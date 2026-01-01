API za e-poštu s pravim inboxom iza njega.
curl https://api.mail.hostinger.com/v1/emails \
-H "Authorization: Bearer $MAIL_API_KEY" \
-d '{
"to": "alex@example.com",
"subject": "Welcome aboard!"
}'
Jedan inbox. Svaki način gradnje.
MCP poslužitelj
Node.js SDK
PHP SDK
Python SDK
Sučelje naredbenog retka
REST API i webhooks
Biblioteke i CLI
TypeScript / Node.js
hostinger-mail-api-sdk
npm install hostinger-mail-api-sdk
PHP
hostinger/mail-api-php-sdk
composer require hostinger/mail-api-php-sdk
Piton
hostinger-mail-api
pip install hostinger-mail-api
CLI
hostinger-mail
brew install hostinger/tap/hostinger-mail
Dajte svom agentu pravu pristiglu poštu
Identitet
Pravi razgovori
Ugrađena memorija
Jednostavno određivanje cijena po poštanskom sandučiću
30-dnevno jamstvo povrata novca
Otkažite bilo kada
Stalno dostupna podrška
Prednosti:
Prednosti:
Prednosti:
Prednosti:
Prednosti:
Prednosti:
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Izrađeno za razvojne tijekove rada
JSON
Reagirajte u stvarnom vremenu
{
"event": "message.received",
"mailbox": "agent@yourdomain.com",
"message": {
"from": "customer@example.com",
"subject": "Order #1042: where is my package?",
"thread_id": "thr_8fk2m01x"
}
}
Node.js
Pretraga i trijaža iz koda
const urgent = await mail.messages.search({
query: 'is:unread label:urgent',
});
for (const message of urgent) {
await mail.drafts.create({ replyTo: message.id });
}
Ljuska
Skriptirajte ga iz svog terminala
$ hostinger-mail messages list --unread
$ hostinger-mail send \
--to alex@example.com \
--subject "Deploy finished"
Potpuna kontrola nad vašim tijekovima rada s e-poštom
API ključevi
Krajnje točke webhooka
Zapisnici e-pošte
Često postavljana pitanja o Hostinger Mail API-ju
Što je Hostinger Mail API?
Hostinger Mail API je programabilna površina za e-poštu za aplikacije, web-stranice i backend usluge. Šaljite e-poštu i čitajte, pretražujte, organizirajte, odgovarajte i automatizirajte pristiglu poštu putem SDK-ova, CLI-ja, REST API-ja i webhookova.
Što može Hostinger Mail MCP server?
Hostinger Mail MCP poslužitelj uživo pruža agentima umjetne inteligencije kompatibilne alate za poštanski sandučić koje mogu izravno pozivati. Agenti mogu koristiti te alate za čitanje razgovora, pretraživanje poruka, izradu skica odgovora, trijažu dolazne pošte i pokretanje tijeka rada pristigle pošte.
Je li ovo API za transakcije e-pošte s velikim volumenom?
Hostinger Mail API kombinira slanje e-pošte aplikacije i kontrolu pristigle pošte u jednoj programabilnoj površini. Izgrađen je za e-poštu proizvoda i tijeka rada, a ne za masovnu dostavu velikih količina.
Koji su jezici i sučelja podržani?
SDK-ovi prve strane dostupni su za Node.js, PHP i Python. Također možete koristiti sučelje naredbenog retka ili izravno pozvati REST API iz bilo kojeg jezika koji podržava HTTP.
Mogu li se pretplatiti na događaje u poštanskom sandučiću?
Da. Webhookovi omogućuju vašoj aplikaciji da reagira na aktivnost poštanskog sandučića i pokrene tijek rada bez ponovljenog provjeravanja promjena.
Kako mogu dobiti API ključ?
Prijavite se na hPanel, otvorite API područje i stvorite ključ za svoju integraciju. Ključ čuvajte na sigurnom mjestu i nemojte ga dijeliti sa svojim izvornim kodom.
Gdje mogu pronaći dokumentaciju?
Posjetite dokumentaciju Hostinger Mail API-ja za upute o postavljanju, reference API-ja i detalje integracije.
Mogu li ovo koristiti u svojoj aplikaciji ili na web stranici?
Da. Koristite REST API, SDK-ove ili CLI za slanje e-pošte i kontrolu pristigle pošte iz bilo koje aplikacije, web-stranice ili pozadinskog sustava. Agenti putem MCP-a su podržani, ali nisu obavezni.