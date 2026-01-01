Immich je moderna, samostalno hostirana alternativa Google Photosu i iCloudu, izgrađena za brzinu i pokretana strojnim učenjem. Omogućuje prepoznavanje lica, detekciju objekata, pametno pretraživanje i automatsko sigurnosno kopiranje s mobilnih iOS i Android aplikacija — sve to radi na vašoj vlastitoj infrastrukturi.

Samostalno hostiranje Immicha u potpunosti čuva vaše osobne uspomene i obiteljske fotografije od poslužitelja trećih strana. Zadržavate potpunu kontrolu nad pohranom, dozvolama pristupa i dijeljenjem, bez pretplate i bez rizika od prekida usluge. Ova implementacija uključuje aplikacijski poslužitelj, uslugu strojnog učenja, PostgreSQL s vektorskim proširenjem i Redis.