Agentska pošta

E-pošta dizajnirana za AI agente. Prestanite upravljati sandučićima — prepustite to agentima.

Šaljite, primajte i reagirajte automatski.
Krenite odmah

30-dnevno jamstvo povrata novca

E-pošta dizajnirana za AI agente. Prestanite upravljati sandučićima — prepustite to agentima.

AI agenti rade odmah. Tradicionalna e-pošta ne radi tako.

Inteligentna pošta
Tradicionalna e-pošta

Okidači

Trenutni povratni pozivi webhuka
Polling ili nestabilno IDLE

Kontrola interakcije

Ugrađene liste dopuštenih/blokiranih
Izradite vlastite filtre

Automatizacija

Čist REST API
Niskorazinski SMTP i IMAP

Sigurnost pristigle pošte

Izolirani pretinac po agentu
Dijeljena pristigla pošta, stvarni rizik

Integracije

Agentski alati jednim klikom
Ručno postavljanje po alatu

Povezivost stoga

MCP poslužitelj
Uskoro
Nema podrške za MCP

Kontrola pristupa

Pravila na razini domene i e-pošte
Nema izvornih pravila na razini agenta

Pretvorite e-poštu u automatiziranu radnju

Automatizirano kontaktiranje

Šaljite personalizirane poruke, kvalificirajte odgovore i automatski proslijedite tople potencijalne klijente u vaš CRM.

Obrada podrške

Analizirajte dolazne poruke podrške i pošaljite ih pravoj osobi odmah.

Rezervacija i zakazivanje

Upravljajte zahtjevima za sastanke, potvrdite rezervacije i šaljite podsjetnike automatski putem e-pošte.

Automatizacija pristigle pošte

Automatski razvrstajte, odgovarajte na, delegirajte i arhivirajte e-poštu.

Provjera računa

Uhvatite kodove za provjeru i e-poštu za potvrdu kako bi se osigurao nesmetan tijek rada agenata.

Nabavite Agentic Mail uz Business Premium plan

30-dnevno jamstvo povrata novca

Otkažite bilo kada

Stalno dostupna podrška

48 mjeseci
Premium Business e-mail
Dobijte 48 mjeseci za 95,52 € (redovna cijena je 287,52 €). Obnavlja se po cijeni: 3,99 €/mj.
5,99  €
UŠTEDITE 67%
1,99  € /mj
Premium Business e-mail
5,99  €
UŠTEDITE 67%
1,99  € /mj
Dobijte 48 mjeseci za 95,52 € (redovna cijena je 287,52 €). Obnavlja se po cijeni: 3,99 €/mj.
Agentska pošta
NOVO
50 GB pohrane po sandučiću
50 pravila prosljeđivanja
Prikaži više
Uključeno u vaš plan
Agentska pošta
NOVO
50 GB pohrane po sandučiću
50 pravila prosljeđivanja
30 e-mail aliasa
3 000 e-poruka/dan po poštanskom sandučiću
Nabavite dodatnu pohranu bilo kada
Besplatna domena za 1 godinu
AI asistent za poštanski sandučić - Kodee
Moćno AI pretraživanje e-pošte
Pametni AI odgovori na e-poštu
Trenutni AI sažeci e-pošte
AI piše kad god inspiracija dođe
Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Pridružite se milijunima zadovoljnih klijenata

Hostinger je daleko najopsežnija i najpovoljnija usluga za domene, WordPress hosting i usluge e-pošte.

Jules Huldin

Jules Huldin

Kada koristim davatelja usluga e-pošte, želim da cijelo iskustvo bude potpuno besprijekorno, bez prekida, jednostavno za obnovu itd. S Hostingerom imam to iskustvo.

Claudine Mayer

Claudine Mayer

Najbolja, najjeftinija i najjača tvrtka za hosting, domene i e-poštu.

Omar Emad Abdelmonim

Omar Emad Abdelmonim

Agentski mail FAQ

Odgovori na često postavljana pitanja o Hostingerovoj e-pošti za AI agente.

Što je agentic e-mail i po čemu se razlikuje od običnog e-maila?

Agentna e-pošta je infrastruktura e-pošte dizajnirana posebno za AI agente i automatizirane radne procese. Tradicionalne usluge e-pošte izgrađene su za ljude – pasivne sandučiće gdje poruke čekaju da budu pročitane. Agentna pošta tretira e-poštu kao aktivan, programabilan sloj – s webhook-first pristupom, API-vođen, i izgrađen za rukovanje programskim slanjem i primanjem bez ograničenja platforme, ograničenja brzine ili rizika da bude označena zbog aktivnosti vođenih umjetnom inteligencijom.

Za koga je Hostinger Agentic Mail?

Hostingerova agentna e-pošta izgrađena je za developere i graditelje automatizacije kojima je potreban pouzdan sloj e-pošte za njihove AI agente i radne tijekove. Ako gradite s OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier ili sličnim alatima, i naišli ste na prepreku s tradicionalnim pružateljima e-pošte koji blokiraju vašu automatizaciju – ovo je za vas.

Također je i za same agente. Bez obzira treba li vaš agent namjensku adresu za hladno kontaktiranje, korisničku podršku, tijekove rezervacija ili obradu dokumenata, agentna pošta mu daje pravi, programabilni pretinac za rad.

Kako webhooks funkcioniraju s e-poštom agenta?

Svaki put kada stigne e-pošta, Agentic Mail trenutačno pokreće webhook. Bez prozivanja, bez odgode. vaš agent ili alat za automatizaciju prima okidač i može odmah djelovati na njega, bilo da je to raščlanjivanje poruke, pokretanje tijeka rada u n8n-u ili prosljeđivanje LangChain agentu.

Koje alate za automatizaciju i agentske okvire podržava Agentic Mail?

Hostingerov agent mail radi s OpenClawom, n8n-om, Makeom, LangChainom, Zapierom i drugim platformama za automatizaciju. Gotove vještine dostupne su za najčešće stackove tako da se možete povezati u nekoliko minuta. Potpuni API pristup i MCP server također uskoro dolaze za dublje, prilagođene integracije.

Mogu li kontrolirati s kojim pošiljateljima moji agenti komuniciraju?

Da. Popisi dopuštenih i blokiranih omogućuju vam da točno definirate koje domene ili e-mail adrese mogu doći do pretinca vašeg agenta, na razini domene i pojedinačne e-mail adrese. To održava vaše radne procese usredotočenima i zaštićenima od neželjene buke ili zlouporabe.

Je li Agentic Mail zaseban proizvod koji moram kupiti?

Ne, Agentic Mail je ugrađen u Hostinger Business e-mail. Dobivate pristup svim agentnim značajkama kao dio Premium Business e-maila, nije potrebna zasebna pretplata.

Postoji li potpuni API dostupan za programsko upravljanje e-poštom?

Potpuni API pristup je nadolazeća značajka. Kada bude aktivan, dat će vam potpunu programabilnu kontrolu nad slanjem, primanjem i upravljanjem pristigle pošte vašeg agenta – nije potrebno korisničko sučelje. U međuvremenu, webhookovi i unaprijed izgrađene vještine pokrivaju najčešće slučajeve upotrebe automatizacije trenutno.

Stalo nam je do vaše privatnosti

Ova web stranica koristi kolačiće potrebne za pravilan rad stranice i dobivanje podataka o tome kako s njome komunicirate, kao i u marketinške svrhe. Prihvaćanjem pristajete na korištenje kolačića za ciljano oglašavanje, personalizaciju i analitiku kako je opisano u našoj Izjavi o kolačićima.