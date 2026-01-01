Ampache je samostalno hostirana platforma za strujanje medija koja osobne kolekcije glazbe i videa pretvara u privatnu uslugu dostupnu s bilo kojeg uređaja povezanog s internetom. Izvorno objavljen 2001. godine i kontinuirano održavan pod AGPL licencom, nudi podršku za više korisnika, pametne popise za reprodukciju, transkodiranje u hodu i kompatibilnost sa Subsonic API-jem za široku podršku klijentima putem mobilnih aplikacija, stolnih playera i sustava za automatizaciju doma.

Za razliku od komercijalnih usluga strujanja, Ampache ne pohranjuje podatke o slušanju kod trećih strana, ne nameće pretplate i ne postavlja ograničenja na veličinu biblioteke. Samostalno hostiranje daje vam potpuno vlasništvo nad vašom glazbom i osigurava da vaša kolekcija ostane dostupna bez obzira na promjene licenciranja platforme ili gašenje usluga.