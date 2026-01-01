Postavite Apache Amoro instalacijom jednim klikom.
Usluga upravljanja lakehouseom otvorenog koda za Apache Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive i Paimon tablice.
Odaberite VPS plan za Apache Amoro
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Apache Amoro
Apache Amoro je inkubirajući Apache projekt koji dodaje sloj za samoupravljanje povrh otvorenih lakehouse formata, pružajući jedinstvenu web nadzornu ploču za kataloge, tablice i kontinuiranu samooptimizaciju. Integrira se s Flinkom, Sparkom i Trinom tako da timovi platforme mogu centralizirati održavanje tablica, kompresiju datoteka, istek snimki i politike zadržavanja podataka preko više formata tablica s jednog mjesta.
Samostalno hostiranje Amora zadržava metapodatke kataloga, statistiku tablica i aktivnost optimizatora na infrastrukturi koju kontrolirate, bez SaaS naknada po tablici. Ugrađeno web korisničko sučelje prikazuje veličine tablica, napredak optimizacije, povijest snimki i pristup SQL terminalu, dajući timovima podatkovnih platformi operativnu konzolu koja ne postoji u izvornim implementacijama Iceberga ili Paimona.
Apache Amoro ključne značajke
Jedinstvena lakehouse nadzorna ploča
Pregledajte kataloge, sheme, tablice, snimke i particije u formatima Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive i Paimon s jednog web sučelja bez pisanja SQL-a.
Samooptimizirajući sustav
Kontinuirano sažima male datoteke, spaja brisanja i prepisuje manifeste u pozadini tako da tablice za streaming i CDC ostaju brze za upite bez ručnih poslova održavanja.
Višeformatni katalog
Registrirajte interne Amoro kataloge ili se povežite s postojećim Hive Metastore, AWS Glue, REST i Hadoop katalozima te upravljajte svakim podržanim formatom tablice s jedne kontrolne ploče.
Uključivi optimizatorski spremnici
Pokrenite zadatke optimizacije na lokalnom spremniku odmah ili skalirajte na vanjske Flink, Spark ili Kubernetes optimizacijske spremnike kako količine podataka rastu.
Ugrađeni SQL terminal
Upitajte i pregledajte tablice izravno s nadzorne ploče koristeći ugrađeni lokalni Spark terminal, ili povežite Kyuubi za dijeljeni SQL pristup produkcijske razine.
Zašto pokrenuti Apache Amoro na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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