Apache Amoro je inkubirajući Apache projekt koji dodaje sloj za samoupravljanje povrh otvorenih lakehouse formata, pružajući jedinstvenu web nadzornu ploču za kataloge, tablice i kontinuiranu samooptimizaciju. Integrira se s Flinkom, Sparkom i Trinom tako da timovi platforme mogu centralizirati održavanje tablica, kompresiju datoteka, istek snimki i politike zadržavanja podataka preko više formata tablica s jednog mjesta.

Samostalno hostiranje Amora zadržava metapodatke kataloga, statistiku tablica i aktivnost optimizatora na infrastrukturi koju kontrolirate, bez SaaS naknada po tablici. Ugrađeno web korisničko sučelje prikazuje veličine tablica, napredak optimizacije, povijest snimki i pristup SQL terminalu, dajući timovima podatkovnih platformi operativnu konzolu koja ne postoji u izvornim implementacijama Iceberga ili Paimona.