aliasa

Prednosti:

Besplatna domena za 1 godinu
Pretražujte, odgovarajte, sažimajte i pišite – sve uz pomoć AI alata – neograničeno
Pošta agenta: namjenska adresa agenta + MCP alati
87 % popusta
Starter
Najbolje za: sporedne projekte i prototipove
2,99
0,39/mj
Nabavite svoj API ključ
Cijena po poštanskom sandučiću. Za razdoblje od 48 mjeseci. Obnavlja se po cijeni od 1,59 €/mj za razdoblje od 48 mjeseci.
Pristup API-ju, SDK-u, CLI-ju i MCP-u
Webhookovi i događaji poštanskog sandučića
1 000 e-poruka/dan po poštanskom sandučiću
Uključen 1 poštanski sandučić
5 GB pohrane po sandučiću
5 pravila prosljeđivanja
5 e-mail aliasa

Prednosti:

Pošta agenta: namjenska adresa agenta + MCP alati
NAJPOPULARNIJE
75 % popusta
Standard
Najbolje za: rastuće aplikacije i integracije
3,99
0,99/mj
Nabavite svoj API ključ
Cijena po poštanskom sandučiću. Za razdoblje od 48 mjeseci. Obnavlja se po cijeni od 2,79 €/mj za razdoblje od 48 mjeseci.
Pristup API-ju, SDK-u, CLI-ju i MCP-u
Webhookovi i događaji poštanskog sandučića
3 000 e-poruka/dan po poštanskom sandučiću
Uključen 1 poštanski sandučić
20 GB pohrane po sandučiću
20 pravila prosljeđivanja
10 e-mail aliasa

Prednosti:

Pretražujte, odgovarajte, sažimajte i pišite – sve uz pomoć AI alata – neograničeno
Pošta agenta: namjenska adresa agenta + MCP alati
67 % popusta
Premium
Najbolje za: proizvodna opterećenja
5,99
1,99/mj
Nabavite svoj API ključ
Cijena po poštanskom sandučiću. Za razdoblje od 48 mjeseci. Obnavlja se po cijeni od 3,99 €/mj za razdoblje od 48 mjeseci.
Pristup API-ju, SDK-u, CLI-ju i MCP-u
Webhookovi i događaji poštanskog sandučića
3 000 e-poruka/dan po poštanskom sandučiću
Uključen 1 poštanski sandučić
50 GB pohrane po sandučiću
50 pravila prosljeđivanja
30 e-mail aliasa

Prednosti:

Besplatna domena za 1 godinu
Pretražujte, odgovarajte, sažimajte i pišite – sve uz pomoć AI alata – neograničeno
Pošta agenta: namjenska adresa agenta + MCP alati

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Zaštita od neželjene pošte, virusa i phishinga
Pristup e-pošti putem bilo koje aplikacije ili uređaja
Pratite sve aktivnosti poštanskog sandučića pomoću revizijskih dnevnika
Zaštitite podatke uz end-to-end enkripciju
Jednostavno migrirajte svoje e-poruke
Prosljeđivanje e-pošte na bilo koju drugu adresu e-pošte
Zaštita od neželjene pošte, virusa i phishinga
Pristup e-pošti putem bilo koje aplikacije ili uređaja
Pratite sve aktivnosti poštanskog sandučića pomoću revizijskih dnevnika
Zaštitite podatke uz end-to-end enkripciju
Jednostavno migrirajte svoje e-poruke
Prosljeđivanje e-pošte na bilo koju drugu adresu e-pošte

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Izrađeno za razvojne tijekove rada

Koristite sučelje koje odgovara vašem paketu, a zatim se premještajte između SDK-ova, CLI-ja, REST-a i webhookova bez promjene temeljnog poštanskog sandučića.

