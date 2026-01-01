Postavite Ampache instalaciju jednim klikom.
Open-source server za streaming glazbe i videa koji vašu osobnu zbirku medija pretvara u privatnu streaming uslugu.
Odaberite VPS plan za Ampache
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Ampache
Ampache je samostalno hostirana platforma za strujanje medija koja osobne kolekcije glazbe i videa pretvara u privatnu uslugu dostupnu s bilo kojeg uređaja povezanog s internetom. Izvorno objavljen 2001. godine i kontinuirano održavan pod AGPL licencom, nudi podršku za više korisnika, pametne popise za reprodukciju, transkodiranje u hodu i kompatibilnost sa Subsonic API-jem za široku podršku klijentima putem mobilnih aplikacija, stolnih playera i sustava za automatizaciju doma.
Za razliku od komercijalnih usluga strujanja, Ampache ne pohranjuje podatke o slušanju kod trećih strana, ne nameće pretplate i ne postavlja ograničenja na veličinu biblioteke. Samostalno hostiranje daje vam potpuno vlasništvo nad vašom glazbom i osigurava da vaša kolekcija ostane dostupna bez obzira na promjene licenciranja platforme ili gašenje usluga.
Ampache ključne značajke
Transkodiranje u hodu
Automatski pretvarajte FLAC datoteke bez gubitaka u bitrate prilagođene mobilnim uređajima u stvarnom vremenu, tako da možete streamati visokokvalitetni zvuk na mobilnim mrežama bez pohranjivanja dupliciranih komprimiranih kopija.
Pametne liste
Izradi popise za reprodukciju koji se automatski popunjavaju na temelju žanra, ocjene, broja reprodukcija ili prilagođenih kriterija, ponovno stvarajući iskustvo otkrivanja streaming usluga s vlastitom bibliotekom.
Višekorisnička podrška
Izradite pojedinačne račune za članove obitelji ili suradnike, svaki s odvojenom poviješću slušanja, popisima za reprodukciju i razinama dopuštenja, bez dupliciranja medijskih datoteka.
Subsonic API kompatibilnost
Povežite bilo koju mobilnu aplikaciju ili stolni klijent kompatibilan sa Subsonicom s vašom Ampache instancom, omogućujući vam pristup s gotovo bilo kojeg uređaja bez da ste vezani za jedno sučelje.
Podcasti i radio
Strimajte internetske radio postaje i pretplatite se na podcaste uz svoju glazbenu biblioteku, čineći Ampache jedinstvenim odredištem za sav audio sadržaj.
Zašto pokrenuti Ampache na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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