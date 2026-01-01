Postavite Apache Doris instalacijom jednim klikom.
Visokoučinkovita MPP analitička baza podataka za izvještavanje u stvarnom vremenu, ad-hoc SQL i objedinjeno skladištenje podataka na petabajtnoj razini.
Odaberite VPS plan za Apache Doris
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Apache Doris
Apache Doris je moderna, MPP analitička baza podataka u stvarnom vremenu koju koriste tisuće organizacija uključujući JD.com, Tencent, Xiaomi, Meituan i ByteDance za pokretanje nadzornih ploča, ad-hoc analize i analitike usmjerene na korisnike na stotinama terabajta podataka. Njegov vektorizirani izvršni mehanizam, stupčasta pohrana i optimizator temeljen na troškovima omogućuju SQL upite u manje od sekunde preko milijardi redaka dok ostaje žično kompatibilan s MySQL protokolom tako da se postojeći BI alati i upravljački programi povezuju bez izmjena.
Samostalno hostiranje Dorisa na vašem vlastitom VPS-u drži latenciju upita, politike zadržavanja i cjevovode unosa pod izravnom kontrolom bez naplate po upitu ili ovisnosti o dobavljaču. Ugrađeni frontend isporučuje integriranu web konzolu za status klastera, profiliranje upita i SQL istraživanje.
Apache Doris ključne značajke
MySQL-kompatibilan SQL
Koristi MySQL wire protokol tako da se JDBC, ODBC, BI alati i postojeće nadzorne ploče povezuju s Dorisom bez ikakvih promjena koda.
Vektorizirani MPP stroj
Stupčana pohrana s vektoriziranim izvršavanjem i optimizatorom temeljenim na troškovima vraća SQL u djeliću sekunde preko milijardi redaka.
Unos u stvarnom vremenu
Stream Load, Routine Load iz Kafke i Flink/Spark konektori unose svježe podatke u tablice spremne za upite u roku od nekoliko sekundi.
Federirani lakehouse upiti
Multi-Catalog izravno čita Hive, Iceberg, Hudi, Paimon i JDBC izvore tako da možete pretraživati podatke jezera bez kopiranja.
Ugrađena web konzola
Frontend nudi web sučelje za status klastera, pokretanje SQL-a, pregledavanje profila upita te upravljanje korisnicima i ulogama.
Zašto pokrenuti Apache Doris na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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