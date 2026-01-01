Apache Doris je moderna, MPP analitička baza podataka u stvarnom vremenu koju koriste tisuće organizacija uključujući JD.com, Tencent, Xiaomi, Meituan i ByteDance za pokretanje nadzornih ploča, ad-hoc analize i analitike usmjerene na korisnike na stotinama terabajta podataka. Njegov vektorizirani izvršni mehanizam, stupčasta pohrana i optimizator temeljen na troškovima omogućuju SQL upite u manje od sekunde preko milijardi redaka dok ostaje žično kompatibilan s MySQL protokolom tako da se postojeći BI alati i upravljački programi povezuju bez izmjena.

Samostalno hostiranje Dorisa na vašem vlastitom VPS-u drži latenciju upita, politike zadržavanja i cjevovode unosa pod izravnom kontrolom bez naplate po upitu ili ovisnosti o dobavljaču. Ugrađeni frontend isporučuje integriranu web konzolu za status klastera, profiliranje upita i SQL istraživanje.