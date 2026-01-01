Postavite Immich jednim klikom.
Visokoučinkovito samostalno ugošćeno upravljanje fotografijama i videozapisima s organizacijom pokretanom umjetnom inteligencijom i mobilnom sigurnosnom kopijom.
Odaberite VPS plan za Immich
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Immich
Immich je moderna, samostalno hostirana alternativa Google Photosu i iCloudu, izgrađena za brzinu i pokretana strojnim učenjem. Omogućuje prepoznavanje lica, detekciju objekata, pametno pretraživanje i automatsko sigurnosno kopiranje s mobilnih iOS i Android aplikacija — sve to radi na vašoj vlastitoj infrastrukturi.
Samostalno hostiranje Immicha u potpunosti čuva vaše osobne uspomene i obiteljske fotografije od poslužitelja trećih strana. Zadržavate potpunu kontrolu nad pohranom, dozvolama pristupa i dijeljenjem, bez pretplate i bez rizika od prekida usluge. Ova implementacija uključuje aplikacijski poslužitelj, uslugu strojnog učenja, PostgreSQL s vektorskim proširenjem i Redis.
Immich ključne značajke
AI-pokretana pretraga
Strojno učenje omogućuje prepoznavanje lica, detekciju objekata i pretraživanje prirodnim jezikom kroz cijelu vašu biblioteku fotografija.
Automatsko sigurnosno kopiranje mobilnog uređaja
iOS i Android aplikacije automatski sigurnosno kopiraju fotografije i videozapise u pozadini, čime vaša biblioteka uvijek ostaje ažurna.
RAW i 4K podrška
Podržava RAW formate fotografija, 4K videozapise i fotografije uživo uz potpuno očuvanje metapodataka za profesionalne radne procese.
Višekorisničke knjižnice
Svaki korisnik dobiva vlastitu privatnu biblioteku s opcijom selektivnog dijeljenja albuma i partnerskih kolekcija.
Prikazi karte i vremenske crte
Pregledajte fotografije po datumu na vremenskoj traci ili po lokaciji na karti koristeći ugrađene GPS metapodatke s vašeg fotoaparata i telefona.
Zašto pokrenuti Immich na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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