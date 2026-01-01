Apache CouchDB je open-source NoSQL dokumentna baza podataka koja pohranjuje podatke kao JSON dokumente i izlaže svaku operaciju putem čistog HTTP/REST API-ja. Za razliku od većine baza podataka, CouchDB je po dizajnu multi-primarna — svaki čvor prihvaća čitanja i pisanja, a promjene teku između čvorova (pa čak i klijentskih preglednika) putem inkrementalne replikacije koja preživljava mrežne particije i povremenu povezanost.

Samostalno hostiranje CouchDB-a na vašem vlastitom VPS-u daje vam bazu podataka spremnu za produkciju za mobilne aplikacije koje rade offline, edge implementacije i otporne web usluge bez naplate po dokumentu ili ograničenja kojima upravlja dobavljač. Priložena Fauxton web konzola pruža potpuni administrativni pristup za upite, postavljanje replikacije, upravljanje korisnicima i uređivanje dizajnerskih dokumenata.