Do 69% popusta za Apache Doris

Postavite Apache Doris instalacijom jednim klikom.

Visokoučinkovita MPP analitička baza podataka za izvještavanje u stvarnom vremenu, ad-hoc SQL i objedinjeno skladištenje podataka na petabajtnoj razini.

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AI VPS
5,49  /mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Apache Doris instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Apache Doris

69 % popusta
KVM 1
17,99 
5,49  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99 
7,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99 
10,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99 
21,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99 
5,49  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99 
7,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99 
10,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99 
21,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Apache Doris

Apache Doris je moderna, MPP analitička baza podataka u stvarnom vremenu koju koriste tisuće organizacija uključujući JD.com, Tencent, Xiaomi, Meituan i ByteDance za pokretanje nadzornih ploča, ad-hoc analize i analitike usmjerene na korisnike na stotinama terabajta podataka. Njegov vektorizirani izvršni mehanizam, stupčasta pohrana i optimizator temeljen na troškovima omogućuju SQL upite u manje od sekunde preko milijardi redaka dok ostaje žično kompatibilan s MySQL protokolom tako da se postojeći BI alati i upravljački programi povezuju bez izmjena.

Samostalno hostiranje Dorisa na vašem vlastitom VPS-u drži latenciju upita, politike zadržavanja i cjevovode unosa pod izravnom kontrolom bez naplate po upitu ili ovisnosti o dobavljaču. Ugrađeni frontend isporučuje integriranu web konzolu za status klastera, profiliranje upita i SQL istraživanje.

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Što možete izgraditi uz {name}

Apache Doris ključne značajke

MySQL-kompatibilan SQL

Koristi MySQL wire protokol tako da se JDBC, ODBC, BI alati i postojeće nadzorne ploče povezuju s Dorisom bez ikakvih promjena koda.

Vektorizirani MPP stroj

Stupčana pohrana s vektoriziranim izvršavanjem i optimizatorom temeljenim na troškovima vraća SQL u djeliću sekunde preko milijardi redaka.

Unos u stvarnom vremenu

Stream Load, Routine Load iz Kafke i Flink/Spark konektori unose svježe podatke u tablice spremne za upite u roku od nekoliko sekundi.

Federirani lakehouse upiti

Multi-Catalog izravno čita Hive, Iceberg, Hudi, Paimon i JDBC izvore tako da možete pretraživati podatke jezera bez kopiranja.

Ugrađena web konzola

Frontend nudi web sučelje za status klastera, pokretanje SQL-a, pregledavanje profila upita te upravljanje korisnicima i ulogama.

Zašto pokrenuti Apache Doris na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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