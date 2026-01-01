Do 69% popusta za Apache Amoro

Postavite Apache Amoro instalacijom jednim klikom.

Usluga upravljanja lakehouseom otvorenog koda za Apache Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive i Paimon tablice.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49  /mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Apache Amoro instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Apache Amoro

69 % popusta
KVM 1
17,99 
5,49  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99 
7,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99 
10,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99 
21,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99 
5,49  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99 
7,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99 
10,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99 
21,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Apache Amoro

Apache Amoro je inkubirajući Apache projekt koji dodaje sloj za samoupravljanje povrh otvorenih lakehouse formata, pružajući jedinstvenu web nadzornu ploču za kataloge, tablice i kontinuiranu samooptimizaciju. Integrira se s Flinkom, Sparkom i Trinom tako da timovi platforme mogu centralizirati održavanje tablica, kompresiju datoteka, istek snimki i politike zadržavanja podataka preko više formata tablica s jednog mjesta.

Samostalno hostiranje Amora zadržava metapodatke kataloga, statistiku tablica i aktivnost optimizatora na infrastrukturi koju kontrolirate, bez SaaS naknada po tablici. Ugrađeno web korisničko sučelje prikazuje veličine tablica, napredak optimizacije, povijest snimki i pristup SQL terminalu, dajući timovima podatkovnih platformi operativnu konzolu koja ne postoji u izvornim implementacijama Iceberga ili Paimona.

Krenite
Što možete izgraditi uz {name}

Apache Amoro ključne značajke

Jedinstvena lakehouse nadzorna ploča

Pregledajte kataloge, sheme, tablice, snimke i particije u formatima Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive i Paimon s jednog web sučelja bez pisanja SQL-a.

Samooptimizirajući sustav

Kontinuirano sažima male datoteke, spaja brisanja i prepisuje manifeste u pozadini tako da tablice za streaming i CDC ostaju brze za upite bez ručnih poslova održavanja.

Višeformatni katalog

Registrirajte interne Amoro kataloge ili se povežite s postojećim Hive Metastore, AWS Glue, REST i Hadoop katalozima te upravljajte svakim podržanim formatom tablice s jedne kontrolne ploče.

Uključivi optimizatorski spremnici

Pokrenite zadatke optimizacije na lokalnom spremniku odmah ili skalirajte na vanjske Flink, Spark ili Kubernetes optimizacijske spremnike kako količine podataka rastu.

Ugrađeni SQL terminal

Upitajte i pregledajte tablice izravno s nadzorne ploče koristeći ugrađeni lokalni Spark terminal, ili povežite Kyuubi za dijeljeni SQL pristup produkcijske razine.

Zašto pokrenuti Apache Amoro na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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