JSON

Reagirajte u stvarnom vremenu

{
  "event": "message.received",
  "mailbox": "agent@yourdomain.com",
  "message": {
    "from": "customer@example.com",
    "subject": "Order #1042: where is my package?",
    "thread_id": "thr_8fk2m01x"
  }
}
Pretplatite se na događaje poštanskog sandučića pomoću webhookova i pokrenite svoju logiku u trenutku kada pošta stigne, bez petlji ispitivanja koje bi vas nadzirale.

Node.js

Pretraga i trijaža iz koda

const urgent = await mail.messages.search({
  query: 'is:unread label:urgent',
});

for (const message of urgent) {
  await mail.drafts.create({ replyTo: message.id });
}
Pošaljite upit poštanskom sandučiću na način na koji vaš tijek rada razmišlja: prema pošiljatelju, temi ili statusu. Zatim reagirajte na rezultate u istom lancu poziva.

Ljuska

Skriptirajte ga iz svog terminala

$ hostinger-mail messages list --unread

$ hostinger-mail send \
    --to alex@example.com \
    --subject "Deploy finished"
CLI koristi isti API, tako da sve što vaša aplikacija može učiniti možete učiniti i iz svoje ljuske, skripti i CI poslova.

Potpuna kontrola nad vašim tijekovima rada s e-poštom

Upravljajte vjerodajnicama, pratite aktivnosti dostave u zapisnicima e-pošte i povezujte integracije bez napuštanja kontrolne ploče.

API ključevi

Izradite ključeve za nove projekte i opozovite ih kada rotirate vjerodajnice.

Krajnje točke webhooka

Upravljajte krajnjim točkama koje primaju događaje vašeg poštanskog sandučića.

Zapisnici e-pošte

Provjerite aktivnost dostave kada trebate pratiti poruku.
Ilustracija Hostinger Agentic Maila za automatizirane tijekove rada e-pošte

Hostinger Mail za developere

Stavite pravi inbox iza svog koda

Izradite API ključ, povežite svoju aplikaciju ili agenta, pošaljite svoju prvu e-poštu i počnite s izradom.

Nabavite svoj API ključ
Pročitajte dokumente

Često postavljana pitanja o Hostinger Mail API-ju

Odgovori o Mail API-ju, MCP poslužitelju, SDK-ovima, CLI-ju, REST API-ju i webhookovima.

Hostinger Mail API je programabilna površina za e-poštu za aplikacije, web-stranice i backend usluge. Šaljite e-poštu i čitajte, pretražujte, organizirajte, odgovarajte i automatizirajte pristiglu poštu putem SDK-ova, CLI-ja, REST API-ja i webhookova.

Hostinger Mail MCP poslužitelj uživo pruža agentima umjetne inteligencije kompatibilne alate za poštanski sandučić koje mogu izravno pozivati. Agenti mogu koristiti te alate za čitanje razgovora, pretraživanje poruka, izradu skica odgovora, trijažu dolazne pošte i pokretanje tijeka rada pristigle pošte.

Hostinger Mail API kombinira slanje e-pošte aplikacije i kontrolu pristigle pošte u jednoj programabilnoj površini. Izgrađen je za e-poštu proizvoda i tijeka rada, a ne za masovnu dostavu velikih količina.

SDK-ovi prve strane dostupni su za Node.js, PHP i Python. Također možete koristiti sučelje naredbenog retka ili izravno pozvati REST API iz bilo kojeg jezika koji podržava HTTP.

Da. Webhookovi omogućuju vašoj aplikaciji da reagira na aktivnost poštanskog sandučića i pokrene tijek rada bez ponovljenog provjeravanja promjena.

Prijavite se na hPanel, otvorite API područje i stvorite ključ za svoju integraciju. Ključ čuvajte na sigurnom mjestu i nemojte ga dijeliti sa svojim izvornim kodom.

Posjetite dokumentaciju Hostinger Mail API-ja za upute o postavljanju, reference API-ja i detalje integracije.

Da. Koristite REST API, SDK-ove ili CLI za slanje e-pošte i kontrolu pristigle pošte iz bilo koje aplikacije, web-stranice ili pozadinskog sustava. Agenti putem MCP-a su podržani, ali nisu obavezni.

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