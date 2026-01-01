Postavite AllTube instalacijom jednim klikom.
Web-bazirano sučelje za preuzimanje videozapisa s YouTubea i 1000+ drugih platformi bez alata naredbenog retka.
Odaberite VPS plan za AllTube
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz AllTube
AllTube Download je samostalno hostirana web aplikacija koja youtube-dl integrira u intuitivno sučelje temeljeno na pregledniku, omogućujući bilo kome preuzimanje ili strujanje videozapisa s više od tisuću hosting platformi bez lokalne instalacije softvera. Za razliku od proširenja preglednika koja se kvare s ažuriranjima platforme, AllTube radi centralno na vašem poslužitelju tako da ga svaki uređaj na vašoj mreži može koristiti putem bilo kojeg preglednika.
Samostalno hostiranje AllTube-a čuva vašu aktivnost preuzimanja privatnom, izbjegava prakse bilježenja podataka usluga preuzimanja trećih strana i daje vam potpunu kontrolu nad podržanim formatima, razinama kvalitete i konfiguracijom stranice. Također možete zakazati skupna preuzimanja i programski pristupiti metapodacima videozapisa putem ugrađenog JSON API-ja.
AllTube ključne značajke
Podrška za 1000+ platformi
Preuzmite videozapise s YouTubea, Vimea i stotina drugih hosting stranica koristeći isto jedinstveno sučelje, bez potrebe za postavljanjem po platformi.
Pretvorba formata
Pretvorite preuzete videozapise u željeni format i razinu kvalitete bez potrebe za instaliranjem dodatnih alata na vaš uređaj.
Streaming u pregledniku
Pregledajte videozapise izravno u web sučelju prije preuzimanja, kako biste potvrdili kvalitetu i sadržaj prije nego što zauzmete prostor za pohranu.
Remuksiranje bez gubitaka
Promijenite formate spremnika bez ponovnog kodiranja, čuvajući izvornu kvalitetu video i audio zapisa dok datoteke činite kompatibilnima s vašim reproduktorima.
JSON API pristup
Dohvatite detaljne metapodatke videozapisa i programski automatizirajte preuzimanja, omogućujući zakazane tijekove rada arhiviranja bez ručne intervencije.
Zašto pokrenuti AllTube na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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