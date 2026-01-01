NZBGet je binarni preuzimač visokih performansi za Usenet, napisan u C++, dizajniran za maksimalnu propusnost i minimalnu potrošnju CPU-a i memorije. Preuzima NZB datoteke s Usenet poslužitelja, popravlja nepotpune objave s PAR2, raspakira RAR arhive i prosljeđuje konačne datoteke skriptama za naknadnu obradu ili Arr aplikacijama — sve to putem responzivnog web sučelja koje radi na gotovo svakom hardveru.

Samostalno hostiranje NZBGet-a na VPS-u osigurava da se vaša preuzimanja izvode 24/7 na brzoj mreži bez zauzimanja kućnog računala. Prirodno se uparuje sa Sonarr-om, Radarr-om, Lidarr-om i drugim alatima za automatizaciju koji prosljeđuju NZB URL-ove putem njegovog REST API-ja.