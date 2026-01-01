Postavite NZBGet instalacijom jednim klikom.
Učinkovit Usenet binarni preuzimač napisan u C++ s dotjeranim web sučeljem i širokim ekosustavom automatizacije.
Odaberite VPS plan za NZBGet
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz NZBGet
NZBGet je binarni preuzimač visokih performansi za Usenet, napisan u C++, dizajniran za maksimalnu propusnost i minimalnu potrošnju CPU-a i memorije. Preuzima NZB datoteke s Usenet poslužitelja, popravlja nepotpune objave s PAR2, raspakira RAR arhive i prosljeđuje konačne datoteke skriptama za naknadnu obradu ili Arr aplikacijama — sve to putem responzivnog web sučelja koje radi na gotovo svakom hardveru.
Samostalno hostiranje NZBGet-a na VPS-u osigurava da se vaša preuzimanja izvode 24/7 na brzoj mreži bez zauzimanja kućnog računala. Prirodno se uparuje sa Sonarr-om, Radarr-om, Lidarr-om i drugim alatima za automatizaciju koji prosljeđuju NZB URL-ove putem njegovog REST API-ja.
NZBGet ključne značajke
Vodeća propusnost u industriji
C++ kodna baza zasićuje brze Usenet veze uz minimalno opterećenje procesora i memorije, ostavljajući prostor za druge usluge na istom VPS-u.
PAR2 popravak i raspakiranje
Automatska provjera, popravak oštećenih datoteka i RAR/RAR5 ekstrakcija, tako da se dovršena preuzimanja nađu u vašoj biblioteci spremna za korištenje.
Servarr-kompatibilan REST API
Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr i slični alati prosljeđuju NZB-ove izravno putem dobro podržanog JSON-RPC API-ja.
Snažna naknadna obrada
Hook skripte u svakoj fazi preuzimanja omogućuju vam pokretanje skeniranja medijateke, obavijesti, transkodiranja ili bilo kojeg prilagođenog tijeka rada po kategoriji.
Responzivno web korisničko sučelje
Čisto sučelje preglednika s upravljanjem redom čekanja, statistikama po poslužitelju i potpunim pristupom konfiguraciji — radi glatko na stolnim i mobilnim uređajima.
Zašto pokrenuti NZBGet na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.