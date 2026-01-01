AllTube Download je samostalno hostirana web aplikacija koja youtube-dl integrira u intuitivno sučelje temeljeno na pregledniku, omogućujući bilo kome preuzimanje ili strujanje videozapisa s više od tisuću hosting platformi bez lokalne instalacije softvera. Za razliku od proširenja preglednika koja se kvare s ažuriranjima platforme, AllTube radi centralno na vašem poslužitelju tako da ga svaki uređaj na vašoj mreži može koristiti putem bilo kojeg preglednika.

Samostalno hostiranje AllTube-a čuva vašu aktivnost preuzimanja privatnom, izbjegava prakse bilježenja podataka usluga preuzimanja trećih strana i daje vam potpunu kontrolu nad podržanim formatima, razinama kvalitete i konfiguracijom stranice. Također možete zakazati skupna preuzimanja i programski pristupiti metapodacima videozapisa putem ugrađenog JSON API-ja.