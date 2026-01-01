Do 69% popusta za Apache CouchDB

Postavite Apache CouchDB jednostavnom instalacijom jednim klikom.

Višeprimarna dokumentna baza podataka s intuitivnim HTTP/JSON API-jem, dizajnirana za pouzdanost i replikaciju s prioritetom izvanmrežnog rada.

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AI VPS
5,49  /mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Apache CouchDB jednostavnom instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Apache CouchDB

69 % popusta
KVM 1
17,99 
5,49  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99 
7,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99 
10,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99 
21,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99 
5,49  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99 
7,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99 
10,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99 
21,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Apache CouchDB

Apache CouchDB je open-source NoSQL dokumentna baza podataka koja pohranjuje podatke kao JSON dokumente i izlaže svaku operaciju putem čistog HTTP/REST API-ja. Za razliku od većine baza podataka, CouchDB je po dizajnu multi-primarna — svaki čvor prihvaća čitanja i pisanja, a promjene teku između čvorova (pa čak i klijentskih preglednika) putem inkrementalne replikacije koja preživljava mrežne particije i povremenu povezanost.

Samostalno hostiranje CouchDB-a na vašem vlastitom VPS-u daje vam bazu podataka spremnu za produkciju za mobilne aplikacije koje rade offline, edge implementacije i otporne web usluge bez naplate po dokumentu ili ograničenja kojima upravlja dobavljač. Priložena Fauxton web konzola pruža potpuni administrativni pristup za upite, postavljanje replikacije, upravljanje korisnicima i uređivanje dizajnerskih dokumenata.

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Što možete izgraditi uz {name}

Apache CouchDB ključne značajke

Višeprimarna replikacija

Svaki čvor prihvaća zapise i inkrementalno sinkronizira promjene — savršeno za aktivno-aktivne klastere, rubne čvorove i mobilnu sinkronizaciju s PouchDB-om ili Couchbase Lite-om.

HTTP/JSON API

Svaka operacija je standardni HTTP zahtjev koji vraća JSON, čineći CouchDB upotrebljivim iz bilo kojeg jezika ili okruženja za izvođenje bez izvornog upravljačkog programa.

Fauxton Admin UI

Nadzorna ploča temeljena na pregledniku za pregledavanje baza podataka, pokretanje Mango upita, uređivanje dizajnerskih dokumenata i konfiguriranje replikacije.

Mango jezik upita

Sintaksa upita JSON-a u stilu MongoDB-a s deklarativnim selektorima i indeksima — nema potrebe za pisanjem JavaScript prikaza za uobičajena pretraživanja.

Crash-only dizajn

Pohrana B-stabla samo za dodavanje znači da CouchDB preživljava iznenadni gubitak napajanja bez oštećenja i oporavlja se trenutno pri ponovnom pokretanju.

Zašto pokrenuti Apache CouchDB na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

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Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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