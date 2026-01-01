Postavite Apache CouchDB jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Višeprimarna dokumentna baza podataka s intuitivnim HTTP/JSON API-jem, dizajnirana za pouzdanost i replikaciju s prioritetom izvanmrežnog rada.
Odaberite VPS plan za Apache CouchDB
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Apache CouchDB
Apache CouchDB je open-source NoSQL dokumentna baza podataka koja pohranjuje podatke kao JSON dokumente i izlaže svaku operaciju putem čistog HTTP/REST API-ja. Za razliku od većine baza podataka, CouchDB je po dizajnu multi-primarna — svaki čvor prihvaća čitanja i pisanja, a promjene teku između čvorova (pa čak i klijentskih preglednika) putem inkrementalne replikacije koja preživljava mrežne particije i povremenu povezanost.
Samostalno hostiranje CouchDB-a na vašem vlastitom VPS-u daje vam bazu podataka spremnu za produkciju za mobilne aplikacije koje rade offline, edge implementacije i otporne web usluge bez naplate po dokumentu ili ograničenja kojima upravlja dobavljač. Priložena Fauxton web konzola pruža potpuni administrativni pristup za upite, postavljanje replikacije, upravljanje korisnicima i uređivanje dizajnerskih dokumenata.
Apache CouchDB ključne značajke
Višeprimarna replikacija
Svaki čvor prihvaća zapise i inkrementalno sinkronizira promjene — savršeno za aktivno-aktivne klastere, rubne čvorove i mobilnu sinkronizaciju s PouchDB-om ili Couchbase Lite-om.
HTTP/JSON API
Svaka operacija je standardni HTTP zahtjev koji vraća JSON, čineći CouchDB upotrebljivim iz bilo kojeg jezika ili okruženja za izvođenje bez izvornog upravljačkog programa.
Fauxton Admin UI
Nadzorna ploča temeljena na pregledniku za pregledavanje baza podataka, pokretanje Mango upita, uređivanje dizajnerskih dokumenata i konfiguriranje replikacije.
Mango jezik upita
Sintaksa upita JSON-a u stilu MongoDB-a s deklarativnim selektorima i indeksima — nema potrebe za pisanjem JavaScript prikaza za uobičajena pretraživanja.
Crash-only dizajn
Pohrana B-stabla samo za dodavanje znači da CouchDB preživljava iznenadni gubitak napajanja bez oštećenja i oporavlja se trenutno pri ponovnom pokretanju.
Zašto pokrenuti Apache CouchDB na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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